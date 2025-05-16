Скандал с Россией, друг Little Big и песня про сауну: что нужно знать о «Евровидении-2025»

Вы, возможно, уже не помните про такой музыкальный конкурс, как «Евровидение». А он, цитируя известный фильм, есть. В этом году финал шоу пройдет в Базеле 17 мая — России на нем вновь не будет. «Газета.Ru» рассказывает, как там поживает без нас «Евровидение».

Когда и где пройдет финал «Евровидения» в 2025 году

«Евровидение-2025» стартовало первым полуфиналом 13 мая, а спустя два дня определился окончательный список финалистов. Сам финал конкурса пройдет 17 мая, старт запланирован на 22:00 по московскому времени. Шоу в этом году принимает швейцарский Базель, а именно арена «Санкт-Якобсхалле» (там, в частности, обычно проходят теннисные турниры) — в 2024-м представитель именно этой страны, певец Немо, выступавший с треком The Code, стал победителем «Евровидения».

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Где смотреть финал «Евровидения-2025»

Российские телеканалы с некоторых пор не показывают музыкальный конкурс, посмотреть его по телевизору не получится и в этом году. Однако следить за ходом финала можно будет на сайте «Газеты.Ru» — в онлайн-трансляции, которая начнется в 21:40 по московскому времени.

Выступит ли Россия на «Евровидении-2025»

В последний раз Россия участвовала в «Евровидении» в 2021 году — страну тогда представляла певица Манижа с треком Russian Woman, заняв девятое место. С 2022-го страна на конкурсе не выступает, исключением не станет и этот год. До сих пор единственным российским победителем шоу в истории остается Дима Билан, который стал первым в 2008-м с песней Believe. При этом в тройку россияне попадали регулярно: серебро конкурса доставалось Алсу, «Бурановским бабушкам», тому же Билану и Полине Гагариной, бронза — Сергею Лазареву (дважды), группам «Серебро» и «Тату».

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Кто вышел в финал «Евровидения» в 2025 году

В финале «Евровидения» в этом году будут представлены 26 стран. Если перечислять их в порядке очереди, как они будут выступать, то список выглядит следующим образом: Норвегия, Люксембург, Эстония, Израиль, Литва, Испания, Украина, Великобритания, Австрия, Исландия, Латвия, Нидерланды, Финляндия, Италия, Польша, Германия, Греция, Армения, Швейцария, Мальта, Португалия, Дания, Швеция, Франция, Сан-Марино, Албания.

Кто выиграет «Евровидение-2025»

Главным фаворитом конкурса в этом году, если верить букмекерам и экспертам, с отрывом является Швеция. Ее представит музыкально-комедийная группа KAJ — вообще говоря, финская, но выступающая на шведском языке и потому популярная в соседней стране. Трек коллектива Bara bada bastu («Давайте просто посидим в сауне») выполнен в стиле epadunk — популярном в Скандинавии поджанре электронной музыки, отличающимся зачастую пошлым юмором. Песня, которую, честно говоря, практически невозможно отличить от прочих шутливо-зажигательных композиций «Евровидения», собственно, рассказывает о том, как же классно отдыхать в финской сауне.

Второе место, согласно прогнозам, займет Австрия, а именно австрийский певец филиппинского происхождения Йоханнес Питч, выступающий под псевдонимом JJ. В отличие от KAJ, которые берут юморком, Питч является обладателем феноменального голоса. Его трек Wasted Love («Напрасная любовь») — это любопытное сочетание классической оперы, эстетики Sigur Rós и EDM.

За тройку призеров также поборются представители Франции, Нидерландов и Финляндии. От Франции на конкурсе споет Луан — она прославилась у себя на родине после выступления на местном «Голосе», в Базель девушка едет с песней maman ('Мама»), трогательным попом с нотками шансона. Нидерланды представит выходец из ДР Конго Клауд Киамбе, известный как Claude, еще один продукт системы «Голоса» (на сей раз, правда, детского): поп-артист споет композицию C'est La Vie («Такова жизнь»), шансон на французском и английском языках, разбавленный попсовым припевом. Наконец, финка Эрика Викман выступит с песней ICH KOMME («Я кончаю») — кажется, уже по названию понятно, что это будет один из самых провокационных треков конкурса.

close Группа KAJ BastutiBasel/Handout via Reuters

Томми Кэш на «Евровидении»

Самым известным среди русскоязычной аудитории участником «Евровидения» в этом году будет эстонец Томми Кэш (настоящее имя — Томас Таммеметс). В свое время он много выступал на московских и не только рейв-тусовках и тесно сотрудничал с группой Little Big. На конкурсе он представит песню Espresso Macchiato — типичный для Кэша юмористический EDM-хип-хоп. Букмекеры отдают ему место в топ-7.

close Кадр видео: TOMMY CASH/YouTube

Скандалы на «Евровидении-2025»

Ни одно «Евровидение» не обходится без скандалов, и зачастую эти скандалы оказываются политическими. Так, против участия в конкурсе Израиля выступают многие швейцарцы, включая действующего победителя конкурса Немо. И это при том, что от страны на шоу споет Юваль Рафаэль — девушка, которая пережила атаку на фестиваль во время нападения ХАМАС 7 октября 2023 года. Она тогда получила осколочные ранения и выжила, потому что притворилась мертвой.

В свою очередь, представители Украины, группа Ziferblat, публично пожаловалась на безразличие конкурсантов к проблемам их страны. По словам участника коллектива Валентина Лещинского, музыканты из других стран проявляют к ним эмпатию, но в ней чувствуется «дежурность» и «безэмоциональность». Кроме того, украинцев возмутил промо-ролик конкурса, в который попало выступление российских «Бурановских бабушек».

Еще более удивительная ситуация произошла вокруг артисток латвийской фолк-группы Tautumeitas — на родине их осудили за то, что певицы позволили себе поговорить с журналистом на русском языке.

А самый забавный скандал случился с участницей от Мальты Мирианой Конте: она собиралась выступить на шоу с песней под названием Kant (по-мальтийски это «пение»). Трек, однако, пришлось переименовать, потому как в английском есть созвучное слово, которое является нецензурным.