«У меня была настоящая любовь». 8 женщин Сергея Есенина

Со дня рождения поэта Сергея Есенина прошло 130 лет. Он вошел в историю литературы как певец русской природы и русской души — с трагической судьбой, ярким темпераментом, страстной натурой. «Газета.Ru» рассказывает о любимых женщинах поэта.

Анна Сардановская

Первой любовью поэта была жительница Константиново, внучатая племянница местного священника, будущая учительница Анна Сардановская. Предполагается, что познакомились они еще в детстве — в 1907–1908 году. А в 1912-м признались друг другу в любви, но им не суждено было быть вместе.

Окончив школу, Сергей Есенин уехал в Москву, а его возлюбленная осталась в родной деревне. Летом 1913-го, когда Есенин ненадолго приехал в Константиново, влюбленные дали друг другу слово пожениться.

Однако уже в феврале 1914-го Есенин написал их общей подруге Марии Бальзамовой: «С Анютой я больше незнаком. Я послал ей едкое и ругательное письмо, в котором поставил крест всему». В то время у него была другая женщина.

В 1918-м (или 1920-м) Анна Сардановская вышла замуж за школьного учителя. А в 1921-м — умерла при родах. Узнав об этом, Есенин, время от времени видевшийся с Анной в Константиново, долго горевал. «У меня была настоящая любовь. К простой женщине. В деревне. Я приезжал к ней. Приходил тайно. Все рассказывал ей. Об этом никто не знает. Я давно люблю ее. Горько мне. Жалко. Она умерла. Никого я так не любил. Больше я никого не люблю», — рассказывал он одному из своих знакомых.

Анна Изряднова

С Анной Изрядновой поэт познакомился в 1913 году на работе: она была корректором в московской типографии, он служил там подчитчиком — помощником корректора. «Он только что приехал из деревни, но по внешнему виду на деревенского парня похож не был. На нем был коричневый костюм, высокий накрахмаленный воротник и зеленый галстук. С золотыми кудрями он был кукольно красив, окружающие по первому впечатлению окрестили его вербочным херувимом. Был очень заносчив, самолюбив, его невзлюбили за это», — писала Анна Изряднова в воспоминаниях.

На момент знакомства Есенину было 18 лет, Изрядновой — 23. Оба они учились в Московском народном университете имени Альфонса Шанявского на историко-философском отделении, много беседовали о литературе — и в 1914 году начали жить вместе, поселились у Серпуховской заставы.

В декабре 1914 года у Изрядновой родился сын Юрий. В воспоминаниях она признавалась, что совсем юный еще Есенин оказался заботливым, любящим отцом. «На ребенка смотрел с любопытством, все твердил: «Вот я и отец». Потом скоро привык, полюбил его, качал, убаюкивая, пел над ним песни. Заставлял меня, укачивая, петь. Но в мае 1915-го Есенин уехал в Петроград. Сначала ненадолго, а потом и насовсем. С Анной Изрядновой он продолжал иногда общаться — навещал сына, помогал деньгами.

Судьба старшего сына поэта сложилась трагически. В 1937-м его оклеветали и приговорили к расстрелу. Мать юноши прожила до 1946 года.

Лидия Кашина

Помещицу из Константиново, в доме с мезонином которой часто бывал Есенин, считают одним из прототипов героини поэмы Есенина «Анна Снегина». Их отношения завязались в 1916-м и продолжались до 1918-го, когда она покинула родной дом (который крестьяне хотели сжечь, но Есенин уговорил этого не делать).

Их отношения закончились в 1919 году, когда Лидия Кашина попыталась удержать Сергея Есенина от пьянства. Она не переносила, когда он выпивал. Воспоминаний о Есенине Лидия Кашина не оставила.

В 1936 году мужа Лидии Кашиной Николая Кашина, бывшего сельского учителя, профессора-литературоведа, арестовали. В 1937-м задержали и саму Лидию Кашину. Следователей интересовало, куда она спрятала фамильное золото, которого у нее не было. После трех недель в Бутырке Кашину выпустили. Вскоре она умерла от рака.

Зинаида Райх

Будущая актриса на момент знакомства с Есениным была секретарем-машинисткой в газете «Дело народа», в редакции которой часто бывал поэт. Они обвенчались в 1917 году во время путешествия по русскому северу в церкви Кирика и Улиты Вологодского уезда.

Вернувшись в Петроград, супруги поначалу решили «друг другу не мешать», а после все же съехались. Жили дружно, Зинаида Райх оказалась прекрасной хозяйкой. Но вскоре Есенину семейный быт надоел.

