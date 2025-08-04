Ссора с Пугачевой, обвинения в алкоголизме и брак с Юлианом. Как живет певица Анастасия

Певице Анастасии исполнилось 60 лет. Автор песен, «актриса, которая поет» прославилась как рок-исполнительница и противница фонограммы, была популярна в 90-е годы, а уже в новом веке регулярно напоминала о себе резонансными историями. «Газета.Ru» — о том, как сложилась жизнь артистки, которую регулярно сравнивали с Аллой Пугачевой.

Певица Анастасия в детстве

Анастасия Минцковская (в девичестве Протасенко) родилась 4 августа 1965 года в Москве в семье режиссера-документалиста Людмилы Салдадзе и актера Владимира Протасенко, который служил в театре киноактера и появлялся в эпизодах в кино (например, в картинах «Мимино» и «Джентльмены удачи»).

Родители с ребенком много времени не проводили — будущую артистку воспитывала бабушка. Тем не менее развод отца и матери стал для нее ударом: она даже оказалась в больнице с нервным расстройством.

Анастасия с детства занималась музыкой и в 16 лет поступила на актерский факультет Щукинского театрального училища. Подрабатывала в Театре зверей Дурова, где пела песенки Барсука, Лисицы и Медведя. После окончания училища молодая актриса попала в труппу Московского театра драмы, но через три года ушла оттуда в творческом поиске.

Карьера и скандалы Анастасии

Певица начинала карьеру как рок-исполнительница. В 1990 году она выпустила дебютный альбом «Высокий каблук», затем были пластинки «Анастасия. Давай поговорим», «Хрустальные цепи», «Я совсем другая». С 1990-го по 1998 год у артистки вышло в общей сложности десять альбомов. Интервью, гастроли, телепередачи — певица была очень востребована.

С первых дней в шоу-бизнесе Анастасия отличалась твердым характером. Она, в частности, жестко выступала против использования популярной тогда фонограммы. «Я не могу обманывать людей: выходить и открывать рот», — сказала она в одном из интервью. Анастасия также открыто говорила о платной ротации артистов на телевидении. Когда в 1996 году на съемках передачи «Акулы пера» у нее спросили, сколько она получает за выступление, исполнительница заявила, что лучше сначала скажет, сколько приходится платить ей самой — за то, чтобы оказаться в телеэфире. После этого другие артисты благодарили ее за смелость. Несмотря на поддержку коллег, Анастасия исчезла с телеэкранов: ее все чаще стали называть «неформатной».

Нежелание идти на компромиссы привело Анастасию и к конфликту с Аллой Пугачевой. Впрочем, это не было открытое противостояние: сама певица называла отношения с Пугачевой «нормальными, ровными» — однако терпеть не могла, когда ее сравнивали с «примадонной», и регулярно давала ей отпор.

close Певица Анастасия во время выступления в телепередаче «Звездный дождь», 1992 год Алексей Жигайлов/ТАСС

В 1997 году Анастасия стала одной из двух артисток, отказавшихся выступать на концерте, посвященном дню рождения Пугачевой в спорткомплексе «Олимпийский». Позже она назвала несколько причин нежелания праздновать именины суперзвездной коллеги. «Я отказалась, потому что у меня были три причины. Во-первых, <…> этот концерт был абсолютно весь под фонограмму — таким было условие участия. <…> Во-вторых, я вообще не увлекаюсь караоке, у меня достаточно своих песен. А в-третьих, это было такое явное собирание гарнира для того, чтобы показать котлету в тарелке… Я же никогда гарниром не была и не буду. В общем, я не видела целесообразности своего участия в этом концерте, если честно. И потом, на носу была большая поездка по Дальнему Востоку. Я прекрасно понимала, что у меня не будет возможности подготовиться к концерту…» — объясняла певица журналистам.

Кроме того, однажды Анастасия отказалась продавать или дарить Пугачевой свою песню. «Она попросила у меня песню «Последняя монета». Так как я — ее автор, то только я могла распорядиться судьбой своего ребенка. Алла Борисовна попросила продать ей, а я сказала, что не продаю свои песни, это мои дети, жаба меня задушила именно в этот момент. Она говорит: тогда подари. Я сказала, что мы не друзья, как я могу подарить песню?» — рассказывала певица в передаче «Секрет на миллион». В той же программе она вспомнила, как однажды «взбесилась» из-за слов Пугачевой в свой адрес. «На одном концерте Пугачева мне сказала: «Анастасия, вы свободны». Я взбесилась в течение доли секунды. Говорю: «В смысле?!» — призналась певица.

