«Серые глаза», «Брат 2» и рак: куда пропала Ирина Салтыкова

Певица Ирина Салтыкова отмечает юбилей — ей исполнилось 60 лет. В середине 90-х она буквально ворвалась на отечественную эстраду со своими «Серыми глазами», сразу же закрепив за собой статус главного секс-символа десятилетия. Впрочем, широкой аудитории она запомнилась не только яркими и провокационными клипами, но и ролью в культовом блокбастере Алексея Балабанова «Брат 2». С чего начинала свой путь к успеху Ирина Салтыкова и чем певица занимается сегодня — в материале «Газеты.Ru».

Детство и юность Ирины Салтыковой

Ирина Салтыкова (в девичестве — Сапронова) родилась 5 мая 1966 года в городе Северо-Задонске Тульской области. Ее отец, Иван Алексеевич, был машинистом железнодорожного транспорта, а мать, Валентина Дмитриевна, работала воспитательницей в детском саду. С ранних лет будущая звезда активно занималась спортом — сначала художественной гимнастикой, затем волейболом. Когда Ирине исполнилось 12 лет, семья переехала в Новомосковск, где девочка окончила школу и поступила в строительный техникум.

Ирина Салтыкова в детстве Из личного архива

В 1981 году Салтыкова получила среднее специальное образование и переехала в Москву, где стала студенткой Московского государственного университета экономики, статистики и информатики. Девушка училась на заочном отделении, а параллельно работала секретарем в крупной строительной организации, благодаря чему вскоре получила свою первую жилплощадь в столице.

Музыкальная карьера Ирины Салтыковой

В шоу-бизнес Ирина Салтыкова попала, можно сказать, случайно: в 1987 году она вышла замуж за солиста группы «Форум» Виктора Салтыкова — и так оказалась в профессиональной музыкальной среде. На одной из вечеринок супруги познакомились с участником группы «Мираж» Алексеем Горбашовым, который как раз искал новую вокалистку на замену покинувшей коллектив Наталье Ветлицкой.

«С Ирой мы познакомились на дискотеке в клубе. Витя Салтыков, которого знала вся страна, представил ее как свою жену. Худенькая, симпатичная, эффектная. Как раз такую девушку мы искали. После репетиции с «Миражом» стало понятно, что Ира сможет выступать», — рассказывал Горбашов.

Ирина Салтыкова, 1997 год Владимир Яцина/ТАСС

Однако в «Мираже» Салтыкова выступала всего полгода: во время гастролей серьезно заболела ее маленькая дочь Алиса, и певице пришлось срочно вернуться в Москву, сосредоточиться на семье. После ухода со сцены она на несколько лет отошла от музыки и занялась предпринимательской деятельностью — в 1993 году Ирина открыла несколько торговых точек в столице.

«Но это такой каторжный труд! Утром проснулась — едешь на рынок покупать товар. Все сама, ведь если всем платить, то ничего и не заработаешь. У меня тогда был заработок порядка $3 тыс. в месяц. Этого вполне хватало на жизнь», — вспоминала звезда.

На сцену Салтыкова вернулась уже после развода с мужем: сначала она работала танцовщицей варьете ресторана «Дели», затем начала записывать сольные песни. Ради этого певице пришлось пойти на риск: чтобы выпустить дебютный трек «Серые глаза» и снять на него клип, она заложила все свои драгоценности и квартиру в Москве. Ставка себя оправдала — уже через несколько недель после премьеры Салтыкова получила предложения сразу от нескольких крупных звукозаписывающих компаний. Пластинка «Серые глаза» вышла на студии «Союз» в 1995 году и стала бестселлером, заняв по итогам года второе место после альбома Аллы Пугачевой.

Закрепить успех Салтыковой помог второй альбом «Голубые глазки» (1996), заглавная композиция с которого быстро стала хитом. Позже на песню сняли клип, но центральные телеканалы не взяли его в ротацию из-за «чрезмерной сексуальности». В 1997 году артистка дала два больших сольных концерта в Москве и Санкт-Петербурге, после чего отправилась в гастрольный тур по России и странам СНГ. В том же году Салтыкова стала героиней российской версии журнала Playboy: фотосессия звезды так понравилась поклонникам певицы, что издателям пришлось допечатывать дополнительный тираж.

Третий студийный альбом «Алиса» (1998) Ирина Салтыкова посвятила дочери. В последующие годы она представила еще несколько пластинок: «Судьба» (2001), «Я твоя» (2004), «Была не была…» (2008) и «Ранее неизданное» (2016). Несмотря на то, что релизы не повторили успеха первых работ певицы, она сохранила популярность и продолжила активную концертную деятельность.

Роли Ирины Салтыковой в кино

Очередная волна популярности пришла к Салтыковой после выхода фильма «Брат 2» (2000). В культовом боевике Алексея Балабанова она сыграла саму себя — популярную певицу, с которой завязываются отношения у героя Сергея Бодрова — младшего Данилы Багрова. Несмотря на отсутствие профильного образования и актерского опыта, приглашение сняться в картине она получила лично от Балабанова.

