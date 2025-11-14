Расфокус: почему «Иллюзия обмана 3» огорчит даже фанатов франшизы?

В прокате — фильм-ограбление Рубена Флейшера «Иллюзия обмана 3», продолжающий дилогию об иллюзионистах-робингудах. Герои снова собираются вместе спустя десять лет и вместе с молодыми коллегами решают проучить главу алмазодобывающей корпорации. К своим ролям в новой части вернулись Джесси Айзенберг, Айла Фишер, Вуди Харрельсон, Дэйв Франко, Лиззи Каплан и Морган Фримен, к ним присоединились Доминик Сесса, Джастис Смит, Ариана Гринблатт и Розамунд Пайк. Кинокритик Павел Воронков рассказывает, почему в этот раз магия покинула франшизу.

Некогда топовая команда фокусников-грабителей «Четыре всадника» (Джесси Айзенберг, Айла Фишер, Вуди Харрельсон, Дэйв Франко и другие) давным-давно распалась. Кто-то сосредоточился на сольной карьере, кто-то — на семье, кто-то — на истреблении печени. В силу некоторых обстоятельств герои воссоединяются спустя много лет, причем в расширенном составе: теперь они работают вместе с троицей юных коллег (Доминик Сесса, Джастис Смит, Ариана Гринблатт), не уступающих им по наглости.

Если раньше «Всадники» обчищали и выводили на чистую воду богатых негодяев, руководствуясь скорее личными мотивами, то в этот раз действуют по поручению со стороны. Их новой целью становится мутная миллиардерша Вероника Вандерберг (Розамунд Пайк), которая унаследовала от отца алмазодобывающую империю в ЮАР и готовится представить публике самый крупный бриллиант в мире. Именно его и намереваются стащить «Всадники», заручившись поддержкой старых друзей.

close Кадр из фильма «Иллюзия обмана 3» (2005) Capital Pictures/Global Look Press

Франшиза «Иллюзия обмана» всегда была несусветной чушью, однако это не лишало ее своеобразного обаяния, даже наоборот — добавляло веселья: есть что-то упоительно прекрасное в принципиальном решении начинить фильм про фокусников подчеркнуто невозможными фокусами, сделанными с помощью компьютерных эффектов (ну или магии кино, если угодно). Как любят объяснять с экрана сами герои, задача иллюзиониста состоит в том, чтобы усыпить бдительность аудитории, направить ее внимание в одну точку, пока волшебство творится в другой. Оригинальная дилогия в какой-то степени проворачивала тот же трюк: тамошние карточные домики рассыпались от одной мысли об их конструкции, но зритель оказывался в достаточной степени убаюкан нелепой помпезностью, оглушен представительностью актерского состава, так что эта мысль два часа держалась где-то на донышке сознания. За прошедшие годы мастерство, похоже, умудрились пропить.

Одна из заповедей Голливуда — сиквел обязан приумножать предыдущую часть, в нем всего должно быть больше. Здесь новая «Иллюзия обмана» почему-то главным образом напирает на глупость, хотя второй фильм, казалось бы, в соответствующем вопросе уже уперся в потолок. Но этот потолок оказывается (по-своему виртуозно, надо признать) пробит, и в результате такого качественного перехода ленту практически сразу же размывает хаотичный поток изображений и реплик. Наблюдать за ним быстро наскучивает, что для подобного кино, конечно, фатально: фокусники (тем более промышляющие благородной робингудовщиной), напомним, должны усыплять бдительность, а не просто усыплять.

close Кадр из фильма «Иллюзия обмана 3» (2005) Capital Pictures/Global Look Press

Кто в этом виноват? Когда итоговый список сценаристов за десять лет раздувает до четырех фамилий (ни одна из них не принадлежит автору первых частей Эду Соломону), расследование обычно длится не очень долго. Текст, пропущенный через мясорубку производственного ада, вряд ли подчинится даже высококлассному постановщику, а «Иллюзия обмана» выдающейся режиссурой никогда не отличалась. Впрочем, и слабой ее было не назвать. Первую (лучшую) часть снимал бессоновский соратник по «Перевозчикам» Луи Летерье, вторую — где-то между «Шагами вперед» и «Безумно богатыми азиатами» — делал Джон М. Чу, сейчас экранизировавший мюзикл «Злая». Триквел поручили Рубену Флейшеру, который после дебютного «Zомбилэнда» пускай и растерял слегка доверие (в частности, кинокомиксом «Веном» и киноадаптацией игры Uncharted), все-таки по-прежнему смахивает на человека компетентного. Но он, конечно, не волшебник.

У его «Иллюзии обмана» множество грехов, однако главным из них видится попытка подогнать фильм под шаблон легасиквела, хотя этой франшизе он совершенно не по фигуре. Ее герои попросту не успели должным образом состариться, чтобы уместно смотреться в компании молодой поросли, выцарапывающей эстафетную палочку из рук. Отсюда и царящая в картине вымученность, что стирает все остатки магии (которая, как отмечается в завязке, особенно нужна в эпоху конфликтов, пандемий и нейросетей): консультантом на втором фильме выступал сам Дэвид Копперфильд, а тут взял и красноречиво исчез из титров.

С другой стороны, российская локализация заголовка «Иллюзия обмана» наконец себя оправдала (по-английски трилогия называется Now You See Me, дословно — «Теперь ты меня видишь»). Это уже никакая не иллюзия, а вполне себе обман. Now You Don't.

close Кадр из фильма «Иллюзия обмана 3» (2005) Capital Pictures/Global Look Press

Название: «Иллюзия обмана 3» (Now You See Me: Now You Don't)

Дата премьеры: 11 ноября 2025 года (Амстердам, Нидерланды)

Дата выхода в России: 13 ноября 2025 года

Где смотреть: в кино

Продолжительность: 112 минут

Режиссер: Рубен Флейшер

В ролях: Джесси Айзенберг, Айла Фишер, Вуди Харрельсон, Дэйв Франко, Лиззи Каплан, Доминик Сесса, Джастис Смит, Ариана Гринблатт, Розамунд Пайк, Морган Фримен, Марк Руффало