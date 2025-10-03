Буратино, Чиполлино, Ассоль. Умерла Нина Гуляева

Народная артистка России, старейшая актриса МХТ имени А.П. Чехова Нина Гуляева умерла после продолжительной болезни. Ей было 94 года. О дате прощания будет объявлено позже. Театр, на сцену которого актриса выходила более 70 лет, назвал ее уход огромной потерей и выразил соболезнования близким.

Народная артистка России Нина Гуляева скончалась в Москве. Ей было 94 года, 70 из них она играла на мхатовской сцене.

«Сегодня, 3 октября, на 95-м году жизни не стало народной артистки России Нины Ивановны Гуляевой, старейшины Художественного театра», — говорится в сообщении на сайте МХТ имени А.П. Чехова.

«Творчество, любовь, жизнь — все было заключено для нее в стенах Художественного театра. Здесь она встретила главного человека своей жизни — Вячеслава Невинного, здесь же продолжил актерскую династию их сын, Вячеслав Невинный-младший», — добавили в театре.

Там подчеркнули также, что Нина Ивановна была частью Художественного театра на протяжении большей половины его существования.

«Ее уход — огромная потеря для нас», — говорится в комментарии.

Как сообщает SHOT, Гуляева скончалась после продолжительной болезни. В прошлом году артистку госпитализировали с сильными болями в животе, врачи тогда диагностировали острый приступ холецистита.

Прощание с актрисой пройдет в МХТ. Дату пока не назначили.

«Миниатюрная, задорная, звонкая, пропевающая, протанцовывающая свои роли. Она играла их, не уступая в фантазии и азарте молодым артистам, с которыми щедро делилась секретами мастерства, так же — из рук в руки — полученными когда-то от великих мхатовских стариков» — так вспоминают артистку коллеги.

Голос Буратино и более полувека в театре

Нина Ивановна Гуляева родилась 18 апреля 1931 года в Москве. В 1954 году она окончила Школу‑студию МХАТ (курс С. Блинникова и Г. Герасимова).

«Я родилась, и все уже знали, что я актриса. В три года изображала пьяного, который шел по улице. Точь-в-точь! «И что из нее вырастет?» — задумчиво спросила тогда моя тетя. «Да кто ж знает?! Обезьянка какая-то...» — ответила мама», — вспоминала актриса в интервью.

Сразу после окончания вуза была принята в труппу Московского Художественного театра (МХАТ). После раздела МХАТ в 1987 году стала актрисой МХТ имени А.П. Чехова.

За десятилетия на сцене она исполнила порядка 60 ролей самых разных жанров.

Среди наиболее заметных сценических работ — роль старухи Анны в спектакле «Последний срок» (за нее актриса получила Государственную премию РСФСР в 1978 году), роль Дорины в «Тартюфе» в постановке Анатолия Эфроса, а также роли в постановках по Чехову — «Чайка», «Дядя Ваня», «Вишневый сад» и других.

Последние спектакли Гуляевой — «Белые ночи» в МХТ и «Дядя Ваня» в Театре наций. Обе премьеры состоялись в 2019 году.

В кино актриса снималась с конца 1950-х годов. Дебют состоялся в короткометражном фильме «Телеграмма» (1957). Снималась в лентах «В степной тиши» (1959, режиссер Сергей Казаков), «Твой современник» (1967, Юлий Райзман), «Только три ночи» (1969, Гавриил Егиазаров).

Кроме того, Гуляева активно занималась озвучиванием: ее голосом говорили Буратино (1959 год) и Чиполлино (1961 год) в одноименных мультфильмах, а также знаменитая Ассоль из «Алых парусов» (1961 год). Ее голосом разговаривает и Гуттиэре в «Человеке-амфибии». «Нина, ты открыла мне путь», — сказала однажды Анастасия Вертинская Гуляевой. В Художественном театре их гримерки находились рядом.

Примечательно, что в 94 года голос Гуляевой оставался таким же звонким, как и в молодости.