Звезда «Эпидемии» и бывшая жена Богомолова: все о наследницах Юрия Мороза

14 июля ушел из жизни российский режиссер, продюсер, актер Юрий Мороз. Он оставил зрителям свои фильмы и сериалы, а близким, согласно информации СМИ, — квартиру в Москве, загородный дом и другие ценности. Кому достанется наследство знаменитого режиссера — в материале «Газеты.Ru».

Что известно о наследниках Юрия Мороза

Как рассказал «Газете.Ru» руководитель центра правопорядка в Москве Александр Хаминский, имущество покойного режиссера в равных долях поделят между собой наследники первой очереди: вдова Мороза, актриса Виктория Исакова, а также две его дочери — старшая Дарья и младшая Варвара. Юрист отметил, что доли в наследстве могут быть изменены — в случае, если объявятся подтвержденные внебрачные дети, или же, если режиссер оставил завещание.

«У известных людей после смерти нередко появляются мнимые или настоящие внебрачные дети, которые тоже начинают претендовать на часть наследства. В таких случаях свое родство они будут должны подтвердить в судебном порядке, и, в случае положительного решения, нынешним наследником придется поделиться наследуемым имуществом», — объяснил Хаминский.

Он добавил, что вдова Мороза также может потребовать выделить супружескую долю из наследственного имущества, нажитого в период брака:

«Это доля перейдет к ней вне зависимости от наследования. Соответственно, дочери будут наследовать из оставшегося имущества».

Юрист также подчеркнул, что, согласно законодательству, все потенциальные наследники должны заявить о своих правах в течение полугода с момента открытия наследства. Если по истечении этого срока никто не объявится, вдова и дочери Мороза смогут зарегистрировать все его имущество на себя.

Какое имущество оставил Юрий Мороз

По данным Teleprogramma.pro, у режиссера и его супруги Виктории Исаковой («Эпидемия», «Нежность») была квартира в Москве. Одно время семья также владела домом в Псковской области, в деревне с названием Глушь. В этом доме Мороз жил еще со своей первой женой, актрисой театра и кино Мариной Левтовой, трагически погибшей в 2000-м году. Там же, по словам режиссера, начинала делать первые шаги его старшая дочь Дарья, а сам он приезжал туда более 20 лет.

Позже Юрий Мороз и Виктория Исакова перебрались в Подмосковье — супруги вместе с дочерью Варварой поселились в просторном коттедже с большим участком. Судя по редким фото и видео в соцсетях Исаковой, дом оформлен с большим вкусом: светлые стены, высокие потолки, деревянные полы и настоящий камин. Интерьер дополняют картины, старинный граммофон и коллекция виниловых пластинок — Виктория Исакова большая поклонница классической музыки.

Первая жена Юрия Мороза Марина Левтова и их дочь Дарья

Со своей первой супругой, актрисой Мариной Левтовой, Юрий Мороз познакомился на съемках картины «Юность Петра» (1980).

«Мы стояли на съемочной площадке: Дмитрий Золотухин, Коля Еременко и я. Три красавца в костюмах петровской эпохи. Вдруг видим, приехали девчонки с герасимовского курса, прошли мимо нас. Еременко еще пошутил: «Вы куда? Мимо нас просто так девушки не ходят». Две усмехнулись, а одна что-то хлесткое бросила в ответ, да так, что даже плейбой Еременко поперхнулся. Это была Марина», — вспоминал режиссер об их первой встрече.

close Юрий Мороз с первой женой Мариной Левтовой и дочерью Дашей Wikimedia Commons

Поначалу Левтова не принимала поклонника всерьез. Тогда Мороз пошел на хитрость: помог родителям актрисы с ремонтом на даче, тем самым растопив лед в ее сердце. В 1982 году влюбленные поженились, а спустя год у пары родилась дочь Дарья — в будущем она стала звездой МХТ имени Чехова, снялась в почти 100 фильмах и сериалах, подарила отцу внучку Анну от театрального постановщика Константина Богомолова, с которым впоследствии развелась.

Супруги прожили вместе без малого 20 лет, пока в 2000 году не случилась трагедия. 27 февраля Мороз и Левтова вместе с друзьями отмечали премьеру фильма «Фортуна», одну из главных ролей в которой сыграла их 17-летняя дочь. После празднования Марина с Дарьей поехали кататься на снегоходе, но водитель, бизнесмен Михаил Руляк, не справился с управлением и улетел в овраг — Левтова погибла на месте, а ее дочь получила множественные переломы.

«Миша хотел прокатить меня, а мама сказала, что нет, это опасно. И села за мной. Считаю, что она меня уберегла этим, потому что я меньше всех пострадала. Потом уже я очнулась в больнице. Долгое время не знала, что случилось с мамой, мне сказали, наверное, через день-два. Я, по-моему, рвалась на похороны, но была еще не в состоянии перемещаться. Это странно, мне кажется, я не сразу, а только через несколько лет осознала, что ее больше нет», — рассказывала Дарья Мороз Борису Корчевникову.

Вторая жена Юрия Мороза Виктория Исакова и их дочери

Спустя два года после трагедии Юрий Мороз влюбился: с новой избранницей, актрисой Викторией Исаковой, режиссера познакомила дочь. Сама Дарья Мороз болезненно отреагировала на появление в жизни отца новой женщины, тем более, что последняя была всего на семь лет старше ее самой.

close Юрий Мороз и Виктория Исакова Екатерина Чеснокова/РИА Новости

«У меня был такой страх потери, даже брошенности, что я не только потеряла маму, но еще в некотором смысле и отца. Когда в 17 лет ты остаешься фактически один, потому что папа начинает жить своей жизнью, а мамы у тебя нет», — признавалась актриса.

В 2003 году Мороз женился на Исаковой, а вскоре после свадьбы у пары родилась дочь, о которой супруги рассказали лишь спустя несколько лет. Девочка прожила всего три месяца из-за редкого генетического заболевания, которое врачи диагностировали слишком поздно.

«Пережить такое практически невозможно. Не дай бог пережить никому. Тут я отдаю должное немецкой медицине. Они сказали: «Знаете, вы можете этого ребенка оставить и уехать. Но мы советуем быть с ним до конца», — вспоминал Юрий Мороз в беседе с «КП».

В 2015 году Мороз и Исакова снова стали родителями дочери Варвары, которую долгое время скрывали от публики.

«Мне не хотелось где-то публиковать ее снимки. Возможно, сказался наш первый печальный опыт. Страх за Варвару у меня не пропал», — говорила Исакова в 2020 году.

14 июля 2025 года Юрий Мороз скончался на 69-м году жизни. Причиной смерти, согласно СМИ, стал рак поджелудочной железы, который у него диагностировали в 2023 году. В этот день Виктория Исакова и Дарья Мороз опубликовали в своих соцсетях один и тот же пост:

«Как вы уже знаете, сегодня от нас ушел наш прекрасный Юрочка! Никак иначе мы его не называли. Наши сердца полны любовью и благодарностью за каждую минуту, проведенную вместе. Любящий и любимый муж, потрясающий отец, нежнейший дед, талантливый режиссер, умнейший и деликатнейший человек! Мы благодарим всех за невероятную поддержку, которая льется со всех сторон», — говорилось в публикации Дарьи Мороз и Виктории Исаковой.