«Мы просто были в «командировке». «Герои неизвестных войн» — уникальный док о тайнах СССР

7 мая в онлайн-кинотеатре Okko состоялась премьера документального сериала «Герои неизвестных войн». Пятисерийный проект посвящен конфликтам Холодной войны, в которых принимали участие советские военнослужащие. «Газета.Ru» рассказывает о шоу, которое не имеет аналогов в российской документалистике — и которое, внезапно, строго рекомендуется к просмотру всем поклонникам игры «Call of Duty: Black Ops».

«Многое ушло из памяти, многие ушли из жизни, забылись фамилии, даты. <...> «Правительственная командировка» — эти слова записаны в моей личном деле и в делах моих товарищей по дивизиону. Мы, оказывается, не воевали, не выполняли интернациональный долг, не погибали, мы просто были в командировке, хотя и правительственной. Мы это поняли сразу, как только вернулись на Родину, по не очень теплому к нам отношению».

9 мая в России будет отмечаться 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Самая кровопролитная в истории человечества и вместе с тем тяжелейшая страница нашего культурного кода, она забрала десятки миллионов жизней — эту цену народу пришлось заплатить за мир, установившийся в стране на долгие годы вперед.

О Великой Отечественной было немало сказано, написано, снято, спето — как минимум столько же, думается, будет сделано в будущем. И слова о «правительственной командировке» к ней, тут не нужно быть гением логики, относиться не могут — хоть и произнесены Героем Советского Союза, полковником Константином Поповым, прошедшим войну с нацистами. Не относятся они также к войне в Афганистане — конфликту, который в восприятии многих россиян был следующим с участием СССР после 1945 года.

Это, конечно, не так: Афганистан стал лишь одной из последних глав Холодной войны, которая развернулась между Союзом и США вскоре после взятия Берлина. В ее рамках, вопреки распространенному мнению, не только плелись сумасшедшие шпионские интриги и шла страшная гонка ядерных вооружений, но гибли солдаты. В том числе — тысячами — советские. А местом действия был практически весь мир, от Египта (о котором как раз и писал полковник Попов) до Кореи, от Вьетнама до Эфиопии.

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Именно им, непосредственным участникам конфликтов Холодной войны, посвящен документальный сериал «Герои неизвестных войн».

Проект делает уникальным сама выбранная тема — ранее в России не то чтобы настолько подробно, но чуть ли не в принципе не говорили о советских военных, служивших, например в том же Вьетнаме или Корее. А о войнах в Египте, Эфиопии и Ливане, вероятно, многие не слышали вообще, даже безотносительно участия в них СССР.

В съемках дока, насыщенного редчайшими архивными фото- и видеокадрами, были задействованы реальные советские ветераны тех конфликтов, которые впервые публично рассказали о своем боевом опыте — опасных вылетах на революционных для того времени истребителях, помощи в создании противовоздушной обороны союзных государств, быте в тяжелейших условиях, где еда кишела насекомыми, а питьевой воды катастрофически не хватало. Вместе с военно-историческими экспертами — директором Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Василием Кашиным, председателем Совета ветеранов войны в Египте Борисом Нефёдовым, историками Константином Асмоловым, Дмитрием Хазановым, главой музея войск ПВО Юрием Кнутовым, председателем Президиума Межрегиональной общественной организации ветеранов войны во Вьетнаме Николаем Колесником и многими другими — они приложили руку к проекту, заставляющему по-новому взглянуть на Холодную войну. И впервые разглядеть за ее тенью конкретных людей, которые героически отстаивали интересы советского государства в отдаленных уголках мира.

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Впрочем, как это принято у Okko, авторы «Героев неизвестных войн» пошли дальше и поместили уникальную фактуру в уникальную форму. Пятисерийная документалка режиссера Ивана Юдина («Хой», «Тайны Карениной»), каждый из эпизодов которой посвящен конкретному конфликту(уже упомянутые Вьетнам, Ливан, Эфиопия, Корея, Египет), стала, кажется, первым в истории жанра проектом, снятым в формате, в полнометражном кино популяризованном Ильей Найшуллером, — от первого лица. Такой формат хорошо знаком и фанатам экшн-игр — учитывая тематику Холодной войны, на ум многим сразу придет знаменитая «стрелялка» «Call of Duty: Black Ops», где история писалась из-за другой стороны «железного занавеса».

Благодаря POV-стилистике(POV, point of view — «точка зрения», формат в произведении, который позволяет потребителю проживать историю от первого лица) и точечной в плане информативности графике «Герои неизвестных войн» как бы перемешают зрителя в те горячие точки, которые прошли советские служащие, позволяют собственными глазами «увидеть» события, повлиявшие на мировую историю и изменившие мир. Пускай и долгое время для большинства это были просто «командировки», хотя и правительственные.

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Документальный сериал «Герои неизвестных войн»

Дата премьеры: 7 мая 2025 года

Количество серий, продолжительность: 5 эпизодов по примерно 30 минут

Режиссер: Иван Юдин

Сценаристы: Михаил Шептун, Ксения Фролова, Илья Егоров

Продюсеры: Максим Никольский, Владимир Тодоров, Дарина Евтушенко, Антон Кораблев, Анастасия Евтушенко

В кадре: Константин Асмолов, Владимир Попов, Василий Кашин, Дмитрий Хазанов, Николай Колесник, Юрий Кнутов, Борис Нефёдов и другие

Где смотреть: Okko