Портрет на стене: в «Покровке.Театр» появилась фреска Сергея Арцибашева

В фойе «Покровка.Театра», где недавно завершилась реконструкция, открыли фреску, посвященную режиссеру Сергею Арцибашеву. Легендарному основателю театра в следующем году исполнилось бы 75 лет, а его главный проект готовится отметить 35-летний юбилей.

Стрит-арт по канонам живописи

На открытие мурала собрались близкие режиссера, коллеги, друзья и журналисты. Запоминающийся портрет в стиле стрит-арта создал художник Владислав Подопригора, который выиграл объявленный ранее конкурс. Он изобразил еще молодого Арцибашева, стоящего к публике вполоборота, немного задумчивого, с глубоким проницательным взглядом. Сам художник не смог прийти на презентацию портрета, поэтому его творческую мысль выразил креативный директор «Дизайн Завода» и руководитель объединения «Desarte 365» Александр Милицин.

«Традиционный портрет — это уже избитая история. Хотелось вдохнуть какой-то свежести, привлечь внимание, расставить акценты. К тому же мурал создан в технологии 3D, а это невозможно сделать в классическом исполнении. Но при этом портрет выполнен по строгим канонам живописи, с использованием широких форматных кистей», – объяснил художник.

Ожившие воспоминания

«Покровка.Театр» был основан Сергеем Арцибашевым в 1991 году. Музой легендарного режиссера была его супруга — актриса Нина Арцибашева. На торжественном вечере она рассказала историю их знакомства на третьем курсе ГИТИСа, совместную работу в «Театре на Таганке» и невероятный успех спектакля «Надежды маленький оркестрик», впервые поставленного 45 лет назад.

close Департамент культуры города Москвы

«Этот спектакль пользовался огромным успехом и в Москве, и в России, и за границей. Мы играли его даже на испанском языке в Мадриде и Барселоне. Сегодня, глядя на портрет, я испытываю очень сильные чувства. Это воспоминание из нашей молодой и абсолютно счастливой жизни. Вообще, Покровка стала для нас судьбой: здесь родился наш сын Сергей, которым муж очень гордился», — поделилась Нина Арцибашева.

Сын режиссера — искусствовед и музыкант Сергей Арцибашев — подарил гостям камерный фортепианный концерт.

«Мурал передает противоречивую творческую сущность моего отца: достаточно суровый образ будто расцвечен энергетическими потоками. Таким он и был: всегда умел рассказать необычайно интересные вещи, зажечь актеров. Поэтому портрет получился действительно замечательным, и здорово, что его видно с улицы», — сказал он.

Будуарная комната и зал-трансформер

Художественный руководитель театра Дмитрий Бикбаев провел экскурсию по обновленному пространству в легендарном особняке Покровки. Во время реконструкции, которая прошла при поддержке столичного Департамента культуры, главный выход в театр сделали по центру фасада и обустроили дополнительный выход из гардеробной, чтобы разделить потоки гостей. В фойе появились большие распашные окна, специалисты перестроили и увеличили помещение кафе, гардероб, сделали дополнительные женские туалеты и отдельную будуарную комнату.

close Департамент культуры города Москвы

«Зрительный зал стал трансформером и теперь может вмещать до 130 гостей. Вдвое увеличили сцену, закупили комфортные стулья. Для артистов сделали удобные гримерки и восстановили историческую кухню. Вскоре мы запустим на ней «посиделки»: цикл программ, в которых будем рассказывать об истории театра, актерах, наших премьерах», — пообещал Дмитрий Бикбаев.

Памятный вечер завершился спектаклем «Женитьба» по мотивам Гоголевской пьесы. Блестящей постановке Сергея Арцибашева в феврале исполнится 30 лет.

«Билеты на спектакль нам подарили дети: они приобщают нас к современным молодежным театрам. Очень яркая необычная постановка, хоть мы и привыкли к большим сценам, но камерные, безусловно, заслуживают внимания. Гармонично вписалась в интерьер фреска – художнику удалось передать всю харизму талантливого режиссера», — поделились супруги Лидия и Константин после окончания спектакля.