В списке тех, с кем поссорилась Анастасия, есть и актер Станислав Садальский, с которым она дружила с 1992 года. В 2007-м они вместе играли в антрепризном спектакле «Москва-Питер-Париж» — но впоследствии певица покинула актерский коллектив, поругавшись в Садальским, хотя очень любила постановку. «Этот человек настолько эгоцентричен, что с ним все ругаются. А до этого мы дружили с ним 15 лет. Мы поругались в Питере, но я не могла подвести, я доиграла, потому что нас учили в театральном институте, что причина неявки актера на спектакль может быть только одна — смерть. Потом ввели другую актрису. Но с ней спектакль уже «не пошел», — объясняла Анастасия «Аргументам и фактам» в 2008 году.

В том же интервью певица сказала, что не жалеет о том, что бывает резка в высказываниях. «По-другому я не пробовала. Зачем? Человек, который мою правду не понимает и не принимает, — не мой человек. Но есть «мои» люди, и они меня за это любят, уважают», — подчеркнула она.

close Певица Анастасия, 1994 год Николай Малышев/ТАСС

Личная жизнь Анастасии

В личной жизни Анастасия — так же темпераментна. В первый раз она вышла замуж еще в училище — избранником 18-летней студентки стал ее друг детства Алексей Минцковский. Певица единственный раз сменила фамилию, родила дочь Анну, а через полтора года после появления на свет ребенка супруги развелись.

Следующими супругами певицы стали кандидат наук по имени Алексей, телережиссер Александр, телохранитель Руслан, который в итоге украл у Анастасии все сбережения.

В пятый раз — в 2005 году — она вышла замуж за продюсера Владимира Зудина, с которым пробыла восемь лет. Супруги жили в квартире на Пречистенке, а в 2010-м уехали в загородный дом в деревне Барки под Тверью. В 2014 году, однако, коттедж сгорел, став жертвой поджога. Дом застрахован не был — новый супруги так и не построили, расстались и сейчас (спойлер!) живут в надстройке над гаражом с двумя отдельными входами. Кстати, при пожаре сгорели все документы Анастасии, подтверждающие ее трудовой стаж, так что в 2022-м она даже не смогла оформить пенсию.

Анастасия и Юлиан: что это было

О своих мужьях Анастасия говорила редко, однако один ее брак стал по-настоящему медийным. После развода с Владимиром Зудиным в 2019 году она неожиданно вышла замуж за певца Юлиана, с которым дружила почти 30 лет. СМИ писали об их тайном и продолжительном романе и праздновали союз влюбленных на пышной свадьбе с участием Андрея Малахова в ресторане с видом на Кремль.

Однако прошло чуть больше года — и артисты громко развелись, причем о расставании с 54-летней Анастасией 46-летний Юлиан объявил на шоу Андрея Малахова. «Мы не живем вместе уже месяц. К сожалению, это не из-за карантина. Мы приняли решение развестись», — заявил Юлиан.

Версий причин развода было несколько. Как объясняла Анастасия, Юлиан страстно желал иметь детей и заставлял ее проходить мучительную процедуру ЭКО. «Я категорически против ЭКО, но он настоял, прекрасно понимая, что в моем достаточно не юном возрасте, это очень опасно по медицинским показаниям. Я пошла на это, подвергая себя конкретному риску», — объясняла она в телеэфире Андрею Малахову. По словам Анастасии, ей пришлось отказаться от сцены, чтобы посвятить себя попыткам зачать ребенка. «Это был ад. Юлиан заставил меня чувствовать себя виноватой», — говорила она.

close Певица Анастасия, 1996 год Виктор Борисов/ТАСС

Юлиан же утверждал, что не может жить с женщиной, которая все время командует.

Была и третья версия: родственница певицы Эдика Лялина утверждала, что расстались супруги из-за алкогольной зависимости Анастасии. «Я на 99% уверена, что разводятся они из-за того, что Настенька накосячила. Она человек, который явно прибухивает. По лицу видно, что человек выпивает», — утверждала она и советовала певице закодироваться. Однако сама певица отрицает, что у нее есть проблемы с алкоголем. «Я очень люблю красное вино. Но вряд ли вообще кто-то в жизни видел Анастасию на сцене не пьяную, а хотя бы поддатую. Никто и никогда», — сказала она в 2022 году в программе «Секрет на миллион».