Ирина Салтыкова в кадре из фильма «Брат 2», (2000) Кинокомпания CTB

«Позвонил мне Балабанов и сказал, что хочет, чтобы я снялась у него в фильме. Он прислал мне сценарий и свои другие фильмы, чтобы я ознакомилась с его творчеством. Когда он приехал в Москву и мы с ним встретились, я поняла, что это гениальный человек. Я назвала сумму — по тем временам немаленькую. Я попросила $3 тыс. за день, а съемочных дней было, по-моему, семь», — вспоминала Салтыкова.

После успеха «Брата 2» певица продолжила сниматься в кино, но чаще всего в камео — артистку можно увидеть в сериалах «Моя правда» (2007–2015), «Даешь молодежь!» (2009–2013). Кроме того, звезда снималась в проектах «Провинциалы» (2002), «Русский спецназ» (2002) и «Пилот международных авиалиний» (2011).

Другие проекты Ирины Салтыковой

Параллельно с творческой деятельностью Ирина Салтыкова продолжала заниматься собственными бизнес-проектами. В конце нулевых она открыла «Дом красоты и стиля Ирины Салтыковой», который представлял из себя модное ателье и салон красоты.

Пробовала себя артистка и на литературном поприще: Салтыкова написала несколько книг — «Большой подарок для супердевочек» (2008), «Энциклопедия красоты» (2009) и автобиографическую «Первая стерва России. Мои университеты» (2010).

Личная жизнь Ирины Салтыковой

Единственным официальным мужем певицы был музыкант Виктор Салтыков, в браке с которым она прожила восемь лет. Они познакомились в 1986 году в Сочи, через несколько месяцев поженились, а в декабре 1987-го у пары родилась дочь Алиса. Позже, уже после развода, артистка призналась, что причиной расставания стали измены и рукоприкладство со стороны бывшего мужа.

«Всем известно, что он поднимал на меня руку. Наверное, ревновал. Во всем виноват алкоголь. В трезвом состоянии Виктор был абсолютно нормальным, адекватным и хорошим человеком. Он любил нас с дочерью. Как только напивался — превращался в чудовище», — рассказывала она.

Хоккеист Павел Буре, певица Ирина Салтыкова, журналист Отар Кушанашвили (слева направо на первом плане) перед началом церемонии вручения наград национальной премии «Муз-ТВ» 2005» в спорткомплексе «Олимпийский» Василий Смирнов/ТАСС

После расставания бывшие супруги не смогли сохранить дружеские отношения — конфликт между ними продолжался десятилетиями и регулярно становился предметом публичных обсуждений.

В начале нулевых Ирина Салтыкова встречалась с хоккеистом Павлом Буре, однако до свадьбы дело не дошло. Позже певица призналась, что изначально скептически относилась к этим отношениям: «Во-первых, он младше меня. Это уже меня настораживало и мне не нравилось. Я понимала, как это скажется на дальнейшей жизни. Во-вторых, он очень любил женщин. В-третьих, он меня особенно и не звал замуж, а в-четвертых, я бы и не вышла за него. Мне не нужен известный человек, и у него была проблема, как и у Салтыкова».

Ирина Салтыкова с супругом, 2010 год Екатерина Чеснокова/РИА Новости

После расставания с Буре певица некоторое время встречалась с бизнесменом Александром Кармановым, затем ей приписывали роман с актером Александром Дьяченко, который, впрочем, так и не подтвердился. Сегодня Ирина Салтыкова не замужем, но, по информации из открытых источников, в ее жизни есть мужчина, личность которого она тщательно скрывает от публики.

Здоровье Ирины Салтыковой

В 2021 году Ирина Салтыкова рассказала, что в середине 90-х у нее диагностировали онкологическое заболевание, с которым ей, к счастью, удалось справиться.

«Поставили диагноз «рак шейки матки». Я как-то не поверила. Пошла в пять разных клиник. Сдала анализы. И все подтвердилось. Я была уверена, что операция пройдет успешно. Моей дочке было семь лет. Я никому не рассказывала об этом», — призналась артистка.

По ее словам, именно дочь стала для нее главным стимулом бороться с болезнью и не опускать руки. Несмотря на серьезный диагноз, Салтыкова успешно прошла лечение и вскоре вернулась к активной жизни и работе.

Чем сегодня занимается Ирина Салтыкова

В последние годы Ирина Салтыкова редко радует поклонников новыми музыкальными релизами и практически не дает сольных концертов. В числе последних работ певицы — синглы «За мной» (2016), «Слово «но» (2017) и «Девчонки» (2018), а также дуэт с Михаилом Гребенщиковым «Хочу куда-нибудь свалить!» (2021). Тем не менее звезда регулярно участвует в ностальгических концертах, на которых, как правило, исполняет свои главные хиты из 90-х. Кроме того, в разные годы она появлялась в популярных телешоу, в частности, в 2025 году Салтыкова стала участницей четвертого сезона проекта «Аватар» на НТВ, где выступала в образе Берегини.

Ирина Салтыкова со своей дочерью Алисой, 2019 год Anatoly Lomohov/Global Look Press

Единственная дочь певицы Алиса пошла по ее стопам и тоже занимается музыкой. Девушка выступает под псевдонимом Alyssa Salt, живет в Лондоне и записывает песни на английском языке. Впрочем, наибольшую популярность Алисе Салтыковой принес кавер на хит ее матери «Серые глаза» — на YouTube он собрал более двух миллионов просмотров.