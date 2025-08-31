Суды, обвинения, обиды и смерть: как закончились те самые «Отпетые мошенники»

У миллениалов — повод почувствовать себя старыми. Одному из исполнителей хитов школьных дискотек, Игорю Богомазову из группы «Отпетые мошенники», 31 августа исполнилось 50 лет. По этому случаю «Газета.Ru» рассказывает, как противоречиво сложилась жизнь молодых парней, которые в конце 90-х собирали стадионы на свои хиты «Всяко-разно» и «Люби меня, люби».

Игорь Богомазов: алкоголизм, суды из-за алиментов и новая жизнь

close Игорь Богомазов Global Look Press/ТАСС

Будущий «рыжий мошенник» родился в Ленинграде 31 августа 1975 года. Его отец был директором завода, а мать после распада СССР стала предпринимательницей — именно она на первых порах помогала «Отпетым мошенникам» в продвижении.

Богомазов с детства увлекался футболом, но выбрал музыкальную, а не спортивную, карьеру. После школы он поступил на эстрадный факультет Академии культуры Санкт-Петербурга и проучился там два года. А потом началась настоящая жизнь на сцене.

К тому моменту у него уже было хобби: со своим другом и соседом Сергеем Суровенко (будущим Амораловым) он выступал у подъезда с дворовыми, часто нецензурными, песнями в стиле рэп. Друзья создали группу Backdraft и даже приняли участие в фестивале «ЕвроШлягер» в 1995 году. А потом они познакомились с Вячеславом Зинуровым, выступавшим под псевдонимом Том Хаос в группе «Неоновый мальчик». Это трио и создало «Отпетых мошенников» — бойз-бэнд, читавший простые тексты про любовь и девчонок под такую же простую, но запоминающуюся, танцевальную музыку.

В 2002 году Гарик заявил об уходе из группы, но остался. А вот в 2011 году он действительно покинул коллектив. Говорили, что виной всему были его проблемы с алкоголем — позже он и сам признавался, что временами уходил в запой .

После ухода из группы он выступал в клубах в качестве диджея под псевдонимом Гарик-мошенник. В 2013 году Богомазова объявили в розыск судебные приставы. Сообщалось, что музыкант скрылся, чтобы не платить алименты 12-летней дочери Варваре: за Богомазовым числился долг по алиментам в размере 635 тыс. рублей. По информации СМИ, музыкант перестал оплачивать содержание ребенка в 2009 году — тогда он прекратил переводить по 10 тыс. рублей в месяц. Именно такую сумму алиментов в 2007 году определил суд Санкт-Петербурга, где разводились супруги.

Искали Богомазова приставы Одинцовского района Московской области, где был зарегистрирован музыкант. Ему официально запретили выезжать за границу, отправляли письма, звонили и писали в соцсетях. Однако Гарик не откликался.

История с алиментами продолжилась через несколько лет. В 2018-м Богомазов стал героем программы Андрея Малахова «Прямой эфир». Тогда ведущий во вводной части заявил: «Звезда 90-х, экс-солист группы «Отпетые мошенники» стал настоящим отпетым неплательщиком. Алименты на единственную дочь, со слов бывшей жены, он не платил много лет. Более того, женщина обвинила его в жестоком обращении с дочерью». Богомазов все отрицал, а в июне 2020-го обратился в суд с иском о защите чести и достоинства. Он потребовал 1 млн компенсации морального ущерба и публичного опровержения Малаховым обнародованных фактов.

Но к тому моменту его первая жена Юлия Некрасова подала в суд с требованием пересчитать долг по выплатам на ребенка за последние 13 лет: 635 тыс. рублей превратились в 6 млн. При этом сообщалось, что после развода в 2005-м Богомазов помогал ребенку неофициально — он оплачивал покупки и ездил с дочерью на отдых за границу. В 2007-м, усомнившись в своем отцовстве, он потребовал от Юлии Некрасовой ДНК-тест дочери, который докажет, что это его ребенок. Тест это подтвердил.

Решение суда, насчитавшего Богомазову долг в 6 млн. рублей, музыкант долго опротестовывал — в результате все вылилось в публичный скандал в эфире передачи «Звезды сошлись» в 2020 году, где встретились сам Богомазов, его нынешняя жена Виктория, Юлия Некрасова и 20-летняя Варвара, оказавшаяся в центре разбирательств.

В передаче Богомазов признавался, что оказался в сложной финансовой ситуации. И правда, из-за пандемии концерты Гарик-мошенник давать не мог.

«Я таксовал, пытался обеспечить семью, когда не было концертов. Было бы преступлением сидеть дома на диване и смотреть телевизор», — говорил Богомазов.

