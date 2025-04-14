Чаплин, уральские сказки и «Семнадцать мгновений весны»: что смотреть на ММКФ-2025

Что смотреть на Московском международном кинофестивале в 2025 году: 23 фильма и сериала

В четверг, 17 апреля, стартует 47-й Московский международный кинофестиваль — продлится он по традиции целую неделю. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков заранее изучил программу ММКФ-2025 и выбрал более 20 фильмов, заслуживающих внимания. Например, сказку Ивана Соснина «Легенды наших предков», сериальный дебют инди-звезды Романа Михайлова «Путешествие на солнце и обратно» и драмеди Питера Каттанео «Школа мистера Пингвина». Кроме того, не стоит упускать шанс увидеть на большом экране «Семнадцать мгновений весны» — и посмотреть с пленки шедевры Чарли Чаплина «Огни большого города» и «Новые времена», а также нуар Билли Уайдера «Сансет-бульвар».

Программа: «Русские премьеры»

Кинодебют уральского театрального режиссера Антона Бутакова — экранизация его же одноименного спектакля о человеке, который становится тихим свидетелем всего XX века и переживает революции, войны и распад СССР, пока его квартира наполняется призраками прошлого. Главные роли в картине, которую спродюсировал режиссер «Овсянок», «Ангелов революции» и «Войны Анны» Алексей Федорченко, исполнили Ольга Сутулова и Сергей Колесов.

close Кадр из фильма «Бесконечный апрель» «Кинокомпания 29 февраля»

«Вампиры-зомби… из космоса!» (Vampire Zombies... From Space!), реж. Майк Стасько

Программа: «Дикие ночи»

Комедийный оммаж ужастикам 1950-х, который сами авторы описывают как смесь Мела Брукса, Эда Вуда и «Южного парка». По сюжету разношерстная команда героев пытается сорвать космический план Дракулы, который вознамерился превратить обитателей небольшого городка в собственную армию вампиров-зомби. В картине снялись культовые фигуры жанра — звезда «Ночи живых мертвецов» Джудит О'Ди и сооснователь студии Troma Ллойд Кауфман.

close Кадр из фильма «Вампиры-зомби… из космоса!» (Vampire Zombies... From Space!) MMXXIV THE DOT FILM COMPANY

«Гадкая сестра» (Den stygge stesøsteren), реж. Эмили Блихфельдт

Программа: «Дикие ночи»

Комедийный ужастик, который в начале этого года открывал легендарную секцию «Полуночное безумие» фестиваля «Сандэнс». Дебютантка Эмили Блихфельдт переосмысляет сказку о Золушке в истории о девушке Эльвире, которая вступает в кровавую схватку за красоту со своей прекрасной сводной сестрой.

close Кадр из фильма «Гадкая сестра» (Den stygge stes?steren) Mer Film

«Дом в огне» (Casa en flames), реж. Дани де ла Орден

Программа: основной конкурс

Редкий случай — фильм из основного конкурса ММКФ, вызываюзщий искреннее любопытство. «Дом в огне» — комедийная драма испанца Дани де ла Ордена, работавшего над хитом Netflix «Элита». В прошлом году лента про богатую женщину, которая пытается не позволить своим родным испортить ей выходные, неплохо выступила в испанском прокате и получила хорошие отзывы.

close Кадр из фильма «Дом в огне» Atresmedia Cine

«Игра со смертью» (Play Dead), реж. Карлос Гойтия

Программа: «Дикие ночи»

Триллер из степей «Техасской резни бензопилой» и «Не дыши» — о женщине, которая просыпается в мрачном подвале в окружении трупов и вынуждена притворяться мертвой, чтобы выжить, а в процессе выясняет, что наверху проводится кошмарный ритуал.

close Кадр из фильма «Игра со смертью» (Play Dead) Black Mandala Films

«Искупление», реж. Константин Еронин

Программа: «Дикие ночи»

Режиссер Константин Еронин продолжает вдохновляться немецким экспрессионизмом и Белой Таром — его второй фильм «Искупление» выполнен в том же эстетском ч/б, что и дебютное «Вдохновение». По сюжету ветеран Русско-турецкой войны возвращается в свою деревню и узнает, что его сына обвиняют в связях с дьяволом. Актерский состав ленты возглавили Сергей Безруков, Виктор Сухоруков и Никита Кологривый.

close Кадр из фильма «Искупление» Кинокомпания «Ильмень»

«Легенды наших предков», реж. Иван Соснин

Программа: «Русские премьеры»

