«Фабрика звезд», болезнь и скандал с Фадеевым: куда пропала Елена Темникова

Российская певица Елена Темникова отмечает 40-летие. Она была одной из самых ярких участниц второй «Фабрики звезд», затем пела в «золотом составе» группы Serebro, после чего основала собственный музыкальный лейбл TEMNIKOVA и занялась сольной карьерой. Однако в последние пару лет исполнительница не выпускает новых песен и не дает концертов. Как сложилась жизнь Елены Темниковой и где она сегодня — в материале «Газеты.Ru».

Детство и юность Елены Темниковой

close Елена Темникова (слева) в детстве lenatemnikovaofficial/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Елена Темникова родилась 18 апреля 1985 года в Кургане. Ее мать, Татьяна Александровна, работала пекарем на хлебокомбинате, а отец, Владимир Викторович, был шофером. С ранних лет девочка тянулась к сцене — принимала участие в художественной самодеятельности, играла на скрипке и занималась вокалом, но музыкальную школу так и не окончила. В начале нулевых семья Темниковой переехала из Кургана в Омск, где будущая звезда продолжила заниматься творчеством. В 2002 году она победила на Всероссийском рождественском конкурсе детского и юношеского творчества в Москве, вскоре после чего перебралась в столицу, чтобы продолжить учебу в ГИТИСе или Школе-студии МХАТ. За день до подачи документов она приняла участие в кастинге второй «Фабрики звезд», успешно прошла отбор и переехала в «звездный дом».

Елена Темникова на «Фабрике звезд»

close Елена Темникова во время выступления в «Фабрике звезд» YouTube

Продюсером второй «Фабрики звезд» был Максим Фадеев, под руководством которого Темникова записала свои первые синглы — «Дальше всех» и «Тайна». По итогам проекта она заняла третье место, после чего подписала контракт с Фадеевым и вместе с другими «фабрикантами» отправилась в гастрольный тур по городам России.

«На проекте мы варились в собственном соку, а когда вышли на белый свет — на наши неокрепшие головы обрушилась слава. «Фабрику» по нескольку раз в день показывали по Первому каналу… И меня все узнавали. Когда постоянно слышишь от прохожих: «Ты самая талантливая, мы голосовали за тебя!» — уже сама начинаешь в это верить. Меня накрыла звездная болезнь: это отражалось на походке, манере говорить, общении с людьми», — вспоминала Темникова.

Елена Темникова и группа Serebro

В 2006 году Максим Фадеев объявил о наборе в девичью поп-группу, первой солисткой которой стала Темникова. Второй участницей коллектива оказалась подруга певицы Ольга Серябкина, работавшая бэк-вокалисткой и танцовщицей в команде выпускника второй «Фабрики» Ираклия Пирцхалавы. Третью девушку — певицу и художницу Марину Лизоркину — Фадеев нашел в интернете.

«Четыре года мы с Фадеевым искали свое направление, неповторимый стиль и придумали проект, который Макс назвал Serebro», — рассказывала Темникова.

Весной 2007 года Serebro выступили на международном песенном конкурсе «Евровидение» с песней ​​Song #1, вышли в финал и заняли почетное третье место. После более чем успешного дебюта группа стала популярной не только в России, но и на Западе: сингл Song #1 вошел в чарты Швеции, Дании, Швейцарии, Великобритании и других стран.

close Участницы группы «Серебро» Марина Лизоркина, Елена Темникова и Ольга Серябкина (слева направо), 2006 год РИА Новости

В апреле 2009 года у Serebro вышел первый альбом «ОпиумRoz», а уже в июне стало известно о кадровых перестановках в коллективе: Марина Лазоркина решила сосредоточиться на карьере художницы, и ее место в группе заняла Анастасия Карпова. В новом составе девушки записали композицию «Сладко», которая вскоре возглавила хит-парад «100 самых ротируемых песен» и долгое время держалась на верхних строчках чартов российских радиостанций.

30 ноября 2009 года на официальном сайте Serebro был объявлен кастинг на место вокалистки, после чего в сети заговорили об уходе Темниковой из группы. По одной из версий, певица решила покинуть группу из-за проблем со здоровьем, по другой — причиной стал роман артистки с родным братом продюсера коллектива, композитором Артемом Фадеевым. Впрочем, ни та, ни другая версии не подтвердились: впоследствии Максим Фадеев заявил, что Темникова остается в команде, а «роман» певицы с его братом был «придуман» для рекламы нового мюзикла Артема.

В 2012 году Serebro представили вторую пластинку Mama Lover, в которую вошли англоязычные версии песен «Сладко» (Like Mary Warner), «Опиум» (Why), «Давай держаться за руки» (Angel Kiss), «Не время» (Sexing U) и другие. В 2013 году коллектив выпустил несколько синглов, в числе которых хиты «Мало тебя» и «Я тебя не отдам», а в мае 2014-го Темникова, сославшись на проблемы со здоровьем, досрочно расторгла контракт с Фадеевым и покинула Serebro.

Скандальный уход Темниковой из группы Serebro

close Группа Serebro (Марина Лизоркина, Елена Темникова, Ольга Серябкина), занявшая третье место в конкурсе «Евровидение-2007», и продюсер Максим Фадеев после возвращения в Москву Михаил Фомичев/ТАСС

Уход Темниковой, которая негласно считалась «главной» в коллективе, породил массу слухов. Сама певица утверждала, что не могла продолжать работу в Serebro из-за своего диагноза (по информации «КП», у артистки был тромбоз глубоких вен), в то время как продюсер группы Максим Фадеев настаивал на том, что Темникова его «просто кинула».

