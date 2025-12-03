Гибель дочери, разрыв с Ефремовым, алкоголизм: трагедия актрисы Качалиной, умершей в 54 года

Не стало Ксении Качалиной — некогда одной из самых перспективных и привлекательных актрис российского кино. Артистка, скончавшаяся в 54 года в забвении, долгие годы страдала от алкоголизма и жила затворницей. О трагической судьбе Качалиной рассказывает «Газета.Ru».

Как умерла Ксения Качалина

О смерти актрисы Ксении Качалиной первым сообщил ее друг и коллега Алексей Агранович.

«Ксения Качалина умерла. Мы недолго учились вместе, мы дружили потом некоторое время. Она была загадкой, панком, сложной и манящей. Это было ее и не ее время. Ксюша не умела приспосабливаться. Она была умнее и слабее времени одновременно. Ее больше нет», — написал он в социальных сетях.

54-летней артистки не стало, предварительно, 2 декабря. По данным Telegram-канала SHOT, тело Качалиной обнаружил ее бывший муж — актер Михаил Ефремов. Он якобы приехал проведать экс-супругу, но дверь в квартиру ему никто не открыл. Ефремов попал в жилище, вскрыв замки, помещение было сильно захламлено, в нем не было света.

Тело Качалиной он нашел возле кровати. После неудачных попыток реанимировать бывшую жену Ефремов вызвал на место скорую помощь, которая констатировала смерть. В последний раз актер, как сообщает источник, общался с Качалиной около двух недель назад.

Причиной смерти СМИ назвали острую сердечную недостаточность. Тело актрисы якобы пролежало в квартире несколько дней, на нем появились трупные пятна.

По словам нарколога Василия Шурова, на раннюю кончину Качалиной повлияли проблемы с алкоголем, о которых было известно многим.

«Она много пила. Это длительная история. Дочь пыталась положить ее в рехаб, но мама не позволяла себе помочь. Боролась до последнего за свое право пить. В конце концов погибла. Классическая история о женском алкоголизме. На самом деле много таких историй актрис, которые в одиночестве спивались и погибли всеми заброшенные», — цитирует эксперта aif.ru.

Биография и карьера Ксении Качалиной

Ксения Качалина родилась 3 мая 1971 года в Саратове. В 1987–1988 гг. она училась на актерском факультете Саратовской консерватории имени Собинова, а уже в середине 90-х, будучи известной артисткой, окончила ВГИК.

В кино Качалина дебютировала в 1991-м, сыграв главную роль в фильме «Нелюбовь», снятом по сценарию Ренаты Литвиновой. Также на ее счету такие проекты, как «Арбитр», «Над темной водой», «Три сестры», «Цирк сгорел, и клоуны разбежались», «Романовы. Венценосная семья», «Праздник», «Богиня: как я полюбила», «Марш Турецкого».

close Ксения Качалина в 1995 году Галина Кмит/РИА Новости

На экране актриса не появлялась с конца 2000-х.

Личная жизнь Ксении Качалиной

В 1992–1996 гг. Качалина сожительствовала с Иваном Охлобыстиным. Звезда «Интернов» впоследствии рассказывал, что между ними была «юношеская пиратская сделка».

«Мы получили два первых приза за главные роли, я посмотрел на набережную Сочи, по которой разгуливало множество скучающих барышень с горящими взглядами, и эту прагматичную сделку предложил: «Давай всем скажем, что у нас роман». <...> Потом, уже в Москве, мы <...> вместе и поселились. <...> О Ксении у меня масса теплых воспомина­ний. Она замечательный человек и шикарная, увы, нереализо­ванная актриса. Качалина могла бы Медею играть, настолько велик ее диапазон героини. Она физически очень крепка, не­смотря на то что выглядит как божий одуванчик. <...> Я никогда не обещал на ней жениться, а она не собиралась за меня замуж. Пиратская сделка — пиратская сделка и есть», — делился актер.

Комплиментарно Охлобыстин высказывался о бывшей девушке вплоть до последних лет ее жизни — даже когда выяснилось о ее серьезных проблемах с алкоголем и затворничестве. Так, после смертельного ДТП с участием Ефремова актер просил журналистов не приплетать к истории Качалину.

«Она хороший, хоть и глубоко больной человек, она женщина, в конце концов, после «посадки» Миши она останется без средств к существованию, ее родная дочь хочет сдать в сумасшедший дом. Неужели этот адский удел не рождает у вас в сердце хоть малую толику милосердия? Оставьте ее в покое!» — призывал он.

После расставания с Охлобыстиным Качалина вступила в брак с Алексеем Паперным. Отношения актрисы и музыканта продержались около пяти лет и закончились трагически — будучи беременной, она ушла от супруга к Михаилу Ефремову, с которым познакомилась во время съемок в фильме «Романовы. Венценосная семья». Заслуженный артист России быстро взял Качалину в жены и, как писали СМИ, был готов воспитывать ее ребенка как родного. Однако дочь умерла вскоре после рождения.

Впоследствии у пары родилась дочь Анна-Мария. В 2004-м Качалина и Ефремов разошлись — при этом актер долгие годы продолжал обеспечивать и наследницу, и бывшую супругу. Качалина же всегда тепло говорила об экс-муже.

close Актер Михаил Ефремов с дочерью Анной-Марией, 2016 год Екатерина Чеснакова/РИА «Новости»

«Ефремов действительно гениальный актер, гениальный партнер и гениальный человек. Он действительно самый любимый, самый красивый и самый умный», — цитирует ее kp.ru.

Алкоголизм Ксении Качалиной

По информации из открытых источников, серьезные проблемы с алкоголем у Качалиной начались во второй половине 2000-х — после расставания с Ефремовым актриса отправилась вместе с дочерью в длительную поездку на Гоа, а вернувшись, оказалась за бортом профессии. В 2011 году бывший муж оформил единоличную опеку над дочерью и забрал ее к себе из-за пристрастия Качалиной к спиртному. Сама Анна-Мария впоследствии рассказывала, что мать иногда вела себя неадекватно и поднимала на нее руку.

В последние годы жизни некогда одна из самых привлекательных актрис российского кино изменилась до неузнаваемости , стала вести затворнический образ жизни в компании многочисленных кошек (при этом около года назад она попросила у Ефремова денег на усыпление питомцев, которых не была способна прокормить), отказывалась от лечения.

Организовывать похороны Качалиной, вероятно, будет Ефремов. Дата и место прощания с артисткой пока не называются.