Режиссер «Далеких близких» и сериала «Юг» Иван Соснин возвращается на ММКФ, где в прошлом году премьерилась его камерная драма «Пришелец». На этот раз постановщик привез проект покрупнее — в приключенческой сказке «Легенды наших предков» екатеринбургский репортер и его дочь отправляются в путешествие, чтобы помочь владыке леса спасти волшебных созданий, оказавшихся под угрозой исчезновения. В фильме снялись Александр Яценко, Александра Бабаскина, Антон Кузнецов, Наталья Павленкова, Марьяна Спивак и Юрий Колокольников.

close Кадр из фильма «Легенды наших предков» Red Pepper Film

Программа: «Русские премьеры»

Романтическое драмеди Антона Маслова (первый сезон «Вампиров средней полосы», «Последний богатырь. Наследие») про сотрудницу ЗАГСа, чья жизнь находится на паузе после того, как ее муж пять лет назад впал в кому, — пока неожиданная встреча не переворачивает все с ног на голову. В главных ролях — Юлия Пересильд и Владимир Вдовиченков.

close Кадр из фильма «Мужу привет» Yellow, Black and White, START

Программа: «Мультвселенная»

Абсурдистская драма одного из ключевых деятелей отечественной анимации Леонида Шмелькова («Мой личный лось»), снятая в стилистике ротоскопирования под музыку Сергея Курехина. В центре сюжета — человек, застрявший в провинциальном отеле, где творятся очень странные дела и исчезают постояльцы.

close Режиссер анимационного фильма «Непокой» Леонид Шмельков Екатерина Чеснокова/РИА Новости

«Нечто из унитаза» (Scared Shitless), реж. Вивьено Кальдинелли

Программа: «Дикие ночи»

Комедийный ужастик, приглянувшийся зрителям жанрового фестиваля Fantasia в прошлом году. По сюжету сантехник и его сын-гермофоб спасают жителей многоквартирного дома от кровожадного монстра в водопроводе. В главной роли снялся Стивен Огг, озвучивавший Тревора Филипса в GTA V и игравший в «Ходячих мертвецах», «Лучше звоните Солу» и «Мире Дикого Запада».

close Кадр из фильма «Нечто из унитаза» (Scared Shitless) Happy Cat Productions

«Огни большого города» / «Новые времена» (City Lights / Modern Times), реж. Чарли Чаплин

Программа: «Экранные войны. Эпизод второй. Атака звуков»

В новом выпуске ретроспективной программы «Экранные войны» покажут сразу две трагикомедии Чарли Чаплина — «Огни большого города» и «Новые времена», в которых великий кинематографист пытался отстаивать свою пронемую позицию, когда эра звукового кино уже наступила (при этом для «Новых времен» даже были написаны диалоги, однако Чаплин так и не решился наделить своего Маленького Бродягу речью).

close Кадр из фильма «Огни большого города» Supplied by FilmStills.net/Global Look Press

«Путешествие на солнце и обратно», реж. Роман Михайлов

Программа: специальные показы

Сериальная программа ММКФ в этом году на паузе, но ее единолично заменяет лучший режиссер российского инди-кино Роман Михайлов — его дебютный многосерийный проект «Путешествие на солнце и обратно» спрятался в секции спецпоказов. Демонстрировать планируется все семь серий залпом (полузверский хронометраж 333 минуты). Основой сериала стал роман Михайлова «Дождись лета и посмотри, что будет». Главный герой этой истории — Руслан, чьи детство, отрочество и юность приходятся на конец 80-х — 90-е годы. В актерском составе — михайловские завсегдатаи Олег Чугунов, Марк Эйдельштейн, Кирилл Полухин, Федор Лавров, Виталий Коваленко, Олег Рязанцев, Чингиз Гараев, Мария Мацель и Анна Завтур, а также Дарья Екамасова, Любовь Аксенова, Лев Зулькарнаев и Арсений Касперович.

close Кадр из фильма «Путешествие на солнце и обратно» FT Production

«Самозванцы», реж. Мария Рейзен

Программа: «Русские премьеры»

Новый фильм про события осени 1993 года в Москве. По сюжету герои «Самозванцев» пытаются разобраться в обстоятельствах смерти знаменитого режиссера, не успевшего завершить работу над картиной «Борис Годунов», а в судьбоносную ночь с 3 на 4 октября оказываются у Останкинского телецентра. В ленте сыграли Линда Лапиньш, Сергей Шакуров, Ильдар Гайнутдинов, Егор Бероев и Анна Михалкова.

close Режиссер фильма «Самозванцы» Мария Рейзен Мария Рейзен/VK

Программа: «Экранные войны. Эпизод второй. Атака звуков»

Хрестоматийный нуар Билли Уайлдера с Уильямом Холденом и Глорией Свенсон в главных ролях — о забытой звезде немого кино, для которой приход звука в кинематограф стал концом света. На ММКФ картину покажут с пленки.