«Она просто прислала письма о том, что уходит. За полгода до того, как должна была уйти. У нас было «забукировано» большое количество концертов, но Лена сказала, что очень больна — у нее больные ноги, она не может стоять на каблуках и вообще выступать. Но по итогу мы же все видим, что она и на каблуках стоит, и в клипах снимается, и песни поет, и вообще весь мир уже обскакала на коне. <…> Я воспринимаю это как то, что человек нас просто кинул, и все», — рассказывал он журналистам Life.ru.

В ответ Темникова дала большое интервью «КП», в котором заявила, что с 2013 года мучилась от «страшных болей», выступала на обезболивающих и несколько раз попадала в больницу. Она предположила, что могла бы «дотянуть» до конца срока действия договора с Фадеевым, если бы ее состояние не обострилось, но поскольку болезнь вошла в острую фазу, предпочла выплатить неустойку и заняться здоровьем.

«Я заплатила просто за досрочный выход, потому что для этого был пункт в контракте. Точка. <…> Если человек считает, что его «кинули», по его словам, когда были приняты деньги и подписаны все документы — то это уже просто нонсенс», — подчеркнула певица.

Сольная карьера Елены Темниковой

close Елена Темникова во время выступления на вечере премьер в рамках международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна- 2019» в концертном зале New Wave Hall на территории Олимпийского парка, Москва Вячеслав Прокофьев/ТАСС

В конце 2014 года Елена Темникова представила дебютный сольный сингл и клип на песню «Зависимость». В 2015-м артистка записала треки «Навстречу» и «Улетаем», а осенью 2016 года выпустила дебютный мини-альбом с говорящим названием TEMNIKOVA I. Спустя год у исполнительницы вышел второй мини-альбом TEMNIKOVA II, в который вошли восемь композиций. В январе 2018 года певица дала первый большой концерт в Crocus City Hall, после которого отправилась в гастрольный тур по России.

Весной 2018-го Елена Темникова представила первую широкоформатную пластинку «TEMNIKOVA III: Не модные», в которую вошло уже 13 песен, а в сентябре того же года — акустический мини-альбом «Выше крыш», записанный на крыше музея Парка Горького в Москве. В 2019-м дискография артистки пополнилась акустическим мини-альбомом TEMNIKOVA 4, после выхода которого певица записала еще несколько синглов и дуэтов, а в мае 2021-го вышла пятая, на сегодняшний день последняя, сольная пластинка певицы TEMNIKOVA 5: Paris.

Личная жизнь Елены Темниковой

close Елена Темникова с дочерью Александрой lenatemnikovaofficial/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Елена Темникова дважды была замужем. Со своим первым супругом, певцом Алексеем Семеновым, артистка познакомилась на «Фабрике звезд». После окончания проекта молодые люди начали встречаться, а во время гастрольного тура приняли решение пожениться. Семейная идиллия продлилась два года: уже в 2004 году они перестали жить вместе, а в 2008-м официально развелись.

«Выходить за него я не хотела, Семенов меня практически заставил. <…> Свадьба в шутку. Свадьба, потому что Семенову надо улетать. И чего он добился? Именно эта свадьба стала для меня переломным моментом: я поняла, что не свободна рядом с Семеновым, что мне с ним душно. Что любви нет», — рассказывала Темникова в интервью «Каравану историй».

Со своим нынешним супругом, бизнесменом Дмитрием Сергеевым, певица познакомилась в начале 2014 года в Сочи, где выступала еще в составе группы Serebro. По словам Темниковой, их отношения развивались стремительно: «От первого поцелуя до предложения руки и сердца прошло совсем немного времени. Я, собственно, не знала, сколько должен длиться роман, не было опыта серьезных отношений».

Через несколько месяцев влюбленные сыграли свадьбу на Мальдивах, а уже в марте 2015 года у супругов родилась дочь Александра.

«С Димой забыла о своих комплексах, стала настоящей, ничего не изображала, потому что боялась все испортить. С ним я стала настоящей женщиной, нежной, любящей, семейной», — рассказывала о супруге Темникова.

Чем сегодня занимается Елена Темникова

close Елена Темникова с альбомом TEMNIKOVA 5 PARIS lenatemnikovaofficial/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Вскоре после выхода пластинки TEMNIKOVA 5: Paris (2021) исполнительница почти два года молчала — не выпускала новых синглов и не давала концертов. В августе 2022 года журналистка Алена Жигалова заявила, что Елена Темникова вместе с мужем и дочерью переехали в Португалию, чем породила волну слухов об эмиграции певицы.

Концертный директор певицы Табриз Шахиди эту информацию опроверг: «Ни о какой эмиграции речи не идет. Уже 9 сентября после каникул (отпуска) в Португалии Елена Темникова возвращается в Россию и продолжает концертную деятельность».

Сама исполнительница объяснила паузу в творческой деятельности депрессией: «У меня случилось выгорание, и я подумала, что надо ненадолго отойти в сторону, дать по себе соскучиться. Сейчас я точно понимаю, что это было правильным решением». Однако новых серьезных работ Темникова с тех пор так и не представила — последний на сегодняшний день сингл певицы «Лунная ночь» вышел в мае 2023 года.