ВИА «Самоцветы» и родство с Пугачевой: как сложилась жизнь Владимира Преснякова — старшего

Советский и российский музыкант, композитор и аранжировщик Владимир Пресняков — старший отмечает юбилей — ему исполнилось 80 лет. Он стоял у истоков легендарного ВИА «Самоцветы», писал музыку для главных звезд отечественной эстрады и стал не только заметной фигурой на отечественной сцене, но и основателем собственной музыкальной династии. С чего начинал свой творческий путь Владимир Пресняков — старший и чем он занимается сегодня — в материале «Газеты.Ru».

Детство и юность Владимира Преснякова — старшего

Владимир Пресняков — старший родился 26 марта 1946 года в городе Ходоров Украинской ССР. Его родители были музыкантами-любителями: отец, Петр Михайлович, играл на кларнете, а мать, Мария Семеновна, хорошо пела и владела сразу несколькими инструментами. Вскоре после рождения сына семья переехала в Свердловск, где и прошло его детство. Творческая атмосфера в доме во многом определила будущую профессию Владимира: с раннего возраста он проявлял интерес к музыке, играл на кларнете и участвовал в школьной самодеятельности.

В 1957 году Пресняков поступил в Свердловскую военную школу музыкантских воспитанников на класс кларнета, после чего продолжил обучение в Свердловском музыкальном училище имени П.И. Чайковского. В это же время он увлекся джазом и научился играть на саксофоне. Правда, заниматься приходилось тайком, так как игра на этом инструменте в те годы в Союзе не приветствовалась. Училище Пресняков так и не окончил: в 1967 году он получил предложение от джазового пианиста Бориса Рычкова и присоединился к его квартету. Эта работа принесла молодому музыканту первые профессиональные успехи: в 1967 году в составе коллектива он стал лауреатом Московского международного фестиваля джазовой музыки.

В том же 1967 году Преснякова призвали в армию, где он, по некоторым данным, сначала служил в спортивной роте — к тому моменту у него был первый разряд по футболу. Однако довольно быстро его перевели в Окружной дом офицеров Свердловска, где он продолжил заниматься музыкой. Здесь Пресняков-старший не только выступал как исполнитель, но и руководил оркестром, работал над репертуаром и аранжировками, фактически совмещая службу с полноценной творческой работой.

Музыкальная карьера Владимира Преснякова — старшего

Первые шаги на большой сцене Владимир Пресняков — старший сделал еще в середине 60-х, когда выступал в составе популярного молдавского ВИА «Норок». В 1975 году ансамбль был распущен после того, как в газете «Правда» вышла разгромная статья, автор которой обвинил музыкантов в «низкопоклонничестве перед Западом».

Осенью того же года Преснякова-старшего и его супругу Елену пригласили в один из самых популярных коллективов страны — ВИА «Самоцветы» под руководством Юрия Маликова. В ансамбле он играл на саксофоне, клавишных и занимался аранжировками, а его жена была солисткой. «Самоцветы» в те годы были настоящими звездами советской эстрады: коллектив активно гастролировал по стране и за рубежом, регулярно появлялся на телевидении и записывал пластинки, которые расходились миллионными тиражами. Работа в ансамбле принесла Преснякову-старшему всесоюзную известность и закрепила за ним статус одного из ведущих артистов эстрады.

В 1987 году Пресняков-старший принял решение покинуть «Самоцветы». Этот шаг был напрямую связан с началом сольной карьеры его сына, Владимира Преснякова — младшего, который в тот момент стремительно набирал популярность на эстраде. Он присоединился к команде сына в качестве саксофониста, но на концертах исполнял и собственные инструментальные номера.

Параллельно он продолжал развивать сольную карьеру — выступал как инструменталист и участвовал в международных конкурсах. В 1989 году Пресняков-старший написал музыку к первому отечественному рок-мюзиклу «Улица», а в 90-е выпустил альбом инструментальных версий песен группы The Beatles с пластинки «Оркестр клуба одиноких сердец сержанта Пеппера». Всего в дискографии артиста более 30 альбомов, последний из которых «OPUS No. 55 от отца и друга» вышел в 2024 году.

Владимир Пресняков — старший работал также как композитор — писал песни и записывал партии на саксофоне для других звезд эстрады. Композиции его авторства в разные годы исполняли Алла Пугачева, Кристина Орбакайте, Игорь Николаев, Лариса Долина, Лев Лещенко, Александр Градский и другие популярные артисты. В 1996 году Владимиру Преснякову — старшему присвоено звание заслуженного артиста России, а в 2007-м — заслуженного деятеля искусств. В 2020 году за многолетний вклад в развитие отечественной культуры он также был награжден Почетной грамотой президента РФ, а в 2024-м — орденом Почета.

Личная жизнь Владимира Преснякова — старшего

Со своей будущей супругой, певицей Еленой Кобзевой (в замужестве — Пресняковой) музыкант познакомился в 1965 году в Свердловске. Пресняков тогда руководил эстрадным ансамблем в свердловской филармонии, а Елена была начинающей вокалисткой и пришла на прослушивание, которое успешно прошла и стала солисткой. Рабочие отношения быстро переросли в личные, вскоре артисты поженились, а уже в марте 1968-го у пары родился сын — Владимир Пресняков — младший, который пошел по стопам родителей и впоследствии стал одним из самых известных поп-исполнителей страны.

Со временем семья разрослась: Владимир Пресняков — младший женился на дочери Аллы Пугачевой Кристине Орбакайте, в браке с которой в 1991 году родился сын Никита. Мальчик продолжил творческую династию Пресняковых и тоже выбрал сцену: он окончил нью-йоркскую киноакадемию, после чего работал в кино, на телевидении и занимался музыкой. В середине 90-х Пресняков-младший развелся с Орбакайте, а в 2010-м женился на певице Наталье Подольской, которая подарила ему еще двух сыновей — Артемия (2015) и Ивана (2020).

Здоровье Владимира Преснякова — старшего

Серьезные проблемы со здоровьем у Владимира Преснякова-старшего начались в 2018 году, когда музыканта экстренно госпитализировали в один из московских кардиологических центров. По словам близких, артист тогда перенес инфаркт, но благодаря вовремя оказанной медицинской помощи, избежал возможных тяжелых последствий.

Спустя несколько лет Пресняков-старший вновь оказался в больнице, где ему удалили почку и сделали шунтирование. Как рассказала тогда журналистам Елена Преснякова, к таким последствиям привели осложнения на фоне сахарного диабета, за течением которого музыкант долгое время не следил должным образом. После операции он стал внимательнее относиться к своему здоровью — контролировать уровень сахара, ограничивать нагрузки и соблюдать рекомендации врачей.

Чем сегодня занимается Владимир Пресняков — старший

Несмотря на возраст и перенесенные проблемы со здоровьем, Владимир Пресняков — старший продолжает заниматься творчеством: он по-прежнему гастролирует с концертами, а также работает как композитор и аранжировщик. В частности, в 2023 году вместе с Александром Маршалом он записал песню «Журавли, журавли», а в 2024-м представил новый сингл с «Самоцветами» — композиция получила название «Письмо с фронта».