Тем временем, долг рос — обязательства выросли до 7 млн рублей. Юлия Некрасова обвиняла артиста в том, что он с 2005 года не общается с дочерью, тот возражал, заявляя, что виделся с ней три года назад.

История закончилась в декабре 2020 года, когда герои вновь встретились в телеэфире — в программе «На самом деле». На этот раз обсуждалось отцовство Богомазова. Как выяснилось, отцом Варвары мог быть танцор Жан Макайя, нынешний муж Некрасовой, с которым она встречалась параллельно с Богомазовым. Был проведен еще один ДНК-тест, доказавший, что именно бывший солист «Отпетых мошенников» стал отцом ребенка, но отношения с дочерью налаживать, видимо, было уже поздно — сказался груз обид. Варвара заявила, что ей от отца ничего не нужно, и уж точно она не ждет от него проявлений родительской любви.

Отношения со второй женой, Викторией, у Богомазова сложились куда более гармонично — в этом году пара отметила 10 лет брака, о чем артист сообщил подписчикам «Вконтакте». В одном из интервью он признался, что именно Виктория помогла ему справиться с алкогольной зависимостью, которая привела к его уходу из «Отпетых мошенников».

«Все эти кодировки, мне они не помогали. Внутри я понимал, что это плохо, что проблемы ты тем самым никак не решаешь. Ты тупо катишься вниз. Но я встретил свою будущую жену. И она своими уговорами, своими слезами дала понять, что либо мы вместе, либо ты дальше иди туда, вниз», — рассказал он в программе «Звезды сошлись» в 2019 году.

Сейчас музыкант по-прежнему дает концерты под псевдонимом Гарик-мошенник и регулярно публикует в соцсетях видео со своих выступлений и фотографии с женой и сыном Георгием, появившимся на свет в 2019 году.

Богомазов до сих пор именует себя на афишах как бывший солист «Отпетых мошенников», хотя несколько лет назад Сергей Аморалов зарегистрировал название коллектива на себя и потребовал от остальных участников, пытавшихся выступать отдельно, его не использовать .

«Мы столкнулись с тем, что Сергей Аморалов нам с Томом Хаусом палки в колеса вставляет. Он зарегистрировал непонятным путем патент на название, нам ничего не сказав. Звонит организаторам и говорит, что на наших афишах нельзя размещать надпись «Отпетые мошенники»», — жаловался Гарик в передаче «Звезды сошлись».

А его супруга Виктория добавляла, что Аморалов звонит с угрозами.

Богомазов утверждал, что Аморалов «всегда любил деньги и себя».

«В детстве он рос в неблагополучной семье, мама пьющая была, папа работал на заводе, они с сестрой всегда учились нормально. Наши отцы дружили. Был вхож в семью нашу и в один прекрасный день он у моей мамы украл приличную сумму. И если бы не мои родители, у него могли бы быть проблемы. Он на эту сумму купил компьютерную приставку. Мама забрала заявление из полиции и мы его простили», — рассказывал Гарик-мошенник.

Вячеслав Зинуров: музыкальная школа, ночные клубы и суицид

close Вячеслав Зинуров Global Look Press/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Свои обиды на Аморалова были и у Вячеслава Зинурова — Тома Хаоса, стоявшего у истоков коллектива.

Он родился в Ленинграде 20 октября 1971 года, с детства увлекался музыкой. В пионерском лагере он познакомился с Евгением Орловым, который был на три года его старше. В будущем он стал продюсером «Отпетых мошенников» (а также группы «Гостья из будущего»). Под его влиянием Зинуров поступил в музыкальную школу по классу трубы. После школы он отучился в ПТУ на повара, отслужил в армии и начал выступать в качестве танцора в группе «Неоновый мальчик» и играть в ночных клубах. Там он познакомился с рэпером Клава MC, который познакомил Зинурова с Сергеем Суровенко и Игорем Богомазовым. Так родилась группа «Отпетые мошенники», днем рождения которой можно считать 8 декабря 1996 года — тогда трио дало концерт в Череповце на фестивале «Танцующий город». Кстати, название придумал именно Зинуров: он увидел кассету с фильмом «Отпетые мошенники» и вдохновился.

В дальнейшем вся его жизнь оказалась связана с коллективом. Пик популярности «Отпетых мошенников» пришелся на конец 90-х и начало 2000-х, когда их песни «Люби меня, люби», «Всяко-разно», «Девушки бывают разные», «У реки» звучали по радио и на стадионах и принесли коллективу четыре «Золотых граммофона» . Зинуров писал музыку, ставил хореографию и занимался диджеингом под псевдонимом Том Хаос.

К середине 2000-х популярность группы резко спала: «Отпетые мошенники» повзрослели, их аудитория — тоже. В 2011-м группу покинул Гарик Богомазов. На смену ему пришел Андрей Репников, который с 1998 года писал песни для «Отпетых мошенников». Но в 2016-и он попал в ДТП и впал в кому. Том Хаос и Сергей Аморалов остались вдвоем — даже восстановившись, Репников не смог вернуться в группу.

