«Я не наркоторговец — мне просто не хватило осознанности». Суд вынес приговор Аглае Тарасовой

Домодедовский районный суд огласил приговор по делу актрисы Аглаи Тарасовой, обвинявшейся в контрабанде наркотических средств. Суд назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы условно и штрафа в 200 тысяч рублей. Максимально по статье артистке грозили до семи лет заключения и штраф до 1 млн рублей. Что случилось с Аглаей Тарасовой — в материале «Газеты.Ru».

Как прошло заседание суда

Аглая Тарасова пришла в Домодедовский суд вместе со своей матерью Ксенией Раппопорт. На сегодняшнем заседании актриса изменила свои показания: если ранее она говорила, что сама купила вейп с маслом каннабиса, то теперь заявила, что его ей подарил знакомый — израильский бизнесмен, владелец фармацевтической компании. Тарасова подчеркнула, что знала лишь о «полностью растительных компонентах» внутри, хоть и предполагала, что речь может идти о гашишном масле, поскольку в Израиле его оборот не запрещен.

На суде в поддержку Аглаи Тарасовой выступили актеры Леонид Ярмольник, Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. Первым высказался Ярмольник, который охарактеризовал Тарасову как «яркую, оригинальную и дисциплинированную актрису высочайшего класса».

«Знаю по какому поводу я здесь, история меня удивила, так как Аглая невероятно дисциплинирована, добра и тактична. Я никогда не замечал ее за излишествами», — цитирует слова артиста Telegram-канал Super.

Юлия Снигирь назвала Тарасову очень собранным и ответственным человеком, создающим «хорошую атмосферу» на съемочной площадке: «Ее успех был заслуженным и логичным. Она талантливый и профессиональный человек. Я как актриса, коллега, могу сказать, что у нее рассвет карьеры. Я не представляю, каково это, если эта карьера может оборваться».

Муж Снигирь Евгений Цыганов также отметил успехи фильмов с участием Тарасовой и заявил, что для всех представителей актерской профессии крайне важна возможность свободно перемещаться. «Мои дети большие поклонники Аглаи Тарасовой. Мой сын расстроился, когда узнал о том, что у нее какие-то проблемы. Нельзя не обратить внимание, что фильмы, в которых она снималась, собрали деньги и представляют государство на международной арене», — передает слова артиста «СтарХит».

Положительные характеристики Аглае Тарасовой дали также Милош Бикович, Александр Цыпкин, Дмитрий Нагиев, Сергей Безруков и другие звезды отечественной киноиндустрии. Сама обвиняемая призналась, что три месяца под запретом определенных действий стали для нее тяжелым уроком. «Я не наркоторговец — мне просто не хватило осознанности», — заявила Тарасова.

Обвинение запросило для актрисы лишение свободы сроком на 3 года 6 месяцев условно с испытательным сроком на 3 года. Сторона защиты просила суд ограничиться штрафом. С своем последнем слове Тарасова назвала произошедшее «нелепой трагической случайностью», подчеркнула, что сотрудничала со следствием и глубоко сожалеет о случившемся, и попросила суд дать ей шанс исправить ошибку.

close Актриса Аглая Тарасова в Домодедовском суде Московской области, 5 сентября 2025 года Михаил Воскресенский/РИА Новости

В чем обвиняли Аглаю Тарасову

Аглаю Тарасову задержали 28 августа 2025 года в московском аэропорту Домодедово, куда она прилетела из Израиля. Во время досмотра в багаже артистки обнаружили вейп, внутри которого, как позже установила экспертиза, находилось от 0,38 до 0,4 г масла каннабиса. Устройство у Тарасовой изъяли, однако саму актрису задерживать не стали.

Позже, в начале сентября, в отношении звезды «Холопа» было возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств (ч.1 ст. 229.1 УК РФ). Она предусматривает от трех до семи лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей. Поддержать дочь в Россию прилетела Ксения Раппопорт, с 2022 года проживающая в Италии.

