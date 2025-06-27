Бэмби с Таганки: чем гордился Борис Хмельницкий

Главному Робин Гуду советского кино актеру Борису Хмельницкому 27 июня исполнилось бы 85 лет. Народного артиста России и самого знаменитого бородача советского кино называли секс-символом советского кино, но сам он к этому «званию» относился пренебрежительно. «Газета.Ru» — о стремительной жизни Бориса Хмельницкого.

Как Борис Хмельницкий стал актером

Актер Борис Хмельницкий родился 27 июня 1940 года в городе Ворошилове Приморского края (нынешнем Уссурийске). Уже в детстве семья с Дальнего Востока переехала: отец был военным. В 21 год Борис Хмельницкий окончил Львовское музыкальное училище по классу баяна и получил специальность «дирижер оркестра народных инструментов». А потом приехал в Москву поступать во ВГИК.

В институте кинематографии будущий народный артист провалился в первом же туре отбора. Тем не менее при помощи друга семьи Вольфа Мессинга он сумел стать студентом Щукинского театрального училища. И это — несмотря на заикание, от которого он страдал с детства. Избавиться от него навсегда ему так и не удалось: при сильном волнении оно тут же проявлялось. Кстати, по одной из легенд, справиться с проблемой ему помог все тот же Мессинг.

Уже на третьем курсе Хмельницкий стал актером молодого Театра на Таганке: его первым спектаклем стал знаменитый «Добрый человек из Сезуана». Вместе с Владимиром Высоцким, Валерием Золотухиным, Леонидом Филатовым, Вениамином Смеховым он оказался у истоков создания легендарного театра под руководством Юрия Любимова. На сцене Театра на Таганке он сыграл в спектаклях «Три сестры», «Послушайте!», «Преступление и наказание», «Жизнь Галилея», «Пугачев».

close Борис Хмельницкий во время репетиции спектакля «Владимир Высоцкий» в Театре на Таганке, 1981 год Анатолий Гаранин/РИА Новости

Важную роль в становлении Хмельницкого как актера сыграл Юрий Любимов: «Я бесконечно ему благодарен и не устаю повторять, что это самый главный и любимый режиссер в моей жизни. Актер, прошедший его школу, мог играть в каком угодно театре — в музыкальном, комедийном, драматическом. Любимов растил «синтетических» актеров», — вспоминал он в интервью «Российской газете». Но одно из решений Любимова привело к тому, что Борис Хмельницкий покинул «Таганку» и больше не служил ни в одном театре. Он ушел в 1982 году после того, как режиссер сначала ввел его в спектакль «Мастер и Маргарита» в роли Воланда, а потом снял.

«Два года я не играл. И однажды в городе Омске, на гастролях, в присутствии Леонида Филатова и моей сестры Луизы Хмельницкой, одному из исполнителей Воланда был задан вопрос: почему Борис не играет? — «Ты как был Бэмби, так им и остался. Такие роли надо выгрызать зубами и идти по трупам», — рассказывал Хмельницкий «Российской газете».

Однако, по признанию актера, идти по трупам он не умел. У него не зря было в театре прозвище Бэмби — из-за наивного, чистого взгляда на мир. Он этого не стеснялся. И навсегда сохранил уважение к Юрию Любимову, хорошее отношение к актерам «Таганки» и любовь к этому театру.

Лучшие роли Бориса Хмельницкого

В кино его воспринимали не как Бэмби — ему часто доставались роли героических, брутальных персонажей. Хотя, вероятно, с тем же детским взглядом на мир.

Впервые Хмельницкий снялся в кино в военной картине «Кто вернется — долюбит» 1966 года. И сразу в главной роли: он сыграл молодого поэта-солдата, который, получает ранение, оказывается в немецком тылу и с трудом пробирается к советским партизанам. Дальше были революционер Николай Кибальчич в фильме «Софья Перовская» (1967), батрак Петро в «Вечере накануне Ивана Купалы» (1968), полярник Вильери в картине Михаила Калатозова «Красная палатка» (1969), князь Игорь Святославович в «Князе Игоре» (1970). Говорят, после этой экранизации оперы Бородина Юрий Любимов потребовал, чтобы Борис Хмельницкий никогда не сбривал бороду. Однако он и в более ранних картинах — уже бородат.

close Робин Гуд - артист Борис Хмельницкий, святой отец Тук - артист Эдуард Павулс (слева направо) во время съемок фильма режиссера Сергея Тарасова «Стрелы Робин Гуда», 1975 год ТАСС

Всенародную славу Борису Хмельницкому принесла картина «Стрелы Робин Гуда» 1975 года, в которой он сыграл благородного разбойника. В 1982-м он вновь снялся в этой роли, на этот раз — в фильме «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго».

