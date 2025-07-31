Расизм, бюрократия и война: что Джоан Роулинг критиковала в «Гарри Поттере»

Джоан Роулинг исполнилось 60 лет. Самая известная писательница 21 века, она навсегда вписала свое имя в историю мировой литературы как автор книг о маленьком волшебнике-сироте, который сразился с абсолютным злом и победил. Сагу о Гарри Поттере анализируют много лет, находя в ней скрытые сообщения и подтексты. «Газета.Ru» — о самых важных из них.

31 июля исполнилось 60 лет Джоан Роулинг — «матери» любимой книжной серии миллениалов, создательнице бескрайнего мира с волшебной школой Хогвартс, получить письмо из которой мечтал каждый ребенок.

Сага о Гарри Поттере, выходившая с 1997-го по 2007 год, — не единственное произведение Джоан Роулинг. В дополнение к ним она написала несколько приложений, две сказки для детей, роман для подростков и взрослых «Случайная вакансия». Кроме того, под псевдонимом Роберт Гэлбрейт писательница выпустила серию детективных романов о Корморане Страйке, по которым снят сериал «Страйк».

close Писательница Дж. К. Роулинг с книгой «Гарри Поттер и Кубок огня» в поезде «Хогвартс-экспресс» на вокзале Кингс-Кросс в Лондоне, 8 июля 2000 года Alastair Grant/AP

И все же главным детищем Джоан Роулинг остаются книги о Мальчике, который выжил. По ним не только создана серия фильмов, выпущены видеоигры и готовится к съемкам дорогущий сериал. Вокруг смыслов, заложенных в «Гарри Поттере», ведутся многолетние дискуссии, их анализируют в университетах, им посвящают дипломные работы. Какие же скрытые сообщения видят в «Гарри Поттере»?

Критика бюрократии

Министерство магии в серии книг о Гарри Поттере — орган власти, от которого все подведомственные ему маги и «фантастические твари» не ждут ничего хорошего. Оно постоянно демонстрирует свою неэффективность, его работа замкнута на обеспечении собственных потребностей, а задача — в том, чтобы побольше всего запретить.

Неспособность вовремя отреагировать на возвращение Волан-де-Морта и услышать конструктивную критику, коррупция и злоупотребление властью чиновников Министерства магии дают повод увидеть в произведении Джоан Роулинг намеки на реальные проблемы общества, когда бюрократия, правительственные службы и судебные инстанции начинают работать на самих себя, а законом манипулируют для вынесения несправедливых решений.

close Кадр из фильма «Гарри Поттер и Орден Феникса» (2007) Warner Bros.

Сила пропаганды в масс-медиа

Как работает пропаганда, можно легко увидеть на примере газеты «Ежедневный пророк» — официальном рупоре Министерства магии. Джоан Роулинг подтверждает общеизвестные тезисы о том, что те, кто контролирует потоки информации, обладают всей полнотой власти, а СМИ способны формировать общественное мнение в угоду тем, кто ими управляет.

Специальный корреспондент «Ежедневного пророка» Рита Скитер — воплощение такого зловещего образа журналистки, которая фальсифицирует информацию. В «Ордене Феникса» Министерство магии активно использует «Ежедневный пророк», чтобы дискредитировать Гарри Поттера и Дамблдора, заявивших о возвращении Волан-де-Морта.

Осуждение расизма

Одна из важнейших линий серии — высокомерие, с которым «чистые» маги вроде Волан-де-Морта и его приспешников относятся к «полукровкам» и маглам. О том, что тема расизма есть в ее книгах, говорила сама Джоан Роулинг. Она, однако, констатировала, что не пыталась изменить мировоззрение людей, которые верят в превосходство одной расы над другой.

«Я не пессимистка, но я смотрю реально на возможность изменить глубоко укоренившееся предубеждение, так что на убежденных расистов «Гарри Поттер» эффекта не произведет», — говорила она на одной из конференций в 2006 году.

close Рэйф Файнс в роли Лорда Волан-де-Морта в кадре из фильма «Гарри Поттер и Орден Феникса» (2007) Warner Bros. Pictures

После выхода «Даров смерти» Роулинг подтверждала, что намеренно ввела тему «чистоты крови» — это политическая метафора не одного исторического явления, а нескольких. «Не было такого, чтобы я сидела и думала: «Хочу описать нацистскую Германию в волшебном мире. Хотя там есть отголоски нацистской Германии, есть ассоциации с другими политическими ситуациями», — объясняла она.

Сила знаний

Образование в «Гарри Поттере» может служить двум противоположным целям: это (очевидно) либо инструмент просвещения, который важен для последующей жизни детей, либо один из способов идеологического контроля. Последнее заметно, когда Министерство магии получает все больше контроля над Хогвартсом — и границы между учебой и идеологическим воспитанием все больше размываются.

Роулинг анализирует, насколько учебные заведения и в реальном мире постепенно превращаются в инструмент контроля над обществом, — в частности, в линии пугающей любительницы розового Долорес Амбридж, жестокой чиновницы, которая становится одной из ключевых фигур Хогвартса.

Ужасы войны

Одной из тем, заложенных Джоан Роулинг в «Гарри Поттере», была война — точнее, смерть и разрушения, которые она несет. В 2007 году она говорила во время рекламного тура по США: «Я совершенно осознанно хотела показать, что один из ужасов войны — то, что гибнут совершенно невинные люди. А еще один ужас — то, что дети теряют свои семьи. Эта тема проходит через всю серию, ведь характеры Гарри Поттера, Невилла Долгопупса и Тедди Люпина сформированы потерей родителей во время войны».

Роулинг рассматривает не только физические утраты из-за войн, но и психологические травмы и моральный выбор. Для нее война — это не подвиги тех, кто сражается, а горе тех, кто не участвует в битвах.