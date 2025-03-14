«Сниматься меня больше не зовут»: где сейчас звезда «Не родись красивой» Нелли Уварова

Российская актриса театра и кино Нелли Уварова отмечает 45-летие. На ее счету десятки ролей, но у большинства зрителей ее имя до сих пор ассоциируется с «дурнушкой» Катей Пушкаревой из культового сериала нулевых «Не родись красивой». С чего начиналась карьера Нелли Уваровой и чем она занимается сегодня — в материале «Газеты.Ru».

Детство и юность

close Актриса Нелли Уварова в кадре из фильма Анны Меликян «Полетели» (1999) Кинообъединение «Лента Фильм»

Нелли Уварова родилась 14 марта 1980 года в небольшом литовском городе Мажейкяйе. Ее мать — в прошлом профессиональная спортсменка — работала тренером по спортивной гимнастике, а отец был инженером-технологом. Когда девочке исполнилось два года, семья переехала в Тбилиси, откуда после распада СССР перебралась в Москву — и там некоторое время жила в статусе беженцев. Первые годы в столице оказались непростыми: своего жилья у Уваровых не было, с работой было плохо, поэтому Нелли совмещала учебу в школе с подработками — продавала мороженое, расклеивала объявления и раздавала листовки. Несмотря на сложные жизненные обстоятельства, Уварова находила время для хобби — посещала театральную студию и активно участвовала в школьных постановках. В 1997 году она окончила школу и подала документы во ВГИК, однако во время вступительных экзаменов сильно перенервничала и потеряла голос, из-за чего смогла поступить только на платное отделение, на курс народного артиста РСФСР Григория Тараторкина. Нелли была одной из лучших студенток курса и уже через несколько месяцев получила грант на обучение у Никиты Михалкова, затем еще один грант от фонда Федора Бондарчука и премию Ролана Быкова, благодаря которым расплатилась с долгами и в 2001 году благополучно окончила ВУЗ.

Театральная карьера Нелли Уваровой

close Актеры Нелли Уварова (Беатриче), Алексей Мясников (Флориндо) (справа) и Олег Акулич (Бригелла) в сцене из спектакля Алексея Кирющенко «Жених с того света» в Государственном академическом театре им. Евг. Вахтангова, Москва, 2009 год Юрий Машков/ТАСС

Сразу после окончания ВГИКа Нелли Уварова присоединилась к труппе Российского академического молодежного театра (РАМТ), в котором служит по сей день. В числе самых ярких работ актрисы на сцене — детские спектакли «Сон с продолжением», «Приключения Тома Сойера», «Волшебник Изумрудного города» и «Незнайка-путешественник», а также взрослые постановки «А зори здесь тихие», «Идиот», «Эраст Фандорин» и «Берег утопии». Визитной карточкой Уваровой стал моноспектакль «Правила поведения в современном обществе», который принес ей номинацию на «Золотую маску» и приз международного театрального фестиваля «Радуга». Параллельно со службой в РАМТе Уварова играла в постановках «Мастерской Григория Тараторкина», на сцене театров «Модерн», «Современник», «Театра Миллениум», «La'Театр» и других, а в 2024 году дебютировала как режиссер, поставив в Ульяновском молодежном театре спектакль «Не жизнь, А.С.казка ПУШКИНа» по мотивам знаменитой «Сказки о царе Салтане».

Первые роли в кино и «Не родись красивой»

close Актриса Нелли Уварова в роли Кати Пушкаревой на съемочной площадке телесериала «Не родись красивой», 2006 год Эмиль Матвеев/ТАСС

Нелли Уварова дебютировала в кино еще будучи студенткой: в 1999 году она сыграла главную роль в короткометражке Анны Меликян «Полетели», за которую получила приз «За лучшую женскую роль» международного фестиваля ВГИК и премию «За лучшую актерскую работу» от миланского кинематографического форума. Последующими работами актрисы стали эпизодические роли в сериале «Главные роли» (2002) и картинах «Бумер» (2003) и «Ангел на обочине» (2004).

Но настоящую славу Уваровой принесла главная роль в сериале «Не родись красивой», снятом по мотивам колумбийской теленовеллы «Я — Бетти, дурнушка». На роль Кати Пушкаревой пробовались многие актрисы, однако режиссер проекта — по совместительству педагог Уваровой — Александр Назаров выбрал именно свою протеже. Образ «дурнушки» дался актрисе нелегко: на протяжении года она носила металлические брекеты, очки с диоптриями и ходила с оттопыренными ушами, а когда сериал стал одним из самых рейтинговых проектов на отечественном телевидении, продюсеры попросили звезду «маскировать» свою настоящую внешность и за пределами съемочной площадки. Уже после выхода первых серий у Уваровой появилась своя армия поклонников.

«Я ездила на метро и элементарно не могла выйти на нужной мне станции, дойти до дома, потому что по дороге люди обнимали, целовали, плакали от счастья. Я с каждым разговаривала, отвечала на вопросы, пока доезжала до места назначения, узнавала историю жизни как минимум семи-восьми семей, получала предложение стать крестной десятка детей», — делилась актриса с журналистами «КП».

