«Ночь музыки — 2025»: как это было

В июне в Екатеринбурге в 11-й раз прошла «Ночь музыки» — один из главных фестивалей России. «Газета.Ru» — о том, как это было.

В Екатеринбурге 27–28 июня прошла 11-я «Ночь музыки» — масштабный музыкальный фестиваль, который горожане уже традиционно воспринимают как второй День города. В этом году мероприятие собрало рекордные 450 тыс. зрителей со всей страны. По традиции Ural Music Night охватил весь город: на более чем 100 площадках выступили около 2500 артистов. Хедлайнерами фестиваля стали АК-47, AyYola, SQWOZ BAB, NILETTO, «СмешBand», Иракли, Марк Тишман, Кай Метов, Виктория Дайнеко, Максим Свобода, Кристина Кошелева, Вячеслав Малежик, Олег Митяев, Сергей Бобунец.

close Во время фестиваля «Ночь музыки» в Екатеринбурге Дмитрий Каверин/«Газета.Ru»

11-ю «Ночь музыки», которую в шутку уже прозвали «мокрой ночью» из-за проливного дождя второй год подряд, сделало особенно запоминающейся возвращение одной из самых любимых площадок горожан — балкона Екатеринбургского театра оперы и балета. Впервые за пять лет с него снова звучали арии: «Сегидилья» из «Кармен» Бизе, ария Снегурочки, куплеты Мефистофеля, баркарола, ария Тореадора, ария Бартоло, ария Царицы ночи, каватина Фигаро и другие.

В рамках фестиваля впервые прошла «Ночь танца». Ее хедлайнером стал победитель шоу «Новые танцы» на ТНТ Виталий Савченко. На сцене, установленной прямо на воде в акватории Городского пруда, зрители увидели танцевальные спектакли, перформансы и импровизации.

Одной из самых обсуждаемых площадок стала сцена в парке Маяковского, где выступила группа «СмешBand», исполняющая хиты из мультсериала «Смешарики».

В парке было не продохнуть от количества людей. Казалось, что взрослые ждали их выступления больше, чем дети. Екатеринбуржцы и гости города всех возрастов пели и танцевали под любимые мелодии. Завершили свой концерт «СмешBand» песней «От винта!».

Хедлайнер фестиваля, певец NILETTO, выступивший на площадке у «Капсулы времени», обыграл шутку местных жителей, которые разрисовали афишу с артистом, добавив ему усы, ушанку и баян. Он вышел на сцену в новом образе, порадовав публику не только хитами и свежими треками, но и умением посмеяться над собой.

close Во время фестиваля «Ночь музыки» в Екатеринбурге Дмитрий Каверин/«Газета.Ru»

Ночь по традиции завершилась акцией «Светает» на Октябрьской площади, где выступил основатель группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец. Свой концерт он закончил хитом и саундтреком из фильма «Брат-2» «Вечно молодой», после чего совместно с камерным оркестром B-A-C-H и организаторами фестиваля исполнил «Луч Солнца Золотого».

Директор фестиваля Екатерина Пологова — об 11-й «Ночи музыки»

— Как прошло мероприятие? Ваши впечатления?

— Мы снова провели достойный фестиваль. Это звучит пафосно, но, собрав обратную связь от зрителей, СМИ, партнеров и экспертов, мы уверены — все удалось. Мы идеалисты и каждый год стремимся сделать лучше, поэтому даже сейчас полностью довольными себя не ощущаем. Командой проанализируем, что можно улучшить, чтобы следующий фестиваль стал еще сильнее. Перфекционизм — это то, что позволяет нам делать события такого масштаба. Без него мы бы остановились — и нам, а также зрителям стало бы скучно.

— Что удалось в этом году?

— Главное — возвращение оперы на балконе «Урал Балета». Точно так же, как Павла Дурова просили вернуть стену во «ВКонтакте», весь Урал стоял на ушах, чтобы мы вернули ее. И наконец — нам это удалось. Это потрясающе красивое событие, которое не оставляет равнодушными людей — даже далеких от академической музыки. В целом мы собрали очень широкую академическую программу с «Гнесинскими виртуозами» и тысячами других артистов. Программа получилась мультиформатной: огромной популярностью пользовалась «СмешBand» — их пришли слушать дети, родители, миллениалы, бумеры и зумеры. По ощущениям, толпа была, как на концерте Леди Гаги в Бразилии. В Историческом сквере собралось около 150 тыс. человек, а общее число гостей фестиваля составило 450 тыс. До полумиллиона — рукой подать.

close Во время фестиваля «Ночь музыки» в Екатеринбурге Дмитрий Каверин/«Газета.Ru»

— Что не удалось?

— Как и в прошлом году, организаторы «сэкономили» на погоде. Погода нам подзалила открытые площадки, в том числе очень переживали за любимую у горожан сцену в акватории Городского пруда, потому что дождь для танцовщиков — это критическая история в плане безопасности. Погода не благоволила, но приятно видеть, что это не сказалось на посещаемости. Даже когда было море воды — было море людей. Уральцев и наших гостей погода в очередной раз не испугала. Одним из хедлайнеров на сцене у «Капсулы времени» должна была стать израильская группа Funk'n'Stein, но из-за логистических трудностей они не смогли прилететь. Это стало для нас настоящей болью — мы считаем их выдающимся музыкальным явлением. Вместо них выступила местная группа Funky Bizness Gang. На 11-й «Ночи музыки» впервые за все время не было большой рок-сцены. В следующем году исполняется 40 лет Свердловскому рок-клубу, и мы точно сделаем, вероятно, даже не одну площадку.

— Планируете ли менять формат?

— Работа над следующей «Ночью» начинается уже на утро после завершения предыдущей. Вширь проект больше расти не может, но, возможно, ввысь и вглубь — да. Например, концерты в небоскребах или андерграунд в метро. Креативная команда Ural Music Night уже собирает идеи для следующего года.