Юбилейный фестиваль «Послание к человеку»: как это было

17-25 октября в Санкт-Петербурге прошел юбилейный международный кинофестиваль «Послание к человеку», отметивший в этом году 35-летие. «Газета.Ru» рассказывает о главных итогах и событиях мероприятия.

Конкурсная программа

На призы смотра претендовали 82 картины из 35 стран мира, которые были отобраны среди более чем 2,9 тыс. заявок. Гран-при Международного конкурса «Золотой Кентавр» и 250 тыс. рублей за лучший фильм фестиваля получила российская лента «Поля падения» режиссера Игоря Екулова — док о бассейне реки Мезень, что на Севере, куда десятилетиями падали отработанные ступени космических ракет.

close Кадр из фильма «Поля падения» Пресс-служба 35-го Международного кинофестиваля «Послание к человеку»

Специального приза жюри «Серебряный Кентавр» и 100 тыс. рублей удостоилась немецко-португальская картина «Завтра дождя не будет» — короткометражная анимация о девушке, возвращающейся в дом своего детства, где все изменилось. А также проекты «Городской дуэт» (Китай) и «Гражданин заключенный» (Иран).

В рамках Национального конкурса победителями стали российский короткий метр «Приключения реального самурая в мире катастроф» Лиды Канашовой (об отважном мальчике, ищущем равновесие с мантрой о самурае; «Серебряный Кентавр» и 100 тыс. рублей за лучший документальный фильм конкурса), доки «Двери закрываются» режиссера Яны Исаенко (о хоре, созданном из сотрудников столичного метрополитена; Специальный приз жюри «Серебряный Кентавр» и 50 тыс. рублей) и «Вера Вишева» Константина Атаманюка (про ученого, отстаивающего мечту о достижении практического бессмертия, и его помощницу; диплом с формулировкой «За фиксацию парадоксов современной жизни»).

Победителем Конкурса экспериментальных фильмов IN SILICO была названа немецкая короткометражка «Сто лет спустя», лауреатами секции стали проекты «Секретная система недопонимания – 2» (Россия) и «Как лошади под дождем» (Германия).

Кроме того, на фестивале были отмечены ленты «Старый дом» (Россия) и «Грациано: история отшельника» (Бельгия/Германия).

Индустриальная программа

В рамках Индустриальной программы фестиваля аудитория познакомилась с 49 неигровыми и экспериментальными проектами кинематографистов из семи регионов России. Победителями Конкурса проектов экспериментальных фильмов стали ленты «Песни лунного короля», «Проявка» и «Утонуть в твоей ране», получившие по 100 тыс. рублей каждый. По итогам питчинга проектов неигрового кино «Послание на завтра 2.0» призовой фонд в размере 1 млн рублей разделили «Святая деменция», «Ля сибирь: кофе, мечты и немного хаоса», «Заповедник 2.0» и «Седанка блюз».

close Кадр из фильма «Гражданин заключенный» Пресс-служба 35-го Международного кинофестиваля «Послание к человеку»

Индустриальная программа также включила в себя презентацию новейших документальных проектов российских онлайн-платформ. Ее участниками стали доки «В круге добра», «Он дельфин», «Женщины культуры», «Русский Милан», «Харама» и «Дочь священника».

Параллельная программа

Конкурсная и Индустриальные секции фестиваля, отмечавшего в этому году юбилей — 35 лет, была дополнена насыщенной культурной программой, разделенной на четыре больших тематических блока, в который вошли более 20 событий.

close Президент фестиваля Алексей Учитель на фестивале «Послание к человеку» «Послание к человеку»/VK

Так, в рамках «Послания к человеку — 2025» с гостями пообщались обладатели Гран-при разных лет, включая Сергея Дворцевого, а президент фестиваля Алексей Учитель встретился с давнишними членами команды и друзьями смотра. Параллельная программа также включила в себя вечера воспоминаний от культовых деятелей санкт-петербургского кинематографа об эпохе 1990-х, лекции о стиле ар-деко, которому в этом году исполнилось 100 лет, мастер-классы, касающиеся тонкостей киноискусства, которые прошли при участии Андрей Хржановского («Нос, или Заговор «не таких») и других художников.

close Небесный кинотеатр «Послание к человеку»/VK

Кроме того, фестиваль включил в себя обширную программу показов в «Небесном кинотеатре». Зрители смогли осуществить детскую мечту, посмотрев кино на огромном экране прямо над головой. Под куполом тканевой конструкции показали короткометражные и полнометражные картины российских и зарубежных кинематографистов — в частности, ретроспективы Скотта Барли, Бена Риверса и Такаши Макино.