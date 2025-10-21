Вышел покурить. Оператора «Закрытой школы» зарезали у подъезда в Москве за замечание

Режиссера и кинооператора Сергея Политика убили у подъезда в Москве

Оператора-постановщика сериала «Закрытая школа» Сергея Политика зарезали, когда он вышел покурить у собственного подъезда. По данным СМИ, 33-летний иностранец вонзил ему нож в грудь после замечания. Политик неоднократно ругался с «хулиганами», которые искали закладки с наркотиками в подъезде.

Кинооператор и режиссер Сергей Политик получил смертельный удар ножом в грудь в результате конфликта с незнакомым мужчиной на улице Сталеваров в Москве.

Telegram-канал «112» пишет, что 18 октября Политик вышел покурить, когда увидел, что в его дом пытаются войти неизвестные ему люди. Оператор отказался их впускать, произошла ссора, во время которой он брызнул в лицо некому Армену С. перцовым баллончиком. В ответ Армен С. ударил Политика ножом и скрылся с места преступления.

По информации телеканала «360», первую помощь оператору оказали соседи. Они же вызвали «скорую помощь».

Политика госпитализировали в реанимацию, но медики не смогли его спасти.

Напавший на Политика искал закладки

Как рассказал брат погибшего, Политик «неоднократно сталкивался с хулиганами». В их доме недавно делали закладки, поэтому оператор «сделал замечание толпе неизвестных мужчин».

Родные погибшего сообщили Telegram-каналу Mash, что Политик больше года боролся с закладчиками в своем подъезде . Политик переживал за свою дочь и боялся, что она «может наткнуться на наркодилеров и их клиентов» , поделились родные.

По их мнению, на оператора напал один из них.

Соседи Политика заявили, что несколько раз видели Армена С. возле своего дома, когда он, предположительно, искал закладки.

Подозреваемый в убийстве Политика был судим

Telegram-канал Shot привел несколько иную версию событий. По его данным, 18 октября после 22:00 Политик вышел покурить возле своего подъезда. Там у него произошел конфликт с незнакомым прохожим — 33-летним гражданином Армении Арменом С. По данным канала, «он шатался возле подъезда политика и неадекватно себя вел», поэтому Политик сделал ему замечание . После этого Армен С. набросился на мужчину, ударил его ножом и скрылся.

Также Shot опубликовал видео с первыми секундами после ранения Политика. На них видно, как предполагаемый убийца вытирает нож от крови о платок и прячет оружие , после чего уходит. Через секунду в кадре появляется раненый оператор, он падает на асфальт лицом вперед.

Подозреваемый, предположительно, был судим за кражу в 2017 году. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего». Убийце грозит 15 лет колонии.

Смерть Политика назвали потерей для российского кино

Брат Политика рассказал в социальных сетях, что прощание и похороны с Сергеем пройдут на этой неделе .

Актер Владимир Стуканов рассказал Aif.ru, что Сергей Политик был «абсолютно бесконфликтным человеком».

Режиссер Виталий Волчик в беседе с изданием назвал смерть коллеги большой потерей для себя лично и для всего отечественного кинематографа.

«С Сергеем всегда было приятно работать, он был не только оператором, но и прекрасным художником», — сказал Волчик.

Сергей Политик родился 8 октября 1969 года. Закончил ВГИК. В его фильмографии 40 картин. Над 39 картинами он работал в качестве оператора, среди них популярный сериал «Закрытая школа», фильмы «Домовой», «Новогодние сваты» и «Няньки». Он также был режиссером мини-сериала «Вернуть жизнь».