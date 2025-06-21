Холод, антисанитария и болезни: на что жалуется Харви Вайнштейн в тюрьме

Судебного разбирательства Вайнштейн дожидался в больнице «Бельвью». Ему разрешили это сделать после обращения его адвокатов, указавших на серьезные проблемы со здоровьем у подзащитного. Адвокат Вайнштейна Имран Ансари заявлял, что условия жизни в тюрьме «Райкерс», расположенной в нью-йоркском Бронксе, оказывают пагубное влияние на его здоровье.
У бывшего продюсера, который за последний год несколько раз оказывался в госпитале «Бельвью», по словам его представителей, — огромное количество разных заболеваний. Среди них — хронический миелоидный лейкоз, диабет, проблемы с сердцем, обструктивное апноэ сна, ишиас и трудности с передвижением. Вдобавок недавно сооснователь студии Miramax перенес инфекцию языка, которая была неверно диагностирована в тюрьме, а за март набрал 9 кг. В сентябре 2024 года Харви Вайнштейн был экстренно госпитализирован и перенес операцию на сердце — однако его представители не уточняли, какую именно.
Согласно заявлению Ансари, Вайнштейн замерзает в камере, ему не предоставляют чистую одежду. «Из-за плохого обращения его здоровье серьезно ухудшилось», — цитирует адвоката The Guardian.
Харви Вайнштейн около Манхэттенского уголовного суда в Нью-ЙоркеKristin Callahan/Global Look Press
Юристы бывшего кинопродюсера еще в ноябре прошлого года подали судебную жалобу против города Нью-Йорк на условия его содержания в тюрьме «Райкерс». Руководство исправительного учреждения обвинили в том, что Вайнштейну не оказывают адекватную медицинскую помощь в связи с его заболеваниям и содержат в тяжелых условиях. «Когда я посещал его в последний раз, я увидел брызги крови у него на тюремной робе — вероятно, из-за инъекций, — в одежде, которую не стирали неделями. У него даже не было чистого нижнего белья — это нельзя назвать санитарными условиями для человека, у которого серьезные проблемы со здоровьем», — цитировали Имрана Ансари NBC News.
Он утверждал также, что Вайнштейна, который за прошлый год несколько раз оказывался в больнице, выписывали, не дожидаясь восстановления. Авторы жалобы требовали возместить своему подзащитному ущерб на сумму в размере $5 млн — было ли удовлетворено это требование, пока не сообщалось.
Тюрьма «Райкерс», открытая в Нью-Йорке на одноименном острове еще в 1908 году, давно пользуется дурной славой. Бывшие заключенные сравнивают ее с пыточной камерой. Как рассказывали некоторые из них благотворительной организации Vera, в «Райкерс» к заключенным не относятся как к людям. Тюремная охрана не пресекает драки между заключенными, способствует распространению внутри учреждения оружия и наркотиков. Кроме того, из-за возраста тюрьмы условия в ней действительно невыносимы — в камерах холодно, в унитазах не смывается вода, в душевых разрастается грибок.
Здание откровенно изношено — предполагается, что исправительное учреждение в 2027 году вовсе закроют. Ранее ожидалось, что «Райкерс» перестанет функционировать уже в 2026-м.
Харви Вайнштейна перевели в тюрьму «Райкерс» в апреле 2024 года — из исправительного учреждения «Могавк» в округе Онайда, где бывший продюсер содержался с 2023-го. Там условия его содержания были не лучше — практически сразу отправили в больницу «Бельвью» на Манхэттене, поскольку состояние здоровья заключенного вызывало серьезные опасения. «Его обследовали и отправили в «Бельвью». Похоже, ему требуется серьезная помощь, физическая. У него очень много проблем. Он сдает все виды анализов. С точки зрения здоровья он больше похож на поезд после крушения», — цитировало издание Sky News адвоката Вайнштейна Артура Айдалу.
Он добавлял, что с бывшим продюсером дурно обращались в «Могавке». «Ему не давали даже глотка воды, никакой еды, никакого перерыва на туалет», — рассказывал адвокат.
Через 10 дней, 8 мая 2024 года, Вайнштейн вернулся в «Райкерс» из больницы. Это случилось после выхода публикации независимого портала The City, в которой говорилось, что бывший продюсер лежит в одноместной палате интенсивной терапии с телевизором, телефоном и туалетом — а не на отдельном этаже, куда обычно помещают заключенных.
Официальный представитель Вайнштейна Джуда Энгельмайер опроверг эти сообщения — он заявил, что его клиент не получал никаких преференций или «VIP-услуг» и находился на этаже для заключенных, где у всех был доступ в комнату с телевизором и телефоном. «Его перевели в «Райкерс» из-за давления, я думаю. Давления, вызванного новостями о том, что кто-то счел VIP-услугами», — цитировало его AP.
Харви Вайнштейн около Манхэттенского уголовного суда в Нью-ЙоркеJohn Lamparski/Global Look Press
Исправительное учреждение «Могавк», где Вайнштейна содержали в плохих условиях, — это тюрьма общего режима, в которую его определили после возвращения из Лос-Анджелеса с новым сроком на 16 лет по новым обвинениям в изнасилованиях. До этого свой 23-летний срок после вынесения приговора он отбывал в тюрьме строгого режима «Венде», расположенной в Буффало, штат Нью-Йорк. Одним из самых известных ее заключенных, кстати, до 2022 года оставался убийца Джона Леннона Марк Чепмэн. Также там содержатся несколько серийных убийц.
Когда Вайнштейна готовили к переводу в «Могавк» из строгой «Венде», казалось, что условия будут более мягкими. На смене исправительного учреждения на менее строгое настаивали адвокаты — у печально известного продюсера наблюдались проблемы с сердцем и зрением, которые добавлялись к диабету. Однако там бывший кинематографист как раз сумел адаптироваться к тюремной жизни. «Звучит странно, но у него был положительный опыт в Нью-Йорке в последний раз, — говорил Артур Айдала изданию Page Six. — Это как будто вы попадаете в дневной лагерь в детстве. Ты проясняешь для себя, кто есть кто, кто хороший, кто нет, к кому обращаться с просьбами, а к кому нет, кто вам поможет, а кто навредит».
Адвокат был уверен, что его клиент сможет влиться в коллектив. «В хорошем состоянии он очарователен. У него есть куча историй. Он, как-никак, звезда. С осторожным оптимизмом думаю, что все будет хорошо», — говорил Айдала.