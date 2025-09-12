«В реальной жизни он совсем не Малфой»: российская актриса Бугулова — о работе с Томом Фелтоном

18 сентября в прокат выйдет фантастический боевик «Альтер», главную роль в котором исполнил Том Фелтон, известный всему миру как Драко Малфой из серии фильмов о Гарри Поттере. Партнершей Фелтона в проекте стала юная россиянка Елизавета Бугулова. В интервью «Газете.Ru» она рассказала о том, как ей работалось с одним из самых популярных актеров мира.

— Елизавета, расскажите, пожалуйста, как вы попали в «Альтер»? Продюсеры сами на вас вышли — или вы услышали о проекте и решили пройти кастинг? Что вас зацепило — сценарий?

— Я услышала, что в один из проектов ищут девочку со знанием английского языка. Решила попробовать свои силы и отправила визитку. Буквально через пару дней мне перезвонила агент с просьбой записать самопробы. Отправить их нужно было до вечера. Прекрасно помню этот день, у меня совсем не было времени — нужно было убегать на премьеру в театр, а записать предстояло три большие сцены… Я подключила маму и брата. Пока учила текст, мама выставляла свет и камеру, брат подкидывал мне реплики. В итоге я все успела, отправила. Сценарий к тому времени еще весь не читала, но по описанию проекта поняла, что это фантастика, а моей героине предстоит спасать мир.

— Как вы для себя формулируете, про что «Альтер»? Какие основные темы поднимает фильм?

— Основная тема, которую поднимает проект «Альтер», как мне кажется, — это борьба за равноправие и справедливость.

— Самым звездным вашим партнером по съемкам был Том Фелтон. Вы помните момент первой встречи с ним на съемочной площадке? Как он себя вел, каким вам показался? Видели ли вы фильмы с его участием до этого?

— С Томом мы встретились впервые на читке сценария, за несколько дней до съемок. Я помню, что засмущалась в первые минуты встречи, все-таки не каждый день встречаешь актеров, на фильмах с участием которых ты росла. Но смущение быстро сменилось приятным общением. Том — коммуникабельный, веселый, очень к себе располагает. На съемочной площадке мы много шутили, смеялись и даже пели в перерывах между сценами. Том обожает музыку и часто берет с собой музыкальные инструменты на площадку.

close Актриса Елизавета Бугулова НМГ Кинопрокат

— Что вас больше всего удивило в Томе — как в актере и как в человеке? Как он вел себя на съемочной площадке? Был ли он настроен серьезно, сосредоточенно или наоборот — добавлял легкость и юмор в процесс?

— Меня в первую очередь удивило то, что Том оказался очень открытым, веселым и даже немного сентиментальным, абсолютно лишенным звездности. Я, конечно, предполагала, что он не похож характером на своего героя из «Гарри Поттера», но все-таки немного переживала, что не сразу смогу найти с ним общий язык на съемочной площадке. На самом же деле с Томом оказалось очень легко работать, он меня всегда поддерживал, особенно во время сложных сцен, делился своим опытом съемок. В один из съемочных дней я приболела, и он привез мне цветы и витамины на площадку. Нам всегда было о чем поболтать и над чем посмеяться.

— Были ли у вас с Томом какие-то актерские «ритуалы» перед съемками? Или, может, он делился с вами советами, опытом?

— Особых актерских ритуалов не было, но каждая наша смена начиналась с музыки. Не то чтобы это было специально, просто, пока нам делали грим, мы включали песни, начинали подпевать — и это, как мне кажется, задавало настроение на весь съемочный день.

— Что вы унесли с собой со съемочной площадки, если говорить о человеческом и профессиональном опыте рядом с Томом?

— В первую очередь — я унесла с собой наилучшие воспоминания о работе с Томом и в целом о работе в проекте «Альтер». Британский юмор для меня теперь стал понятнее, я приобрела бесценный опыт работы в международной команде.

***

По сюжету «Альтера», в альтернативной реальности, где Карибский кризис закончился ядерной войной, человечество сделало ставку на генные модификации. Уже в 1970-х появляется первое поколение «генетиков» — людей с усиленными физическими и когнитивными способностями. Но 10% населения не поддаются модификациям — они остаются «особыми». Их изолируют в бедных, криминализованных районах. Леон (Том Фелтон), талантливый инженер, прикованный к инвалидному креслу, создает из подручных материалов уникальный экзоскелет, питаемый энергией таинственного растения — цветка Генезиса. Когда его несправедливо обвиняют в преступлении, он выходит на след глобального заговора и становится символом сопротивления для миллионов «особых», лишенных прав.

***

Актриса Елизавета Бугулова родилась в Москве, в мае этого года ей исполнилось 15 лет. Несмотря на возраст, Елизавета имеет за плечами десяток проектов, в их числе фильм «Глубже!» и сериал «Великая».