В конце 1917-го они переехали в Москву, но очень быстро Зинаида Райх уехала к родителям в Орел. Там она родила дочь Татьяну и осталась на полтора года.

Позже Анатолий Мариенгоф, с которым дружил тогда Есенин, рассказывал, что поэт просил друга помочь ему отправить Зинаиду Райх обратно в Орел. «Не могу я с Зинаидой жить... Говорил ей — понимать не хочет... Не уйдет, и все... ни за что не уйдет... Вбила себе в голову: «Любишь ты меня, Сергун, это знаю и другого знать не хочу...» Скажи ты ей, Толя, что есть у меня другая женщина»,— цитировал Мариенгоф. Зинаида Райх действительно уехала, и уже в Орле у нее родился сын Есенина Константин.

Осенью 1921 года был оформлен развод, а вскоре Зинаида Райх попала в студию к Всеволоду Мейерхольду. Так она стала актрисой, а затем и женой Мейерхольда.

В 1938 году спектакль «Дама с камелиями» театра имени Мейерхольда посмотрел Иосиф Сталин. Спектакль ему не понравился — Мейерхольда арестовали в 1939-м, приговорили к расстрелу. Через 24 дня после ареста в квартиру Райх в Брюсовом переулке проникли неизвестные и нанесли актрисе множественные удары ножом. Убийство так и не было раскрыто.

Надежда Вольпин

С поэтессой и переводчицей Надеждой Вольпин Есенин познакомился в 1920-м: в то время она примкнула к имажинистам и читала свои стихи в «Кафе Поэтов» и «Стойле Пегаса». Роман с Есениным был недолгим и окончился печально: узнав о беременности женщины, Есенин воскликнул: «Что ты со мной делаешь! У меня уже трое детей!» Оскорбленная Вольпин уехала в Ленинград, не оставив адреса. Александр Есенин-Вольпин родился в 1924 году.

Надежда Вольпин стала известной переводчицей — Гюго, Овидия, Гете. В годы войны она оказалась в эвакуации и выучила туркменский язык. Впоследствии она много переводила с туркменского — и фольклор, и стихи современных поэтов.

Галина Бениславская

Журналистка Галина Бениславская познакомилась с Есениным в 1920 году. Она стала Есенину верным, заботливым другом, практически литературным секретарем — вела все его дела. Романтические отношения между ними были неровными: Есенин то появлялся, то исчезал. В 1925 году он окончательно порвал с Бениславской. «Из-за нескладности и изломанности моих отношений с Сергеем я не раз хотела уйти от него как женщина, хотела быть только другом. Но поняла, что от Сергея мне не уйти, эту нить не порвать…» — вспоминала она.

После смерти поэта она совершила самоубийство.

Айседора Дункан

Американская танцовщица приехала в Советскую Россию в 1920-е годы, с Есениным она познакомилась в 1921-м. Между ними сразу вспыхнула страсть — несмотря на то, что они говорили на разных языках, невзирая на разницу в возрасте (Дункан была старше Есенина почти на 20 лет). В 1922 году в ЗАГСе Хамовнического совета в Москве они расписались — это было нужно, чтобы Есенин мог сопровождать Айседору Дункан на гастролях по Европе и США.

В США Есенин чувствовал себя несчастным. Супруги все чаще ссорились. В конце концов Есенин признался: «Была страсть, и большая страсть. Целый год это продолжалось, а потом все прошло — и ничего не осталось, ничего нет».

В 1923 году супруги вернулись в Россию и развелись.

В марте 1925 года Есенин познакомился с внучкой Льва Толстого Софьей — она тогда заведовала библиотекой Союза писателей. Встреча произошла на дне рождения у Галины Бениславской. «Потом я встретила Сергея. И поняла, что это большое и роковое. Как любовник он мне совсем не был нужен. Я просто полюбила его всего. Остальное пришло потом. Я знала, что иду на крест, и шла сознательно, потому что ничего в жизни не было жаль. Я хотела жить только для него. Я себя всю отдала ему. Я совсем оглохла и ослепла, и есть только он один», — писала она в одном из писем к матери.

А вот Есенин, по воспоминаниям, воспринимал брак скорее как династический, влечения к будущей супруге не имел. Софья Андреевна же пыталась излечить его от алкоголизма.

Поженились Есенин и Толстая в октябре 1925 года. Вскоре начались ссоры, скандалы. Осенью 1925-го Есенин попал в клинику для душевнобольных, откуда сбежал — и уехал в Ленинград. 28 декабря 1925 года поэта нашли мертвым в его номере гостиницы «Англетер».