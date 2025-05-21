Джеффри Дамер, Тед Банди и другие маньяки. Как у них появляются фанатки — и при чем тут кино

У серийных убийц, насильников и некрофилов не должно быть фанатов. Но они есть. Частично в этом виноват Голливуд, снимающий байопики о маньяках. Но при наличии соцсетей не нужна даже индустрия кино — пользователи сами способны возвести на пьедестал убийцу. Как это происходит — в материале «Газеты.Ru».

Сегодня, 21 мая, 65 лет исполнилось бы Джеффри Дамеру. Это не популярный актер, не знаменитый музыкант и не гениальный писатель, а американский серийный убийца, каннибал, насильник и некрофил. С 1978 года по 1991-й его жертвами стали 17 мужчин и мальчиков, почти все, кроме одного, — в городе Милуоки штата Висконсин. В 1991 году маньяка-убийцу поймали, благодаря тому что одной из потенциальных жертв удалось вырваться и сбежать. После громкого процесса Дамера приговорили к 15 пожизненным срокам, поскольку смертной казни в штате Висконсин нет.

Как Джеффри Дамер стал звездой

Дата рождения серийного убийцы, хранившего дома части тел своих жертв, давно бы забылась и никому особо не была интересна. Однако в 2022 году на канале Netflix вышел сериал «Монстр: История Джеффри Дамера» с Эваном Питерсом в главной роли. В первую неделю после премьеры шоу в стиле тру-крайм поднялось на первое место в рейтинге стримингового сервиса и набрало 1 млрд просмотров за 60 дней. На 80-й церемонии вручения премии «Золотой глобус» проект получил четыре номинации, в том числе — и как лучший мини-сериал или телефильм. Эван Питерс же удостоился премии как лучший актер в мини-сериале.

close Ryan Murphy Productions

Это была далеко не первая попытка экранизировать биографию Джеффри Дамера. В 1993 году, еще до смерти самого убийцы, в США вышла основанная на его биографии докудрама. В 2002-м была выпущена картина «Палач Дамер», в 2006-м — фильм «Воспитывая Джеффри Дамера», получивший на платформе IMDB позорный рейтинг 3,9, в 2017-м — лента «Мой друг Дамер» о проблемах будущего серийного убийцы в старшей школе, в 2019-м — мини-сериал «Джеффри Дамер: Убийца-каннибал». Плюс — многочисленные документальные фильмы, посвященные суду над Дамером, записи его разговоров, документальный телефильм 2021 года под названием «Свежее мясо», в котором якобы делается попытка «препарировать разум самого страшного каннибала Америки, чтобы понять, что заставляет таких убийц совершать немыслимые преступления».

Ни один из проектов не завоевал такой популярности, как детище Netflix. И не оказался настолько противоречивым. Сериал, созданный Райаном Мерфи и Иэном Бреннаном, заявлялся как попытка «показать точку зрения жертв Дамера». Однако таким его увидели не все.

Одни считали, что сериал рисует более широкую перспективу и подчеркивает такие социальные проблемы, как расизм и непрофессионализм полиции. Большинство жертв маньяка были темнокожими, а подросткам из Лаоса, которым чудом удавалось вырваться из рук убийцы, полиция элементарно не верила, в результате чего одного из мальчиков вернули прямиком к Дамеру — и тот убил его в тот же день.

close Кадр из сериала «Монстр: История Джеффри Дамера», 2022 год Netflix

Другие говорили, что сериал лишь усугубляет травматические переживания родственников жертв, жуткие обстоятельства гибели которых воспроизведены с пугающей точностью. Рита Избелл, сестра убитого Дамером Эррола Линдси, заявляла, что Netflix должен был бы обратиться к ней и другим родственникам с вопросом, не возражают ли они против экранизации преступлений маньяка и насильника. Но они не обращались к близким жертв.

Третьи же были уверены, что сериал не дает никакой новой информации о личности Дамера и его проблемах в подростковом возрасте — это чисто развлекательный проект, выстреливший на фоне повышенного интереса публики к шоу в жанре «настоящего преступления». После выхода «Монстра» (кстати, это был лишь первый сезон, следующие посвящены уже другим громким делам) в прессе стали раздаваться многочисленные призывы прекратить «гламуризировать» преступников.

Слишком красивый маньяк

В 2019 году Голливуд создал фильм о другом серийном убийце — Теде Банди. В картине «Красивый, плохой, злой» маньяка, убившего 36 девушек в 70-е годы, сыграл Зак Эфрон, один из главных голливудских красавчиков. Хотя создатели фильма — в частности, опытный режиссер-документалист Джо Берглингер, — пытались показать историю преступника с точки зрения его девушки Лиз (Лили Коллинз), критики сочли, что им не удалось избежать гламуризации истории Теда Банди. И это несмотря на то, что похищения людей, пытки, убийства и некрофилия не могут выглядеть привлекательно.

close Зак Эфрон в роли Теда Банди в фильме «Красивый, плохой, злой» (2019) COTA Films

Маньяка и садиста, который знакомился с девушками в общественных местах, после чего похищал, насиловал и жестоко обивал, в фильме показали чрезвычайно обаятельным — таким он, собственно, и был на людях. Стремление к реалистичности сыграло дурную шутку. «Красивый, плохой, злой» не то чтобы гламуризирует Банди, но и не особенно пытается сделать обратное. Фокусируясь, главный образом, на комедиях, которые ломал Банди, а не на его образе мыслей, как предлагал Эфрон, Берлингер не смог соответствующим образом изобразить жестокие преступления, которые совершил Банди», — писала The Washington Post. На экране в фильме показано только одно убийство: рассказывая историю Банди глазами его девушки, создатели картины дают понять, что она ничего не знала о том, чем он занимается, когда ее нет рядом.

Пока СМИ рассуждали об этичности изображения маньяка-убийцы обаятельным красавчиком, в соцсетях множились фанатские группы, посвященные Теду Банди. Феномен фанаток серийных убийц был к тому моменту уже не нов, и психологи рассуждали, что женщины видят в таких людях человека трудной судьбы, которого можно изменить, или маленького мальчика, которого нужно обогреть, или альфа-самца, который их защитит.

Новый Тед Банди

Сегодня в соцсетях популярен другой преступник — Луиджи Манджони, которого окрестили Тедом Банди поколения Z. В начале декабря прошлого года неизвестный молодой мужчина, одетый в черное, у входа в нью-йоркский отель Hilton Midtown застрелил главу страховой компании UnitedHealthcare. Пять дней Америка, затаив дыхание, следила за погоней за преступником, пока его не задержали в штате Пенсильвания. Это был выпускник престижного Пенсильванского университета, компьютерный инженер Луиджи Манджоне — красивый, молодой, образованный.

close Луиджи Манджоне в суде Нью-Йорка, 2025 год Steven Hirsch/New York Post/AP

В соцсетях развернулся настоящий культ Манджоне — пользователи писали, что хотят с ним встречаться, делали татуировки в его честь, выпускали футболки с его портретом. В TikTok его называли героем и призывали освободить. В Сиэтле появилось граффити, на котором 26-летний Манджоне с его рюкзаком изображен в виде героя компьютерной игры.

Причина популярности Манджоне — не только в том, что он красив и молод. В США люди левых взглядов восприняли его как Робин Гуда, который расправился с главой страхового холдинга, занимающегося медицинскими страховками — а в США любое лечение обходится в огромные суммы, и система здравоохранения выглядит довольно несправедливой. Получается, что он стал идеальным героем для молодежи поколения Z, которая считает врагами тех, кто облечен властью или сказочно богат.