close Кадр из фильма «Сансет-бульвар» Supplied by FilmStills.net/Global Look Press

«Сегодня увольнения не будет…», реж. Александр Гордон и Андрей Тарковский

Программа: «ВГИК. К 80-летию Победы»

Курсовая работа Александра Гордона и Андрея Тарковского, снятая в 1958 году по мотивам очерка Аркадия Сахнина «Эхо войны», где описывается случай обнаружения немецкого склада боеприпасов, пролежавшего в земле 15 лет.

close Кадр из фильма «Сегодня увольнения не будет…» ВГИК, Центральная студия телевидения

«Семейное счастье», реж. Стася Толстая

Программа: основной конкурс

Еще один фильм из основного конкурса ММКФ стоит оценить хотя бы ради смешных титров: постановщица Толстая экранизирует однофамильца Толстого. По сюжету «Семейного счастья» юная Маша после смерти родителей влюбляется в своего опекуна Сергея Михайловича. Продюсером картины Стаси Толстой («Тайное влечение») выступил Алексей Учитель, главные роли в ней исполнили тезки Евгений Цыганов и Евгения Леонова.

close Кадр из фильма «Семейное счастье» KIONFILM, ROCK FILMS, «Амедиа Продакшн»

«Семнадцать мгновений весны», реж. Татьяна Лиознова

Программа: «Москино. К 80-летию Победы»

Великий шпионский триллер Татьяны Лиозновой по роману Юлиана Семенова — о советском разведчике Максиме Исаеве, которого в Службе безопасности рейхсфюрера СС знают как штандартенфюрера Макса Отто фон Штирлица. Он получает задание сорвать намечающиеся переговоры между немцами, американцами и англичанами. В рамках ММКФ за 6 дней планируют показать все 12 эпизодов сериала.

close Кадр из многосерийного фильма «Семнадцать мгновений весны» А. Гольцин/РИА Новости

«Старик с демоническим мечом» (O Velho e a Espada), реж. Фабио Пауэрс

Программа: «Дикие ночи»

В отдаленную деревушку, затерянную в горах Португалии, прибывает монах с демоническим мечом. Однако вскоре это мистическое оружие оказывается в руках городского пьянчуги. В результате им (пьянчуге и мячу) приходится объединить усилия, чтобы отразить вторжение злых сил.

close Кадр из фильма «Старик с демоническим мечом» (O Velho e a Espada) Fabio Powers

«Старуха с ножом» (Pa-gwa), реж. Мин Гю Дон

Программа: «Дикие ночи»

Кореец Мин Гю Дон, в 1999 году дебютировавший с хоррором «Помни о смерти», возвращается к остросюжетному кино после длительного заплыва в ромкомовских водах. Его экшен-триллер «Старуха с ножом» рассказывает о легендарной наемной убийце, которая разменяла седьмой десяток и занимается устранением отбросов общества.

close Кадр из фильма «Старуха с ножом» (Pa-gwa) Next Entertainment World

Программа: «Русские премьеры»

Роуд-муви Ивана Петухова («Сестры») про обычную поездку на такси, которая внезапно оборачивается большим путешествием на полторы тысячи километров сквозь пять городов. На пассажирском кресле размещается оптимистичная Ирина Старшенбаум, за рулем — противоположный ей по духу Петр Федоров, по дороге они встречают Алексея Серебрякова, Евгению Добровольскую, Ингрид Олеринскую, Владислава Тирона, Степана Девонина и Антона Филипенко. 15 мая фильм выйдет в широкий прокат.

close Кадр из фильма «Туда» «Базелевс», «Кинопоиск»

«Школа мистера Пингвина» (The Penguin Lessons), реж. Питер Каттанео

Программа: специальные показы

Режиссер комедий «Мужской стриптиз» и «Голый барабанщик» Питер Каттанео возвращается с экранизацией мемуаров британского учителя, который в 1970-е преподавал в аргентинском интернате для мальчиков — и спас маленького пингвина, найденного на пляже. Самое удивительное произошло потом: животное стало идти по пятам за мужчиной — и в результате поселилось на работе у своего спасителя. Главного героя в ленте сыграл Стив Куган, а директора школы изобразил Джонатан Прайс. Старт российского проката фильма запланирован на 19 июня.

close Кадр из фильма «Школа мистера Пингвина» Sony Pictures Classics

Программа: «Прожектор»

Последний фильм постановщицы Натальи Назаровой, которая скончалась 2 апреля на 55-м году жизни. В 2024 году «Филателия» победила на фестивале «Окно в Европу», а 25 сентября должна выйти в широкий прокат. В центре сюжета картины — сотрудница почты Яна, чья жизнь меняется после встречи с моряком Петром.