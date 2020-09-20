Домашний прокат: отстрел подростков, зомби-карантин, бесконечный пригород

«Вздрюченные» («Get Duked!»), Ниниан Дофф

Диковатая шотландская черная комедия про школьников, которых вывозят на дикую природу для чего-то вроде спортивного ориентирования, а на месте начинают пытаться отстреливать. Некоторые сравнивают дебютанта Ниниана Доффа с ранним Гаем Ричи, но тут, пожалуй, уместнее будет вспомнить Эдгара Райта. В частности — «Типа крутых легавых» с их зловещей мантрой «ради всеобщего блага». Местами очень смешно, местами излишне придурковато, однако в итоге безумный адреналин «Вздрюченных» подкупает.

Необычных подтекстов здесь не обнаружить (если вы не считаете таковыми вещи вроде необходимости взаимовыручки и адекватного диалога между поколениями), зато есть уморительные полицейские, дающие прикурить недоумкам из «Чем мы заняты в тени» Тайки Вайтити (и спин-оффа «Паранормальный Веллингтон»). А также снятый с ручника минибас в роли чеховского ружья и кроличий помет, используемый в качестве галлюциногена-эйфоретика. Бонус: главного охотника на детишек играет Эдди Иззард — это само по себе дорогого стоит.

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«#Живой» («#Saraitda»), Чо Иль Хен

Корейский зомби-хоррор — опять кино про самоизоляцию. В стране начинается эпидемия, молодой человек (Ю А Ин) спасается от кровожадных мертвецов в своей квартире в большом жилом комплексе. Припасы, впрочем, не резиновые, да и техника не вечная — к тому же в какой-то момент отключают электричество и воду.

Если честно, «#Живой» интересен только в контексте сложившейся эпидемиологической ситуации — пожалуй, из всего засилья как бы актуальных фильмов и сериалов этот точнее всего предугадал события 2020 года. В остальном это средненькая жанровая безделушка без особых достоинств: проглядывают дыры, темп плавает, не вполне ясно, что именно фильм пытается сказать (покритиковать нашу зависимость от технологий или воспеть их широкие возможности). Про тех же зомби у тех же корейцев на том же Netflix есть совершенно чудесный сериал «Королевство», однако если коронавирусный кинематограф вас по-прежнему трогает, «#Живой» станет неплохим вариантом на вечер.

Где смотреть: Netflix

Странный научно-фантастический триллер, приглянувшийся прессе, но в основном ненавидимый зрителем. Молодая семейная пара (Имоджен Путс и Джесси Айзенберг) в поисках дома мечты натыкается на некую компанию-застройщика «Йондер». Криповатый менеджер предлагает съездить посмотреть, супруги соглашаются — и через некоторое время оказываются в поселке, состоящем из идентичных зеленых домиков. Менеджер куда-то исчезает, а пара обнаруживает, что из поселка не выбраться — он зашит в пространственно-временную петлю. Вскоре выясняется, что и оказались они здесь не просто так.

«Вивариум» (в России название «Виварий» почему-то решили не переводить) может многим раздражать — от слишком уж выпирающей психоделичности до избытка тем, ни одна из которых в полной мере не раскрывается. И все же в нем есть что-то притягательное; тем, кто сможет добраться до финальных титров, предстоит пожить с фильмом еще какое-то время. Для кого-то это будет кино про болотные ужасы тотальной стандартизации, для кого-то — про обманчивость собственных желаний, для других — про последствия навязывания гендерно-социальных ролей (на худой конец можно изучить интерпретацию самого режиссера). В общем, выбирать есть из чего, но, что называется, на свой страх и риск.

Где смотреть: Wink, iTunes, YouTube