Он был хорош в приключенческих и исторических картинах: в 2005 году Борису Хмельницкому довелось сыграть князя Святослава Игоревича в картине «Сага древних булгар. Лествица Владимира Красное Солнышко». Последней его работой стала роль Бородатого в фильме Владимира Бортко «Тарас Бульба». Он вышел уже после смерти актера в 2009 году — его героя озвучил Никита Джигурда.

По собственному признанию актера, снимали его мало. Зато однажды он получил предложение от Кирка Дугласа. «В Югославии на фестивале я познакомился с Кирком Дугласом, он наполовину русский: его мама из Смоленской губернии. И он пригласил меня в Голливуд — на главную роль в картину «Скалолаз» по Стивенсону. Устроил по этому поводу фуршет, собрал нашу делегацию, сделал официальное заявление. Я спросил тогда в шутку: «Кирк, хау мач мани?» Он назвал сумму (а это был 82-й или 84-й год) — полмиллиона долларов», — рассказывал Хмельницкий в интервью журналисту Андрею Колобаеву в газете «Аргументы недели». По воспоминаниям актера, уехать в Голливуд ему тогда не удалось из-за бумажной волокиты.

Личная жизнь Бориса Хмельницкого

На звание секс-символа советского кино актер реагировал скептически. «Полный маразм! Годится только для шоу-бизнеса. Еще о женщине так можно сказать, а о мужчине... Разве Шварценеггер — секс-символ? Или Де Ниро? Если бы меня так назвали, не обиделся бы, просто рассмеялся», — говорил он в интервью, опубликованном Андреем Колобаевым полностью уже после смерти Хмельницкого. Тем не менее его регулярно спрашивали об отношениях с женщинами.

close Борис Хмельницкий и актриса Лариса Кадочникова во время съемок фильма «Вечер накануне Ивана Купала», 1968 год Лев Устинов/РИА Новости

«Не могу похвастаться, что однолюб. А вот настоящих романов — с засечками на сердце — было немного. Признаться, вообще терпеть не могу фразы «я тебя люблю!». Никогда ее не говорил — даже женам. Я находил другие слова, которые намного лучше этой банальности. И потом, такое признание подразумевает огромную ответственность перед женщиной», — признавался актер «Аргументам недели».

Актер был дважды женат. Первой его супругой стала Марианна Вертинская. Брак продлился три года — за это время у пары появилась дочь Дарья. После развода родителей ее воспитывал отец — чтобы дочь осталась с ним, предложил сам Хмельницкий. Позже в интервью журналу Story дочь Бориса Хмельницкого делилась воспоминаниями об отце: «Одно из самых дорогих, как каждый день он провожал меня в школу. Во сколько бы ни приехал ночью со съемок, все равно вставал и готовил мне завтрак. В холода первым спускался вниз и прогревал свои «Жигули», чтобы я не мерзла. По дороге всегда читал мне стихи, которых знал сотни. Особенно любил Маяковского, Блока, Есенина».

close Борис Хмельницкий и его дочь Даша, 1996 год Татьяна Кузьмина/ТАСС

Как рассказывала сестра Хмельницкого Луиза изданию «7 Дней», актер тяжело переживал разрыв с Марианной Вертинской, которая оставила его ради другого мужчины. Однако никогда не говорил о ней плохо.

Второй брак Хмельницкого — с психологом Ириной Гончаровой — закончился через несколько месяцев. Сына Алексея, родившегося после развода, актер практически не знал.

Последней возлюбленной актера стала модель Лариса Галактионова — они познакомились в 1995 году. Она оставалась рядом с актером до самой его смерти.

Борис Хмельницкий скончался 16 февраля 2008 года от рака предстательной железы. Болезнь он скрывал от родных: его старшая сестра Луиза заметила, что с братом что-то не так, только после его возвращения со съемок «Тараса Бульбы». Было видно, что актеру трудно ходить. «Позвонила и спросила: «Что у Бори?» Пауза. «Поздно, ему осталось очень мало времени». Через два месяца его не стало. Он не ныл, скрывал, чтобы нас не огорчать, зная, что ему остались считаные дни. Вот мужик!» — рассказывала она в передаче «Судьба человека».

close Борис Хмельницкий за месяц до смерти, 2008 год Михаил Фомичев/РИА Новости

В память об актере в Доме кино появилась традиция проводить в его честь бильярдные турниры — актер был заядлым игроком. «Играя на бильярде, учишься жизни — у тебя выковывается характер, азарт, умение оценить обстановку, вовремя рискнуть, а проигрывая, не терять голову», — рассказывал актер о своем увлечении в интервью «Коммерсанту». Научившись игре в семь лет, Хмельницкий стал мастером спорта по бильярду. По словам его дочери, этим званием он гордился больше, чем званием народного артиста России.