Другие роли в кино

close Актриса Нелли Уварова в кадре из сериала «Содержанки» (2019–2023) START

По словам Уваровой, после «Не родись красивой» ее часто приглашали на роли «серых мышек», от которых она отказывалась, чтобы не стать заложницей одного амплуа: «Это было мне неинтересно. И я всячески отказывалась от таких предложений. Особенно когда делали это в жесткой форме: или снимаешься в этом образе, или на этот канал больше не попадешь, он будет для тебя закрыт».

Отказ от потенциально рейтинговых ролей не мешал актрисе жить богатой творческой жизнью — работать в театре и сниматься только в тех проектах, которые были ей интересны. В числе наиболее заметных работ Уваровой — роли в картинах «Я остаюсь» (2006), «М+Ж» (2009), сериалах «Атлантида» (2007), «Тяжелый песок» (2008), «Бывшая жена» (2012), «8 способов любить» (2021) и «Содержанки 4» (2023). Всего в фильмографии звезды 40 киноработ, последними из которых стали роли в сериалах «Развод по расчету» (2024) и «Неверные» (2024).

Продолжение «Не родись красивой»

close Продюсер Александр Цекало, актрисы Нелли Уварова и Анастасия Заворотнюк (слева направо) на презентации нового телевизионного сезона «СТС-первый развлекательный», 2005 год Александр Саверкин/ТАСС

Осенью 2023 года главный режиссер телеканала СТС Антон Федотов заявил о намерении снять продолжение сериала «Не родись красивой». Подробностей о сюжете не последовало, но режиссер заверил, что сиквел выйдет в 2024 году, а главную роль в нем вновь сыграет Нелли Уварова. Вскоре после этого анонса актриса подтвердила журналистам «КП», что получила соответствующее предложение, уточнив, что скептически относится к идее продолжения сериала: «Я знаю, что есть желание снимать вторую часть, но все последние 17 лет есть такое желание… Мне обещали прислать сценарий для обсуждения… Не очень верю во вторые части». И оказалась права: вторую часть истории зрители так и не увидели — как минимум пока.

Личная жизнь Нелли Уваровой

close Супруги Нелли Уварова и Александр Гришин с дочерью Ией, 2015 год Владимир Федоренко/РИА Новости

В 2005 году, незадолго до релиза «Не родись красивой», Нелли Уварова вышла замуж за режиссера Сергея Пикалова, который был одним из постановщиков сериала. Спустя три года совместной жизни супруги расстались, а в 2009-м официально расторгли брак. Комментировать развод экс-влюбленные не стали, но, по слухам, причиной разрыва стала стремительно растущая популярность Уваровой, которую Пикалов воспринимал очень болезненно. В 2019 году в эфире передачи «Судьба человека» актриса призналась, что сама разрушила отношения с первым мужем: «Я беру на себя ответственность за развод с Сергеем. Я вела себя очень плохо, срывалась».

После развода с Пикаловым Уварова долгое время скрывала свою личную жизнь от посторонних глаз. В 2011 году она вышла замуж за коллегу по РАМТу, актера Александра Гришина. В том же году у пары родилась дочь Ия, а в 2016 — сын Игнат. В интервью изданию «Мел» артистка призналась, что считает себя многодетной матерью, так как поддерживает теплые отношения с сыном Гришина от предыдущих отношений: «... он и для нас с мужем, и для детей такой же полноценный член семьи, такой же близкий и любимый, как и все остальные. Так что, по сути, в нашей семье трое детей».

Чем сегодня занимается Нелли Уварова

close Актриса Нелли Уварова в роли Луши в сцене из спектакля «Ленинградские сказки» режиссера Филиппа Гуревича в Российском академическом молодежном театре (РАМТ), Москва, 2024 год Владимир Федоренко/РИА Новости

Сегодня Нелли Уварова продолжает работать в РАМТе и принимать участие в постановках других театров, в числе которых «Современник» и Театр им. Владимира Маяковского. В кино актриса снимается редко. Среди запланированных на 2025 год премьер — картины «Многодетство-2» и «80 ударов в минуту», а также сериалы «Пузаны» и «Между нами химия». Уварова признавалась, что у нее нет больших амбиций в отношении кино, гораздо важнее для актрисы — получать от профессии удовольствие.

«Я могу сказать, что если что-то не люблю, то стараюсь от этого избавиться как можно скорее. Например, снималась месяца два в одном сериале и поняла, что роль не по душе. Нашла в себе силы попросить вырезать меня. Мы сняли четыре серии, но моя героиня никак не развивалась, хотя мне это обещали. И я решила с этим закончить. Разошлись мирно, но сниматься меня больше не зовут, потому что я не очень удобная актриса», — делилась она со «СтарХитом».

Службу в театре и редкие съемки в кино Уварова совмещает с благотворительностью: с 2011 года она является куратором и идейным вдохновителем проекта «Наивно? Очень», который помогает людям с задержками психического развития. На заре своего появления проект представлял из себя интернет-магазин, в котором продавались вещи, созданные руками детей с ограниченными возможностями. Со временем Нелли удалось собрать команду единомышленников, открыть для ребят творческие мастерские и создать рабочие места. В интервью «Мелу» актриса объяснила, что они не собирают пожертвования, а дают людям возможность работать, зарабатывать и реализовывать себя: «По-моему, важно подавать такой пример детям, показывать, что в мире есть разные люди: кому-то жить просто, кому-то сложнее, а есть те, кому невыносимо сложно. И самое естественное, что мы можем сделать, — это не отворачиваться от таких людей, а, наоборот, быть рядом, помогать».