Следственные органы ходатайствовали о помещении Тарасовой под домашний арест, но на заседании актриса попросила заменить эту меру пресечения запретом определенных действий. «Я бы хотела попросить вас обойтись без домашнего ареста. Я добровольно сдала все паспорта, я живу в России, плачу за ипотеку, я езжу к бабушке с дедушкой два раза в неделю, это важно для их эмоционального состояния. С 12 сентября я подписана на три картины, я не хочу подводить людей. Я совершила большую ошибку, мне очень страшно. Очень вас прошу, дайте мне возможность это время работать и видеть свою семью», — сказала она на заседании Домодедовского городского суда.

В итоге суд освободил Тарасову из-под стражи и ограничился запретом определенных действий. В частности, актрисе запретили общаться со свидетелями, пользоваться связью и выходить из дома с 12 ночи до 6 утра. 30 октября эта мера пресечения была продлена до 24 января 2026 года.

Первое заседание по делу Аглаи Тарасовой прошло в Домодедовском городском суде 5 ноября. Звезда признала вину в полном объеме, заявив, что более подробные объяснения даст на следующих слушаниях. Защита просила перевести процесс в закрытый режим, однако судья Оксана Кобозева отклонила это ходатайство. Из-за неявки свидетелей обвинения заседание перенесли на 26 ноября.

close Актриса Аглая Тарасова, обвиняемая в контрабанде наркотиков, во время начала рассмотрения дела по существу в Домодедовском городском суде, 5 ноября 2025 года Михаил Воскресенский/РИА Новости

Чем знаменита Аглая Тарасова

Аглая Тарасова родилась 18 апреля 1994 года в Санкт-Петербурге в семье актрисы Ксении Раппопорт и предпринимателя Виктора Тарасова. Она с ранних лет занималась балетом, музыкой и рисованием, однако связывать свою жизнь с творчеством не планировала. После окончания школы будущая звезда «Холопа» поступила на факультет политологии СПбГУ, откуда впоследствии перевелась в РГПУ им. Герцена, чтобы получить специальность преподавателя иностранных языков. Впрочем, ни один из вузов Тарасова так и не окончила.

Карьера Аглаи Тарасовой в кино началась с небольших проектов: в 2010-м она снялась в короткометражке Юрия Колокольникова «Конфетки», а в 2012-м появилась в сериале «После школы», одну из главных ролей в котором сыграла ее мать Ксения Раппопорт. Прорывной для молодой актрисы стала роль Софьи Калининой в популярном сериале «Интерны» (2010–2016), а настоящий успех Тарасова получила после выхода на экраны фильма «Лед» (2018). Роль фигуристки Нади Лапшиной принесла ей не только любовь зрителей, но и престижную премию «Золотой орел».

Профильного актерского образования у Аглаи Тарасовой нет. В 2020 году актриса рассказывала журналистам, что «не может и не хочет тратить пять лет жизни на театральный институт», поэтому предпочитает учиться у любимых педагогов в Нью-Йорке и получать практический опыт прямо на съемочной площадке.

Всего в фильмографии Тарасовой более пятидесяти киноработ. В числе самых успешных ее проектов: сериалы «Интерны», «Беспринципные» и «Конец света», картины «Лед», «Лед 2», «Лед 3», «Холоп 2», «Воздух» и «Казнь».

close Аглая Тарасова в кадре из фильма «Холоп-2» Кинокомпания «Централ Патнершип»

Личная жизнь Аглаи Тарасовой

С 2014 по 2016 год Аглая Тарасова встречалась с актером Ильей Глинниковым. После расставания с партнером по «Интернам» у звезды был роман с сербским актером Милошем Биковичем, с которым она познакомилась на съемках картины «Лед». Их отношения продлились около полутора лет: в начале 2018 года Тарасова заявила, что они расстались из-за плотных рабочих графиков, при этом сохранив дружеские отношения. Позже актеры вновь работали вместе, в частности, во втором «Холопе».

В 2018 году Тарасова стала появляться на публике в компании американского режиссера Даррена Аронофски, который был старше актрисы на 25 лет. Но этот роман оказался непродолжительным.

close Актер Антон Филипенко и актриса Аглая Тарасова, 2025 год Александр Щербак/ТАСС

По данным СМИ, сегодня Аглаю Тарасову связывают отношения с актером Антоном Филипенко. Артисты неоднократно появлялись вместе на светских мероприятиях, а вскоре после задержания Тарасовой Филипенко был одним из первых, кто приехал ее навестить.