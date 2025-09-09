В грязи и под дождем: как история оживает в руках волонтеров

В рамках программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие» журналист «Газеты.Ru» Иоанн Ткаченко оказался в центре масштабного историко-патриотического спецпроекта «Больше, чем экспедиции», направленного на сохранение памяти о подвиге нашего народа. В июле этого года его участниками стали молодые люди из 24 регионов России — как опытные, так и начинающие поисковики. Они отправились в поездку в Тверскую область, где проходила знаменитая Ржевская битва.

Не просто раскопки: волонтеры возвращают имена павшим героям

В лесу подо Ржевом расположился необычный лагерь — «Вахта памяти». Здесь живут и работают волонтеры межрегиональной молодежной общественной организации «Поисковое Объединение «Тризна», которое на протяжении многих лет занимается поиском и захоронением останков солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны, восстановлением их имен и увековечиванием памяти защитников Отечества.

«Любому отдыху в любом месте я предпочту раскопки. В местах боев осталось много безымянных могил, и очень важно найти каждого солдата, вернуть имена героям Священной войны. Для меня важно продолжать эту работу: помочь семьям найти своих погибших родственников, узнать их судьбу и захоронить. Это нужно, чтобы не забывать свою настоящую историю. Уверена: если увлечь молодых людей, они будут с удовольствием ходить в походы, туристические выходы. Для этого нужны люди — опытные, увлеченные, хорошо знающие, что и как нужно делать. Благодаря программе «Больше, чем путешествие» еще больше молодых людей получают возможность увидеть Россию, познакомиться с ее уникальной историей и культурой регионов», — рассказала одна из волонтеров, Мария Карпова из Москвы.

close В полевом лагере «Вахта памяти» поискового объединения «Тризна» Пресс-служба программы «Больше, чем путешествие»

В грязи и под дождем

Анастасия, врио руководителя «Тризны», встречает нашу группу с улыбкой и проводит экскурсию по лагерю. Полевая кухня, ночевки в палатках, вечера с задушевными беседами и гитарой у костра, мелкая речушка неподалеку — и большое число ребят и девчонок. Можно подумать, молодежь вышла в поход отдохнуть и весело провести время на природе. Но нет интернета, да и вообще сотовая связь ловится с трудом, множество лопат, из-за сильного ливня повсюду земляная каша, по которой трудно ходить, частично утопленные в ней палатки. В поисковики идут те, кто не боится грязи, густых зарослей, ежедневной физической работы и жизни в поле без связи с внешним миром, — ради того, чтобы никто из героев не был забыт, страна узнала имя каждого и каждый был похоронен с должными почестями. Как сказала Анастасия, «поисковые работы будут продолжаться до тех пор, пока не будут найдены все без вести пропавшие солдаты».

Участники не просто проводят время в походных условиях, в чем, безусловно, есть определенная романтика, — они вносят реальный вклад в сохранение памяти о Великой Отечественной войне и ее героях.

close врио руководителя «Тризны» Анастасия (на первом плане справа) встречает участников пресс-тура Пресс-служба программы «Больше, чем путешествие»

Ржевская битва: цена Победы

Ржев был одним из важнейших стратегических пунктов — через него проходила железная дорога для перевозки военной техники, и, главное, нельзя было сдать позиции и позволить немецким войскам приблизиться к столице. «Если немцы войдут в Москву, то только через мой труп!» — приводил слова Сталина его личный шофер А. Кривченко.

Подо Ржевом велись одни из самых ожесточенных боев, и каждый квадратный метр пропитан кровью павших солдат: по некоторым данным, в общей сложности в операциях на Ржевско-Вяземском плацдарме с 1942-го по 1943 год потери советских войск превысили 1 млн человек, включая более 400 тыс. безвозвратных.

close Панель аллеи с именами и портретами погибших и пропавших без вести солдат Пресс-служба программы «Больше, чем путешествие»

Артефакты войны

«Тверская земля хранит много немых свидетелей страшных боев. Солдатские вещи — пробитая каска, ремень, обгоревшая фляжка — рассказывают о событиях военного времени лучше любых слов. В них оживают герои — обычные люди, которые вынесли ужасы войны благодаря величайшей силе духа и воле к Победе», — рассказала нам во время встречи в лагере исполняющая обязанности министра молодежной политики Тверской области Ирина Пелевина.

