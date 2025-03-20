Страх и немощность в Лас-Вегасе: в России вышел фильм «Шоугерл» с Памелой Андерсон

Название: «Шоугерл» (The Last Showgirl)

Дата премьеры: 6 сентября 2024 года (Международный кинофестиваль в Торонто)

Дата выхода в России: 20 марта 2025 года

Продолжительность: 89 минут

Режиссер: Джиа Коппола

В ролях: Памела Андерсон, Кирнан Шипка, Бренда Сонг, Билли Лурд, Дэйв Батиста, Джейми Ли Кертис, Джейсон Шварцман

close Кадр из фильма «Шоугерл» (2024) Digital Ignition Entertainment

30 лет назад, когда модель, актриса и секс-символ Памела Андерсон находилась на пике славы после фотосессий для Playboy и съемок в «Спасателях Малибу», она стала одной из кандидаток на главную роль в «Шоугелз» Пола Верховена. Проходить путь от порицания и «Золотой малины» до признания и статуса культовой классики вместе с командой фильма ей в итоге не пришлось — роль, как известно, досталась Элизабет Беркли (хотя совсем без имени Памелы Андерсон в титрах, по забавному совпадению, не обошлось: в одной из сцен песню Walk into the Wind исполняет ее полная тезка). Неизвестно, как бы повернулась жизнь, реши Верховен утвердить в картину Андерсон. В имеющейся реальности сильным корпусом актерских работ артистка так и не обзавелась: свою «Золотую малину» она получила парой лет позднее за боевик «Не называй меня малышкой», после чего продолжила сниматься преимущественно в такого рода картинах.

Вероятно, оно того стоило: теперь кажется, будто все эти десятилетия были подготовкой к «Шоугерл» Джии Копполы (внучки Фрэнсиса Форда Копполы и племянницы Софии Копполы). Это тот самый бенефисный камбэк и триумфальный шоукейс в одном флаконе, о каком, по скромным прикидкам, мечтают многие, а по большому счету — все. Фильм выступает венцом ренессанса карьеры Андерсон, который случился в последние пару лет : в 2022-м она дебютировала на Бродвее в мюзикле «Чикаго», сыграв Рокси Харт, в 2023-м — выпустила мемуары «С любовью, Памела» и документалку «Памела: История любви» на Netflix. В последней ее как раз и рассмотрела Джиа Коппола, которая тут же поняла, что Шелли Гарднер — танцовщицу необурлеска из Лас-Вегаса, чье шоу собираются закрыть после 30 лет на сцене, — должна сыграть именно она. Отказавшись мириться с первоначальным отказом агентов Андерсон, Коппола сумела договориться о встрече с ее сыном Брэндоном — и вот тогда уже звезды сошлись. За это выступление Андерсон номинировали на «Золотой глобус» и премию Гильдии киноактеров США, а также дали вторую «Золотую малину» — только уже «реабилитационную».

close Кадр из фильма «Шоугерл» (2024) Digital Ignition Entertainment

Бывают знаменитости, которые знамениты мастерством быть собой. Андерсон, наверное, можно отнести к их числу. Понятно, что Шелли Гарднер — это метароль и играет она здесь в сущности саму себя, то есть в каком-то смысле не играет вообще. Но в «Шоугерл» происходит такое грандиозное совпадение человека с материалом, что это перестает иметь какое-либо значение (то же, к слову, касается и Дэйва Батисты, который изумительно изображает продюсера и менеджера закрывающегося шоу).

Сама Коппола при этом с материалом совпадает будто бы в меньшей степени. Из Калифорнии, воспетой в ее предыдущих картинах «Пало-Альто» и «Мейнстрим», она перебирается в соседнюю Неваду, которая оказывается подернута такой же полусонной дымкой, но переливается какими-то новыми оттенками. Возможно, дело в том, что тут впервые на первый план не выведена фигура, которую можно принять за аватар самой режиссерки (в прошлых лентах это были такие же, как она, талантливые непо-бейби Эмма Робертс и Майя Хоук; здесь их наследницей видится Кирнан Шипка, но у нее роль довольно скромная). А может быть в том, что это первый фильм Копполы, снятый не по ее собственному сценарию : изначально автор текста Кейт Герстен («В лучшем мире», «Моцарт в джунглях»), находясь под впечатлением от лас-вегасского шоу Jubilee! (его закрыли в 2016 году после 35 лет на сцене), написала театральную пьесу, но та так и не увидела свет, после чего была переработана в полнометражный фильм.

close Кадр из фильма «Шоугерл» (2024) Digital Ignition Entertainment

Все это, однако, совершенно не в упрек: пускай «Шоугерл» не слишком копполовский фильм, это все еще отличное кино. При виде названия на ум первым делом приходит, понятно, Верховен, но в действительности лента имеет мало общего с его кэмповыми, нарочито вульгарными методами реклейминга. Вместо соревновательности между танцовщицами Коппола, Герстен и Андерсон решают подсветить их сестринство, из-за чего «Шоугерл» куда сильнее напоминает кинематограф главного экранного адвоката секс-работников Шона Бейкера, режиссера «Проекта «Флорида» и «Аноры», — думается, постановщица не просто так благодарит его в конце титров. Скажем так, никто бы не удивился, встретив его и в начале титров тоже.

«Шоугерл» сравнивают с еще одним прошлогодним камбеком-бенефисом «Субстанция», где блистала Деми Мур (она «Золотой глобус», в отличие от Андерсон, получила, обойдя соперниц в соседней комедийно-мюзикловой категории), но в картине Копполы как будто бы больше пересечений с мистической драмой «Я видел свечение телевизора», оставшейся почти без внимания премий. Тот фильм продавался как хоррор, но на деле был устроен куда хитрее: он почти не заходил на территорию этого жанра — и все равно оставлял зрителя с липким чувством экзистенциального ужаса. «Шоугерл» в этом смысле, конечно, куда поспокойнее, но описывает он все-таки довольно страшную перспективу: уже после прохождения экватора жизни вдруг выяснить, что по пути много раз свернул совсем не туда; что не так уж хорош в своем деле, как привык думать; что все, возможно, было зря. И все упущено.