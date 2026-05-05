Интервью с Викторией Дайнеко и ее мужем Беркели Овезовым — о «Сокровищах императора», браке и хейте

На телеканале ТНТ стартовал новый сезон реалити-шоу «Сокровища императора», в котором приняли участие Виктория Дайнеко и ее муж Беркели Овезов. На съемках в китайском мегаполисе Чунцин звездная пара дала интервью корреспонденту «Газеты.Ru», в котором рассказала о сложных испытаниях, конфликтах и своем браке.

— Расскажите, какие у вас впечатления от участия в шоу? Что дается сложнее всего?

Виктория Дайнеко: Мы пока в восторге от происходящего, потому что, когда ты смотришь по телевизору, все это выглядит, конечно, очень здорово и привлекательно, но, оказавшись внутри проекта, ты понимаешь — это совершенно другая история. Здесь гораздо больше эмоций, экшена. Трудности бывают каждый день. Самая большая из них — добежать первыми (смеется). Это самое непредсказуемое, но, мне кажется, в этом и весь кайф.

— Это первое реалити-шоу, в котором вы участвуете вместе. Почему решили сняться именно в «Сокровищах императора»? Пришлось ли уговаривать Беркели?

Дайнеко: После «Фабрики звезд» я не участвовала ни в каких реалити. Всегда их избегала, потому что мне это было неинтересно. Но «Сокровища императора» — совершенно другая история. Здесь не про взаимоотношения, хотя они, конечно, всегда есть, когда много людей, но главное и основное — приключения. И я — как человек, который все это любит, — сразу же согласилась. Это единственное шоу, о котором даже не раздумывала, а просто сказала: «Надо ехать».

Виктория Дайнеко и Беркели Овезов Пресс-служба ТНТ

— После «Фабрики звезд» вы делились, что вам очень тяжело давался хейт. А реалити-шоу в принципе предполагает, что люди видят вас со всех сторон — и иногда критики не избежать. Не боялись ли, что вновь столкнетесь с хейтерами?

Дайнеко: Сейчас я по-другому воспринимаю хейт. Он для меня — дополнительный источник энергии от людей.

Беркели Овезов: А мне вообще совершенно все равно. Даже приятно, что есть люди, которые не знают меня, но думают обо мне.

Дайнеко: В целом приятно, когда о тебе думают незнакомые люди.

Овезов: Ну да, я не скажу, что получаю от этого какое-то удовольствие. Скорее — мне все равно.

Дайнеко: Но все равно, что-то в этом есть...

— В шоу часто невозможно избежать скандальных ситуаций. Кто у вас в паре более конфликтный, может закричать на другого, если, например, вы сильно опаздываете?

Дайнеко: Мы, конечно, не исключение. У нас тоже бывают всякие моменты. Я, например, очень экспрессивная, могу закричать, если что-то не получается. Но не на Беркели. Могу зарычать, говорить громко. Беркели же наоборот — достаточно спокойный. Но все равно каждый раз, когда ты видишь, что какая-то пара может проходить испытание лучше, можно друг на друга немного поворчать. Но с другой стороны, это все в абсолютно спокойном режиме происходит, потому что мы здесь друг за друга. Мы всегда друг друга поддерживаем и особо не развиваем тему ссор.

Беркели Овезов Пресс-служба ТНТ

Овезов: Конечно, когда я вижу, что эмоции идут, всегда нахожу слова, чтобы ее успокоить.

— Виктория, у вас в Москве во время вашего участия в проекте осталась дочь. Сложно ли было расставаться с ней на долгое время, учитывая еще, что она тяжело болела?

Дайнеко: Да, у нее была затяжная серия ОРВИ, но так часто бывает, когда начинается учебный год и дети передают друг другу вирус за вирусом (съемки «Сокровищ императора» проходили осенью 2025 года. — прим. «Газеты.Ru»). Это была сезонная история. Но с ней рядом мои родители. Когда с ней мои мама и папа, я в целом спокойна и знаю, что у них все хорошо. Она гуляет с папой, с моими родителями. Во всяком случае — она знает, где мы находимся, сама болеет за всю эту историю. Мы всей семьей смотрели это шоу. А когда вас всех объединяет одна идея, то не приходится даже делать выбор. Мне дочь сама говорила: «Мама, поезжай, все нормально, я здесь с бабушкой и дедушкой, у меня все хорошо!» Это, наверное, за 10 лет наше второе такое длительное расставание. Но я уверена, что все будет хорошо.

— Беркели, а вы уже успели наладить связь с дочерью Виктории, близки ли вы с ней?

Овезов: За три, почти четыре года, что мы вместе, конечно, смогли найти общий язык. Мы очень близки, дружим, играем, веселимся. Поэтому никаких проблем в общении не возникает. И мои девочки тоже хорошо ладят.

— А много ли понадобилось времени, чтобы наладить эту связь?

Овезов: Нет. Лиза такая открытая девочка... Ей как ребенку было намного легче подружиться, поэтому я просто подбирал, с какой стороны подойти, как лучше общаться.

Виктория Дайнеко и Беркели Овезов Пресс-служба ТНТ

— Вы у нас молодожены, поэтому хотелось бы узнать, изменились ли ваши отношения в браке?

Овезов: Да, изменились. У нас теперь штамп в паспорте.

Дайнеко: А еще мы стали по-другому называть друг друга. Я его называю «муж», а он меня «женой» (смеется). Муж — очень приятное слово.

— Важна ли вам победа в шоу — и на что планируете потратить деньги в случае выигрыша?

Овезов: Да, для нас, как и для других участников, важно дойти до финала и победить.

Дайнеко: Но все-таки важнее всего — участвовать и получать от всего удовольствие. Однако если мы победим, то, как уже решили, соберем всю свою семью, детей и приедем в Чунцин, потому что это один из самых красивых городов, где когда-либо были. Каждый съемочный день, несмотря на бесконечную гонку, не устаем восхищаться красотой мест, которые видим. И это все в рамках одного города. Мне каждый раз хочется, чтобы дети тоже посмотрели, изучили, полюбовались. Самое ценное, на что можно потратить эти деньги, — впечатления, которые потом остаются на всю жизнь.

— А есть ли какое-то испытание, которое могло бы стать для вас препятствием на пути к победе?

Овезов: Мы пока не знаем, что нас ждет впереди, но со всем справляемся. Думаю, так будет и дальше. Самое главное для нас здесь, кроме победы и участия, — сохранить себя, отношения, вести себя достойно.

Дайнеко: Да, самое главное испытание, это не миссии, которые мы проходим, а человеческие взаимоотношения. В любой ситуации нужно оставаться человеком. Наверное, к финалу, когда накаляются отношения, если мы доберемся до этого этапа, самое важное — остаться человеком.