Большая удача, когда поисковики находят так называемые «смертные медальоны», которые использовались Красной армией во время Великой Отечественной войны для идентификации погибших бойцов. Это были закручивающиеся пеналы (в том числе из бакелита — или самодельные, например, из гильз), в которые помещались бумажные бланки с данными военнослужащего. Зачастую они являются единственным способом установить личность погибшего солдата.

close «Смертные медальоны», которые использовались Красной армией во время Великой Отечественной войны для идентификации погибших бойцов Пресс-служба программы «Больше, чем путешествие»

Поисковая экспедиция

Вместе с инструктором Ильхомом наша группа журналистов отправляется на «точку изучения» — всего 300 метров от лагеря, капает небольшой, почти незаметный дождь. Для поисковиков эти поля — не просто место раскопок. Здесь каждый метр земли хранит следы страшных событий прошлого века. Каждый найденный предмет — частичка истории, которая помогает восстановить судьбу конкретного человека, вернуть имя безымянному герою. Некоторые артефакты пополняют экспозиции местных музеев, другие отправляются в Музей Победы на Поклонной горе.

На месте нам выдали перчатки, поисковый щуп и лопаты. Ильхом проводит инструктаж: поисковый щуп нужно медленно втыкать в землю до полного погружения, если он на что-то натыкается, то по звуку можно примерно определить, что именно находится под землей; если он упирается во что-то твердое и слышен металлический звон, то необходимо провести раскопки.

close Поисковик Ильхом проводит инструктаж нашей группе журналистов Пресс-служба программы «Больше, чем путешествие»

Наша группа начинает поисковую экспедицию, дождь усилился, но все еще не доставляет неудобств. Мы ходим среди зарослей по скользкой земле и втыкаем щупы буквально через каждый сантиметр. Это долгая и кропотливая работа, требующая определенной выдержки, этим поисковики занимаются каждый день.

Мне повезло: щуп наткнулся на что-то с первого раза, и я выкопал ржавую металлическую пластину небольшого размера на совсем небольшой глубине. Возможно, это часть обшивки бронетехники — говорит Ильхом. Поиски продолжаются.

И вот — у еще одного из корреспондентов щуп упирается во что-то твердое на довольно внушительной глубине, слышен характерный звон, о котором буквально 20 минут назад рассказывал инструктор. Я, как единственный мужчина из нашей группы, начинаю копать, дождь усиливается. Поисковики работают в любых условиях, никто не изъявил желания прервать раскопки и из нас, журналистов. Спустя несколько десятков килограммов выкопанной почвы лопата упирается в плотный предмет, и я вытаскиваю из земли хвостовую часть мины.

close Журналист «Газеты.Ru» Иоанн Ткаченко держит выкопанную им хвостовую часть мины, найденную на месте раскопок в Тверской области Пресс-служба программы «Больше, чем путешествие»

«Когда держишь в руках вещь, которой касался солдат в 1942-м, история становится настоящей», — делится одна из участниц.

Воодушевленная находкой, наша журналистская группа продолжила поиски, но больше успехов не было. Причем их может не быть на протяжении нескольких дней или даже недель, поэтому быть поисковиком — это не просто работа, это образ жизни. А еще — возможность не только погрузиться в романтику походного туризма, но и внести свой вклад в сохранение памяти о Великой Отечественной войне.

Каждая найденная вещь — конкретный человек, чья-то судьба, жизнь, чей-то дедушка или пропавший без вести отец, и пока есть люди, готовые этим заниматься, история будет жить. А значит — будем жить и мы.