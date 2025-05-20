Духи, мода и живые подкасты: куда сходить в рамках фестиваля «Интермузей»?

21-24 мая в Москве пройдет Международный фестиваль «Интермузей». Его тема — «Музей как лаборатория наследия», а сама публичная программа адресована всем, кто интересуется культурой, историей или просто любит ходить в музеи. О том, что именно можно узнать в рамках мероприятия, рассказывает «Газета.Ru».

Духи и духовное

Парфюмерия — это как еда, музыка или искусство. Современные ученые изучают, как запахи и обоняние влияют на разные культуры и времена. Они считают, что без запахов невозможно понять культуру. Но как показать запахи в музее? Как сделать музей духов? На встрече парфюмеры, антропологи и музейщики обсудят, что значит работать с запахами как с культурным объектом.

Когда: 21 мая, 19.00-20.30 мск, Лекторий Музея Москвы (Зубовский б-р, 2)

Московский побег киноглаза

Лекция объединит самый живой город, самое смелое кино и яркий период советской истории. Киновед Максим Семенов расскажет о НЭПовской и кинематографической Москве. Что такое киноателье? Кто в Москве снимал авангардные фильмы, а кто — зрительское кино? Что и где смотрели москвичи? И какие голливудские звезды приезжали в советскую столицу?

Когда: 22 мая, 18.45-20.30 мск, Кинотеатр Музея Москвы (Зубовский б-р, 2)

Дресс-код музея

Как люди одеваются, когда идут в музей или на выставку? Одни считают музей чем-то особенным и стараются выглядеть нарядно, соответствовать атмосфере. Другие ходят в музей, чтобы лучше понять его наследие. Им не нужно наряжаться, потому что они бывают там часто. А есть еще и модники, для которых музей — это подиум, где можно демонстрировать завтрашние тренды.

Когда: 22 мая, 19.15 мск, Лекторий Музея Москвы (Зубовский б-р, 2)

Айя-София в XXI веке

Айя-София в Стамбуле — это, пожалуй, одно из самых известных и уникальных зданий в мире. Этот храм, который в разное время был и византийским православным собором, и османской мечетью, и музеем, и снова мечетью, стал свидетелем важнейших событий в истории Турции и Европы в период второго тысячелетия нашей эры. Но как же Айя-София существует в XXI веке? Как удается сочетать в ней функции мечети и статус исторического и культурного объекта? Об этом расскажет директор музея истории великого стамбульского памятника Мурат Бозджу.

Когда: 23 мая, 18.30-20.00 мск, Лекторий Музея Москвы (Зубовский б-р, 2)

Деконструкция русского чаепития

Чаепитие у нас — это почти ритуал. В Россию традицию завезли около 300 лет назад, когда начали активно торговать с Китаем. Китай был главным поставщиком чая до революции в России. Хотя у нас климат и жизнь другие, мы придумали свои рецепты, как заваривать и пить чай. Все знают про самовар, чаепитие с блюдцем, молоком, лимоном и медом. Но в чем же истинная суть русского чайного ритуала? В этом разберутся на утренней лекции чайного мастера и шефа сети «Чайная высота» Виктора Енина в сопровождении чашки чая.

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Когда: 24 мая, 11.00 мск, Лекторий Парка Горького (Арка Главного входа, на третьем этаже)

Открытая запись подкаста «Зачем я это увидел?»

Если вы хотите послушать, как ведущие вашего любимого подкаста общаются вживую, то Илья Доронченков и Кирилл Головастиков проведут живую запись выпуска, где будут говорить о ретроспективе Бориса Кустодиева в Третьяковской галерее. Этот выпуск подкаста «Зачем я это увидел?» будет записан прямо перед зрителями, и слушатели смогут задать вопросы ведущим. Прямое включение и незабываемый опыт участия гарантированы.

Когда: 24 мая, 11.00-13.30 мск, Третьяковская галерея (Кадашевская наб, 10, строение 1), Пленарный зал

Мастерская кодов и знаков

Есть много способов передать сообщение — кроме, собственно, слов. Например, можно использовать код Морзе, специальные морские флажки или дорожные знаки. Причем это только малая часть всех вариантов. На мастер-классе научат нескольким способам кодировки сообщения, участники придумают свои системы кодов и знаков, а также попробуют общаться с их помощью. Будет весело!

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Когда: 24 мая, 14.30-15.30 мск, Лекторий Парка Горького (Арка Главного входа, на 3 этаже)

Рассуждая о 1930-1940-х

История искусства постоянно готовит нам сюрпризы — даже для тех, кто все время ходит в музей и думает, что все уже видел. Почему-то получилось так, что художники 1930-1940-х годов все время выпадают из большой картины, — и из-за этого мы плохо их знаем. Самые сведущие исследователи и кураторы поделятся своими ноу-хау, как рассказывать об этом периоде, а также вместе обсудят, как должна выглядеть идеальная выставка.

Когда: 24 мая, 11.00-13.30 мск, Новая Третьяковка, Малый зал

Как понять классическую музыку?

Для кого-то музыка — воздух, который мы вдыхаем, а для кого-то — просто один из звуков вокруг. Не все ходили в музыкальную школу в детстве, не все бывают на концертах классической музыки. Подкаст «Уроки музыки» создан для того, чтобы помочь людям лучше понять музыку и ее теорию. Ликбез от ведущих объяснит все термины, от простого звука до сложной гармонии. В живом эфире расскажут, как открыть для себя музыкальное наследие и наслаждаться им.

Когда: 24 мая, 16.00-17.30 мск, Третьяковская галерея (Кадашевская наб, 10, строение 1), Пленарный зал