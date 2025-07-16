Исторические локации — новый тренд. Какие концерты, постановки и фестивали ждут зрители?

Праздничные концерты, театральные постановки и фестивали при поддержке Минкультуры России и ФГБУК РОСКОНЦЕРТ все чаще проходят в исторических местах, что вызывает огромный отклик зрителей. Такие мероприятия обеспечивают полное погружение в музыку, культуру и историю. О том, какие события прошли и пройдут в этом сезоне — в нашем материале.

Красная площадь — главная сцена России

В честь юбилея Победы 9 мая у Московского Кремля выступил сводный хор стран Содружества Независимых Государств. В составе коллектива были музыканты из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, России и Узбекистана. За дирижерским пультом Всероссийского юношеского симфонического оркестра и сводного хора был народный артист СССР, художественный руководитель проекта Юрий Башмет.

24 мая на Красной площади ежегодно проходит грандиозный концерт с участием выдающихся исполнителей классической музыки ко Дню славянской письменности и культуры. Патриарх Кирилл, открывая мероприятие, подчеркнул: «Если семьей становится народ, если семьей становится отечество, то такая страна непобедима».

«Это грандиозное событие для всей нашей страны, нашего народа — большой и светлый праздник. Концерт посвящен и юбилею Победы. Синтез народности, героики и патетики — он присутствует в большей части классического музыкального репертуара, он, можно сказать, присутствует в крови музыкантов, поэтому это очень гармонично синтезируется и переплетается воедино в концепции концерта», — подчеркнул дирижер концерта Иван Никифорчин.

Также каждый год здесь проходит крупнейший литературный праздник страны – Книжный фестиваль «Красная площадь». С 4 по 7 июня 400 издательств из 50 регионов России и Республики Беларусь представили свыше 100 тыс. видов книг. Праздник с выступлениями артистов и музыкантов посетило почти 800 тыс. человек.

Северная столица — опера в Лавре

В честь дня рождения великого князя Александра Ярославича Невского 6 июня в Синем зале епархиального управления Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры можно было услышать духовную оперу «Александр Невский» в исполнении солистов Мариинского театра и солистов Академии молодых оперных певцов Мариинского театра под руководством Ларисы Гергиевой. Мероприятие прошло в рамках проекта «Навстречу солнцу: «Александр Невский»».

«Задача духовной оперы – языком светской музыки рассказать о духовной реальности», — отметил председатель Совета по культуре Санкт-Петербургской епархии, иерей Илия Макаров.

close РОСКОНЦЕРТ

Псковская земля — фестиваль в усадьбе

В усадьбе «Михайловское» в Псковской области в начале лета традиционно проходят Дни Пушкинской поэзии и русской культуры.

В Пскове с 13 по 15 июня состоялся Всероссийский хоровой фестиваль им. М.Ф. Гривского. На сцену Псковского Кремля вышли хоровые коллективы из Пскова, Москвы, Санкт-Петербурга, Белгорода, Благовещенска, Петропавловска-Камчатского. Также впервые на фестивале выступил коллектив из Цхинвала Республики Южная Осетия.

close РОСКОНЦЕРТ

А 14 июня на Соборной площади Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря прошел концерт в честь 100-летия со дня рождения народной артистки СССР, всемирно известной оперной певицы Ирины Архиповой. В нем приняли участие хор Государственной академической симфонической капеллы России под управлением народного артиста РФ Валерия Полянского, солисты Губернаторского симфонического оркестра Псковской области и другие.

«Ирина Константиновна Архипова – величайшая русская певица, представитель русской вокальной школы. И мне посчастливилось с ней вместе работать достаточно длительное время», — прокомментировал Валерий Полянский.

close РОСКОНЦЕРТ

Крым — концерты и спектакли у древних стен

25 мая стартовал Большой фестиваль искусств в Херсонесе, где выступили Государственная академическая симфоническая капелла России, Ильдар Абдразаков, Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» имени Людмилы Зыкиной, Московский Губернский театр, Государственный академический центральный театр кукол имени С.В. Образцова и другие. Этот масштабный культурный проект, призванный объединить выдающиеся достижения музыкального и театрального искусства, продлится до 28 сентября — в общей сложности на этой площадке запланировано проведение 25 мероприятий.

close РОСКОНЦЕРТ

В музеях Чехова (Ялта), Волошина (Коктебель) и Пушкина (Гурзуф) народный артист РФ Олег Погудин представил спектакли в рамках Цикла литературно-музыкальных вечеров «Русскому гению».

