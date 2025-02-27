Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Культура
Размер текста
А
А
А

«Онегин, добрый мой приятель». Тест на знание романа Пушкина в стихах

200 лет назад увидела свет первая глава «Евгения Онегина»
close
Худ. Кипренский
В середине февраля 1825 года, 200 лет назад, в России была опубликована первая глава романа в стихах Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин». Она была готова еще в 1823-м — поэт начал писать ее в Кишиневе, а закончил — в Одессе. Завершил Пушкин свой роман уже в 1830 году в Болдино. Это произведение стало классикой русской литературы, которое знают все. Предлагаем проверить, насколько хорошо вы помните роман!

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами