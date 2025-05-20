«Чувствую ответственность перед молодым поколением»: интервью с блогером Сашей Стоуном

В мае на ТНТ состоялась премьера второго сезона сериала «Бедные смеются, богатые плачут», одну из ролей в котором исполнил спортсмен, блогер и актер Саша Стоун. В интервью «Газете.Ru» артист рассказал о том, каким получился новый сезон, поделился планами на будущее, назвал роли мечты, а также объяснил, почему чувствует огромную ответственность перед молодым поколением.

— Каким, по вашим ощущениям, получился новый сезон «Бедные смеются, богатые плачут»?

— По сравнению с первым сезоном второй получился намного эмоциональнее и сложнее в плане сценария и актерской игры. Команда сериала дала многим ребятам, в том числе и мне, возможность раскрываться в более серьезных и драматических сценах, к которым требовалась более тщательная подготовка. Мне кажется, что «движком» нового сезона станет именно эмоциональная составляющая — и нам точно удастся удивить зрителей.

— Каким было возвращение на съемочную площадку лично для вас? Успели соскучиться по коллегам, по своему персонажу? У вас с Артемом много общего?

— Честно говоря, я вообще не заметил, как пролетело время между первым и вторым сезоном сериала. Когда ты постоянно находишься на съемках, выступлениях, жизнь идет намного быстрее. Однако я был рад вновь вернуться к своей роли и к тому ощущению, когда на съемочной площадке работаешь с крутой и профессиональной командой. Мы с ребятами сразу нашли общий язык, поэтому мне очень повезло быть частью этого проекта. А что касается моего персонажа, мне действительно часто говорят, что мы с Артемом очень похожи. Конечно, различия все же есть, но я старался привнести в его характер что-то от себя.

— «Бедные смеются, богатые плачут» — ваш третий киноопыт. Как вы вообще попали в мир кино? Легко было примерить на себя амплуа актера?

— Мне не было сложно принимать себя в роли актера, ведь я очень долго об этом мечтал. Начинал свою деятельность в медиасфере с небольших короткометражных фильмов, которые выкладывал в соцсети. Мне нравилось, что я могу реализовать себя в творчестве, а когда ты на съемочной площадке — творческая атмосфера умножена на 10, если не на все 100.

close На съемках сериала «Бедные смеются, богатые плачут» Пресс-служба ТНТ

— Какая из ваших ролей вам роднее всего?

— Не хотел бы выделять какую-то конкретную роль, потому что каждая из них дала мне определенный опыт. Но проект «Бедные смеются, богатые плачут» для меня уже родной. В нем я раскрылся как актер, как человек. И понял, что все мои старания были не зря.

— Пока в вашей фильмографии только роли второго плана. О главной роли пока не задумывались?

— Конечно, я задумывался о том, чтобы сыграть главную роль, но здесь много факторов, на которые невозможно повлиять. Так что просто жду «ту самую» роль, которая идеально мне подойдет. У меня есть две мечты — сыграть главные роли в спортивной и военной драмах. Я готов вжиться в самую неожиданную роль и удивлять зрителей, поэтому не ставлю себе лишних рамок.

— Сегодня Саша Стоун — это не только боец и многократный чемпион России и мира по смешанным единоборствам, но также блогер, музыкант, участник многочисленных реалити-шоу… А кем Саша Зарубин мечтал стать в детстве? И как Саша Зарубин стал Сашей Стоуном?

— Саша Зарубин всю жизнь мечтал стать профессиональным спортсменом, жил только этим и хотел посвятить себя исключительно спорту. Однако с самого детства я чувствовал внутри себя какую-то творческую потребность, которая никогда не давала мне покоя. Именно поэтому я начал ее реализовывать. Так и появился Саша Стоун, который продолжает развиваться в творческой карьере, достигает определенных высот и не собирается останавливаться.

close На съемках сериала «Бедные смеются, богатые плачут» Пресс-служба ТНТ

— Как родители относились к вашему увлечению боевыми искусствами? Не пытались отговорить?

— Мои родители всю жизнь поддерживали мои начинания. Абсолютно во всем: в стремлении стать спортсменом, блогером, актером и певцом. Я никогда не слышал от них упреков или же запретов. Наоборот, они всегда были за то, чтобы я развивался и пробовал себя в чем-то новом. И я очень благодарен им за это.

— В одном из интервью вы говорили, что у каждого бойца наступает момент, когда нужно пересмотреть свой путь. В вашей карьере был момент, когда вы сомневались, стоит ли продолжать? И если да, то как преодолели этот кризис?

— У многих спортсменов возникает в жизни момент переосмысления всего, что ты делал. У меня такое было, когда получил первую серьезную травму. Мне предстояла операция на колене, но я знал и чувствовал, что впереди меня ждет много побед. Ведь я еще не достиг тех высот, которых хотел добиться в спорте, и это не давало мне сломаться или остановиться. Поэтому всеми возможными силами восстановился и продолжил дальше.

close На съемках сериала «Бедные смеются, богатые плачут» Пресс-служба ТНТ

— А как вы справлялись с эмоциональными последствиями травм? Что помогло вам в эти моменты сохранять мотивацию? Каких травм было больше — физических или эмоциональных?

— Без разницы, какие у тебя травмы — физические или эмоциональные. В любом случае главное — сохранять внутреннее спокойствие и помнить о своих мечтах и целях. Если ты правильно выстроил все в своей голове, то никакая проблема в жизни не сможет тебя остановить и сбить с поставленного пути.

— В начале 2024 года вы говорили, что планируете провести пару боев и «красиво завершить профессиональную карьеру». Есть ли спортивные планы на будущее, например, стать тренером?

— Жизнь очень непредсказуемая, поэтому я не могу говорить про какие-то долгосрочные перспективы. Все может измениться за одну неделю или даже за один день. Я еще не оставил профессиональный спорт – каждый день тренируюсь и держу себя в обойме. Надеюсь, что в скором времени все-таки получится вновь выйти на ринг и провести несколько боев. К сожалению, сейчас очень много съемок и нет возможности серьезно подойти к подготовке к самому поединку.

— В одном из своих интервью вы говорили, что сегодня «можете позволить себе все». Как изменились ваши отношения с деньгами после того, как вы стали хорошо зарабатывать? Что у вас лучше получается: копить или тратить?

— В меня очень много вложили мои родители, а в частности — папа. И он с самого детства объяснял, что такое деньги и как тяжело они добываются. Поэтому с появлением каких-то больших доходов в жизни мое отношение к деньгам никак не поменялось. Я по-прежнему знаю, каким трудом они достаются и что надо беречь каждую копеечку.

— Параллельно с развитием спортивной карьеры вы набирали популярность в блогосфере, и сегодня на вас подписаны несколько миллионов человек. Блогерство — это в некотором смысле документирование своей жизни. Как вы решаете, что показать на камеру, а что лучше оставить за кадром? Есть ли у вас границы, которые вы никогда не пересекаете в публичности?

— Когда я начинал свою карьеру в медиасфере, показывал абсолютно все, что происходит в моей жизни. Сейчас уже стараюсь это фильтровать. Нет каких-то принципов и определенных границ, по которым я отбираю контент. Иногда хочется поделиться со своей аудиторией даже самым сокровенным. Поэтому лично в моем случае все зависит от настроения и момента.

close Саша Стоун Фото из личного архива

— Помимо спорта, съемок в кино и блогерства, вы занимаетесь музыкой и пишете песни. Как вам удается балансировать между такими разными сферами? Или просто приходит вдохновение — и вы садитесь писать песню?

— Ответ будет достаточно банальным, но без разницы, чем ты занимаешься: спортом, съемками в кино, блогерством или музыкой. Если у тебя есть искреннее желание, то ты обязательно найдешь на все время. Поэтому люди, которые говорят, что у них нет времени, они не успевают и так далее, — лишь ищут оправдание это не делать. При сильном желании можно заняться абсолютно всем, чем угодно, и достичь в этом определенных высот.

— Для молодого поколения вы — не просто кумир, но и во многом пример, на вас смотрят и равняются миллионы. Чувствуете эту ответственность? Какие советы вы бы дали молодым ребятам, которые мечтают добиться успеха на том или ином поприще?

— Многие люди с большой аудиторией забывают, что для молодого поколения мы не просто кумиры, но и примеры. И ребята смотрят на нашу манеру общения, поведение, какие-то поступки, перенимают это. Поэтому мы должны чувствовать эту ответственность и понимать, что за нами стоят миллионы молодых ребят, которым еще предстоит учиться, расти и развиваться. А мы, в свою очередь, должны их поддерживать, где-то помогать, показывать, как надо делать, а как не стоит. Ведь у инфлюенсеров есть отличная возможность. Поэтому я чувствую огромную ответственность перед молодым поколением и ставлю своей задачей подавать этим ребятам хороший пример.