8 июля в Судакской крепости прошел концерт студентов и педагогов Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского в рамках гастрольной музыкально-образовательной программы «Молодые звезды Московской консерватории» ко Дню семьи, любви и верности. Зрители услышали шедевры русской и зарубежной классической музыки о любви, а также вокальные и инструментальные сочинения современных композиторов.

close РОСКОНЦЕРТ

Калужские храмы — духовное просвещение в монастырях

С 29 июня по 13 июля в Калужской области состоялся IV Духовно-просветительский проект «Дни Достоевского в Оптиной пустыни 2025». Мероприятие проходило в Козельске, Введенском ставропигиальном монастыре Оптина пустынь и прихрамовой территории церкви Зачатия Иоанна Предтечи в селе Губине.

close РОСКОНЦЕРТ

Среди событий — театральная постановка Драматического театра «Театральный ковчег в Дубраве» имени протоирея Александра Меня и три концерта с участием Ансамбля песни и пляски Российской армии им. А.В. Александрова, народного артиста РФ Евгения Князева, заслуженной артистки РФ Агунды Кулаевой, заслуженного артиста РФ Александра Маршала и других.

Театр в усадьбах — искусство в исторических декорациях

Каждый год в России реализуется творческий проект «Театр в усадьбах», в рамках которого на территориях музеев-усадеб в различных регионах страны проходят спектакли и концерты. В этом сезоне в Архангельском выступил Арт-хор «Вокалион», в Горках Ленинских – Великолукский драмтеатр со спектаклем «Капитанская дочка», в Знаменском-Губайлове – Калужский ТЮЗ с «Моцартом и Сальери», а в Муранове – Калужский театр кукол со «Сказкой о рыбаке и рыбке».

«Нам очень понравился такой интересный формат проведения концерта — в старинной усадьбе, коллектив остался очень доволен, спасибо организаторам», — подчеркнул дирижер арт-хора «Вокалион» Евгений Спирин.

«Благодарю РОСКОНЦЕРТ за такую уникальную возможность принять участие в невероятном проекте «Театр в усадьбах». Понравилось все: сама организация гастролей, сердечный прием в историческом месте «Горки Ленинские», внимательное отношение администраторов и, конечно, потрясающий зритель в зале! Огромное спасибо РОСКОНЦЕРТу за прекрасный опыт!» — отметила режиссер спектакля «Капитанская дочка» Виктория Луговая.

В августе в Музее-усадьбе Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» выступит Вологодский театр драмы, в Государственном музее-заповеднике «Остафьево»-«Русский Парнас» — Рязанский ТЮЗ, в Государственном историко-литературном музее‑заповеднике А.С. Пушкина в Больших Вяземах — Пензенский ТЮЗ, а в Государственном литературно-мемориальном музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» — Кировский областной театр драмы.

close РОСКОНЦЕРТ

Запад России — музыка на острове Канта

29, 30 и 31 августа фестиваль «Территория мира – Территория музыки» соберет лучшие оркестры у стен древнего собора в Калининграде. Каждое лето в последние выходные сезона на острове Канта проходит уникальный фестиваль под открытым небом.

close РОСКОНЦЕРТ

«Это ежегодный фестиваль, который пользуется большой популярностью в Калининграде, на него всегда аншлаг. В этом году как обычно зрителей будут удивлять знаменитые певцы и музыканты ведущих сцен России, поэтому, естественно, всех зовем, я уверен, что будет очень интересно для всех», — прокомментировал участник фестиваля солист Игорь Морозов.