В 2021 году Зинуров покинул группу «Отпетые мошенники». Как позже выяснилось — из-за финансовых разногласий с Сергеем Амораловым, который, по его мнению, несправедливо делил гонорары за выступления . В эфире передачи «Звезды сошлись» в феврале 2022 года он признался: «Аморалов выжил меня из коллектива. К тому же я получал меньше, чем он, хотя мы договаривались 50% на 50% делить. У меня есть организаторы-друзья, которые мне назвали выплаченную сумму за прошедший концерт. Оказалось, я получал одну четвертую от этой суммы. Я был удивлен насколько меня обманывали в последние десять лет». Гарик и Том пришли к выводу, что Сергей плюет на все общечеловеческие принципы и решили подать в суд на него». Тогда Богомазов и Зинуров пытались выступать дуэтом как бывшие «Отпетые мошенники». Но Сергей Аморалов заявил, что они не имеют права это делать.

Подать в суд на Аморалова Зинуров не успел: 10 марта 2022 года его нашли мертвым. В суициде исполнителя многие винили именно Аморалова.

«Мы с Гариком пребываем в шоке. Том был сильно подавлен из-за Аморалова, довел его…» — утверждала жена Игоря Богомазова Виктория.

Об этом же говорил и Игорь Богомазов в беседе с «Газетой.Ru».

«У него были серьезные переживания по поводу ухода из «Отпетых мошенников». Господин Аморалов его жестко обманывал по гонорару на протяжении трех лет. Он был вынужден уйти», — объяснил певец.

Сергей Аморалов: борьба за «Отпетых мошенников»

close Сергей Аморалов Global Look Press/РИА Новости

Сергей Аморалов от всех обвинений в смерти Вячеслава Зинурова открещивается. В 2023 году в эфире программы «Малахов» он заявил: «У нас были концерты, мы переезжали — и вдруг он пропадает. Я ждал звонка, хотел поговорить. У меня есть соображения, что кто-то появился в его жизни, рассказывал ему неправду. Славик ведь как большой ребенок. Его настроили на неправильную волну, против «Отпетых мошенников». По словам музыканта, осенью 2021 года он получил смс от Зинурова — тот писал, что хочет поговорить. Аморалов не ответил — по его словам, хотел подождать до лета, чтобы обсудить проблемы без эмоций. Однако лета в жизни Зинурова уже не случилось.

Сергей Аморалов был другом Игоря Богомазова — они выросли в одном доме. Он родился 11 января 1979 года в Ленинграде в семье слесаря. Занимаясь в секции гимнастики, он думал о карьере профессионального спортсмена, но получил травму спины, от этих мыслей пришлось отказаться. После школы он поступил в Санкт-Петербургский архитектурно-строительный институт, но после первого курса бросил учебу. В его жизни появилась группа Backdraft, созданная вместе с Игорем Богомазовым, а потом началась эпоха «Отпетых мошенников». Первым хитом коллектива стала композиция «Бросай курить». А уже потом появились знакомые всем хиты, семь альбомов, концерты на стадионах.

После смерти Тома Хаоса в «Отпетые мошенники» пришел новый участник — Алексей Радченко, он покинул коллектив в прошлом году. Сейчас в составе значится Вадим Коваленко.

Сергей Аморалов долго не комментировал смерть Тома Хаоса и проблемы в коллективе. А в 2023 году в передаче Андрея Малахова обвинил в его кончине жену Богомазова Викторию.

«Когда Славик уходил, вообще не шло речи о каких-то «Отпетых мошенниках», человек ушел в сольное. И надо отдать ему должное, он никогда не говорил, что он «Отпетый мошенник» и не использовал этот бренд», — сказал он.

По его словам, позиция изменилась под влиянием Виктории Богомазовой.

«Дальше пошло такое: появилась некая Вика Богомазова в их компании… Ну, это жена Гарика Богомазова, да. Она появилась где-то в ноябре 2021-го, и вот с ноября начались все эти чудеса с названием, с тем, что они будут со мной судиться, за то да се», — сказал он.

Аморалов утверждал: он составил письмо для организаторов концертов, в котором информировал, что Зинуров и Богомазов не могут выступать как «Отпетые мошенники».

«Мне пришлось это сделать. Мы составили информационное письмо для организаторов, что вы не имеете права использовать «Отпетые мошенники». Ну, потому что не могут два коллектива ездить, это же невозможно. Я вообще думаю, что Славик попал в такую среду, которая его по большому счету подзадушила», — сказал Сергей Аморалов.

С тех пор музыкант публичных заявлений не делал.