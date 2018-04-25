Пресняков-старший попал в больницу

В среду, 25 апреля, появились сведения о госпитализации знаменитого саксофониста Владимира Преснякова-старшего. Согласно данным отечественных СМИ, он перенес инфаркт.
Это подтвердили супруга исполнителя Елена Преснякова, которая в данный момент находится в Израиле, а также пресс-секретарь сына артиста, Владимира Преснякова-младшего, Анна Исаева.
«Владимир Петрович действительно попал с инфарктом в один из московских кардиоцентров. Сейчас его состояние улучшилось, и он пошел на поправку, — сказала Исаева. — Врачи очень помогли. Мы очень им благодарны. Надеемся, что все обойдется. Про выписку мы не знаем, он пока лечится, но сейчас мы все успокоились».
Эту новость также подтвердила его невестка — певица Наталья Подольская.
По ее словам, артист действительно лежит в больнице и в данный момент находится под наблюдением врачей. При этом она отметила, что «все уже в порядке», добавив, что Преснякову сейчас нужно «немного подлечиться».
«Мы его навещаем, идет дело на поправку», — подытожила Подольская.
Сам Владимир Пресняков-старший не стал комментировать информацию о своей госпитализации, когда с ним связались журналисты, однако сообщил, что чувствует себя хорошо.
«Состояние у меня прекрасное, — заявил он. — Госпитализацию комментировать не буду».
Как отмечает ТАСС, голос при этом у него звучал достаточно бодро.
В январе 2016-го артист уже попадал в больницу после того, как у него возникли проблемы с дыханием. В итоге ему понадобилась операция. Тогда он сообщил об этом сам.
«У меня появились проблемы с дыханием. Пошел к врачу, и тут же назначили операцию. Все будет хорошо», — сказал Пресняков-старший и пожаловался, что ему вскоре предстояло выступать на концерте с саксофоном, «а нос не дышал».
«Скоро операция», — добавил он.
26 марта 2018 года Владимиру Преснякову-старшему исполнилось 72 года. Пресняков-старший является потомственным музыкантом. Его мама была музыкантом-любителем и умела играть на большом количестве разных музыкальных инструментов.
В детстве он посмотрел фильм «Серенада Солнечной долины» — и с тех пор влюбился в джаз. Свой первый концерт он организовал в 13 лет. В 1957 году он начал учиться игре на кларнете в Свердловской военной школе музыкантских воспитанников, а позже поступил в Свердловское музыкальное училище имени П. И. Чайковского.
Во время учебы он открыл для себя саксофон – главный джазовый инструмент. Однако Персняков был вынужден осваивать его тайком, так как в то время «музыка для буржуев» категорически не приветствовалась.
Вскоре Преснякова позвал к себе в квартет известный джазовый пианист Борис Рычков, и в составе этого коллектива музыкант стал лауреатом Московского международного фестиваля джазовой музыки.
Настоящая известность к Преснякову-старшему пришла после того, как он стал участником вокально-инструментального ансамбля «Самоцветы», в котором играл с 1975 по 1987 год.
За это время было написано много ставших очень популярными позже песен: «Лето, лето, лето», «Дрессировщик», «Салют», «Али-Баба», «Ты скажи», «Бумажный кораблик», «Рассвет — закат» и другие.
Спутницу жизни он также отыскал в «Самоцветах» — его жена Елена Преснякова была в коллективе солисткой. Сын артиста – Владимир Пресняков-младший, который в прошлом месяце отметил 50-летний юбилей, — также стал известным музыкантом. Пресняков-младший состоял в браке с дочерью Аллы Пугачевой Кристиной Орбакайте, а сейчас женат на Наталье Подольской — обе они тоже являются артистками. Внук Владимира Преснякова-старшего и сын Владимира Преснякова-младшего, Никита, играет в альт-рок группе MULTIVERSE.
В 1996 году Владимир Пресняков-старший был удостоен звания заслуженного артиста России, а через 11 лет после этого ему было присвоено звание заслуженного деятеля искусств Российской Федерации.