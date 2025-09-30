Большой гений, большая любовь. Вдова Григория Чухрая умерла, пережив мужа на 24 года

Вдова легендарного режиссера Григория Чухрая Ираида скончалась в возрасте 105 лет. Прощание пройдет в Москве, на церемонию пустят только членов семьи и близких друзей. Чухрай пережила своего супруга почти на четверть века. Они были в браке почти 60 лет. Познакомились на танцах в Ессентуках перед самой оккупацией города, поженились ближе к концу войны, переехали в Москву, вырастили двоих детей и вместе вошли в историю кино. Каким был их жизненный путь — в материале «Газеты.Ru».

Вдова Григория Чухрая Ираида скончалась в возрасте 105 лет, сообщил ее зять, продюсер Игорь Толстунов.

«Да, к сожалению, в пятницу, 26 сентября. Прощание планируется в четверг в Москве», — сказал Толстунов в беседе с РИА Новости.

Точная причина смерти неизвестна, учитывая преклонный возраст Чухрай.

Церемония прощания со вдовой режиссера пройдет 2 октября в Москве в семейном кругу. Затем ее кремируют, сообщил ТАСС Толстунов.

Ираида Чухрай (девичья фамилия Пенькова) родилась в 1921 году. Она окончила Пятигорский институт.

С будущим мужем она познакомилась во время Великой Отечественной войны, когда его часть дислоцировалась на Северном Кавказе, свадьба состоялась в 1944 году. В 2001 году режиссер ушел из жизни после тяжелой болезни. Они были вместе почти 60 лет.

В последние годы Чухрай жила с дочерью Еленой и ее мужем Игорем Толстуновым.

Более полувека вместе

Фамилия Чухрай означает «легкий на подъем человек, у которого все дела спорятся». Это фамилия матери Григория Наумовича. Мальчика вырастил отчим — Павел Литвиненко, работавший председателем колхоза.

Сразу после окончания школы Чухрая призвали в армию, а вскоре Германия напала на Советский Союз. В тяжелые годы войны он обрел две самых главных своих любви в жизни: в Ессентуках познакомился с бывшей однокурсницей своего сослуживца Ираидой, которая пришла на танцы после рытья окопов, а позже в одном из домов разрушенного Сталинграда нашел книгу по теории кино авторства Льва Кулешова и решил поступать во ВГИК.

«После танцев я пошел ее провожать. С ней была ее младшая сестра, Люба. И опять мы о чем-то говорили, и этот разговор имел для нас особый, только нам понятный, глубокий смысл. Расставаться с ней мне не хотелось», — писал режиссер в своей книге «Моя война».

Поначалу Пенькова не отвечала будущему режиссеру взаимностью, потому что ее сердце уже было занято: она уже давно переписывалась с Константином, тоже воевавшим на фронте. Но спустя время сделала выбор, решив связать судьбу с Чухраем. Через месяц после первой встречи в город вошли немцы, Григория с товарищами перебросили на другую позицию.

После освобождения Ессентуков от немцев Чухрай приехал к девушке в отпуск, положенный за ранение, причем на дорогу у него ушло 10 из 14 отпускных дней.

«Довольно спать!» — вдруг раздался за дверью грубый голос.

Я посмотрела на часы. Они показывали шесть утра. Приспичило ему, видите ли, жениться! Что ж, пришлось подчиниться», — вспоминала позже Ираида Чухрай.

Пара поженилась 9 мая 1944-го, за год до Победы. А потом молодой муж снова отправился на фронт, чтобы участвовать в боях за Венгрию.

Когда закончилась война, влюбленных вновь ждала разлука: Чухрай уехал в Москву учиться на кинорежиссера. Два года Ираида с сыном прожила на хуторе вместе с родителями мужа. Потом все же приехала в столицу, но жила семья очень бедно. «Помню, получил Гриша гонорар за фильм «Сорок первый», и половину я сразу отдала жене Марка Донского Ирине. Друзья не надеялись, что мы сможем вернуть долги. Просто помогали. Кто как мог», — рассказывала позже Чухрай.

Супруги вырастили дочь Елену Чухрай, ставшую известным киноведом, и сына Павла, решившего пойти по стопам отца и выбрать режиссерскую карьеру.

Григорий Чухрай снял всего восемь фильмов, но навсегда вошел в мировую историю киноискусства. Самые известные его работы — «Чистое небо», «Сорок первый», «Жили-были старик со старухой» и, конечно, «Баллада о солдате». Последняя была выдвинута на премию Оскар в 1962 году в номинации «Лучший оригинальный сценарий».