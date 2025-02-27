«2007-й — что-то светлое и безудержное, куда хочется вернуться»: интервью с группой Stigmata

12-15 июня в Тульской области состоится музыкальный фестиваль «Дикая Мята». Среди хедлайнеров культовая металкор-группа Stigmata. В интервью «Газете.Ru» участники коллектива Артем Лоцких и Денис Киченко рассказали об ожиданиях от «Мяты-2025», своем легендарном треке «Сентябрь» и причинах всеобщей тоски по 2007 году.

— Вы впервые выступили на «Дикой Мяте» в 2023 году. Как вам сам формат фестиваля? Удалось ли в прошлый раз посмотреть выступления других артистов? Если да, кто впечатлил?

Артем Лоцких: Формат фестиваля нам очень понравился. Очень отличается от любого рок-фестиваля своим вайбом и атмосферой. К сожалению, из-за плотного графика удалось мельком увидеть лишь пару выступлений, но все очень понравилось. Сказать, что впечатлил кто-то определенный, сложно, но очень понравился состав и общее настроение фестиваля.

Денис Киченко: Формат, да, немного необычный, но тем и круто, нам всегда нравится необычный лайн-ап и интересные места. Мы, как правило, везде находим своего слушателя — и всегда за то, чтобы выступить для новой публики. А место супер! И недалеко от Москвы. У нас много слушателей и из Москвы, и из Тулы, надеюсь, что на наше выступление тоже народ подтянется. Ожидаем дикого угара и все такое.

— Stigmata чаще выступает на более «тяжелых» фестивалях. Атмосфера «Дикой Мяты» сильно отличается от «Улетай», Hard Rock Moscow или «Нашествия»?

Артем: Да, нас чаще зовут на рок- и метал-фестивали — ввиду ориентированности нашего основного материала. Но, повторюсь, у «Дикой Мяты» абсолютно другая, летняя атмосфера отдыха и непринужденности. Рок-фестивали — это скорее про выход энергии после длительного перерыва, люди едут туда отрываться и слэмиться в прямом смысле этого слова.

Денис: Когда я впервые попал на «Дикую Мяту» в 2023-м, смотрел на аудиторию и на всю инфраструктуру, мне показалось, что это совсем-совсем не «Нашествие». Но когда мы вышли на сцену и начали играть свой метал, вся аудитория стала дико «меситься» и кричать от счастья, это было круто. Мы выступали в последний день, и казалось, что тогда были единственной группой, где можно было сделать стенку на стенку, — и этим все воспользовались.

— Какие эмоции испытываете перед предстоящим выступлением в 2025 году? Есть ли у вас какие-то ожидания или цели? Планируете ли посмотреть выступления коллективов, которые будут в этом году на фестивале?

Артем: Все ожидания — положительные, мне очень понравилось в прошлый раз, я отдыхал душой и телом, несмотря на плотный график. Желания и цели всегда одни: оставить зрителям максимум впечатлений и позитивных эмоций, а также максимально драйвово и круто выступить. Выступления других артистов планируем посмотреть по мере возможности, но это всегда интересно и познавательно. Ведь на фестивале выступают музыканты и группы абсолютно разных музыкальных жанров.

Денис: Глянул лайн-ап — я бы посмотрел polnalyubvi, «Три дня дождя», ну и «Кирпичи», эта группа моего детства, а также Jane Air, конечно же. С остальным мне еще только предстоит познакомиться, уверен, что все — достойные представители своего жанра. Кажется, мы самая «тяжелая» группа на этом фестивале, надо очень круто выступить, чтобы все могли оторваться на полную катушку.

— 2025 год у вас насыщенный — запланированы концерты по всей России. Как вы готовитесь к такому интенсивному графику? Что для вас самое сложное в большом гастрольном туре? Это физическая усталость, эмоциональная нагрузка или что-то еще?

Артем: В этом году у нас действительно плотный график, но настрой боевой. Готовимся и морально, и физически (улыбается). Это действительно непростое испытание, но могу с уверенностью и твердо сказать: мы справимся, другого не дано. Наверное, сейчас самое сложное для нас — длительные переезды и нехватка сна. Это намного больше выматывает, чем все остальное. А концерты, наоборот, придают сил и поднимают боевой дух коллектива.

Денис: Для меня это всегда полный улет и праздник каждый день! Не вижу ничего сложного в гастролях. Как готовимся: сейчас работаем над новым ЕР, сидим безвылазно на студии, торопимся выпустить перед туром для слушателей, которые уже заждались, — чтобы все успели познакомиться, а мы могли играть новую программу, не пропуская все хиты, конечно же.

— Как вы избегаете выгорания в таком насыщенном ритме? Как заряжаетесь энергией между концертами?

Артем: Мне кажется, самый главный фактор — постоянная смена локации и обстановки. Некоторым кажется, что это день сурка, но по факту — это всегда новые впечатления и эмоции. Также мы стараемся много гулять и посещать интересные места во время наших гастролей. Иногда помогают кофе и энергетики.

Денис: Концертный тур для нас — всегда скорее отдых, нежели работа. Вся работа как будто идет до тура, когда ты каждый день ходишь на студию и пишешь, готовишься и репетируешь.

— Как вы формируете плейлист для концертов: ориентируетесь на город, площадку, слушаете пожелания фанатов? Есть ли трек, который всегда должен быть в сет-листе, иначе концерт будет неполноценным?

Артем: У нас много материала, много альбомов и синглов, стараемся играть все самые хитовые и драйвовые треки, каждый раз немного меняем трек-лист, добавляем треки, которые давно не исполняли. И, конечно, ни один концерт не обходится без нашей песни «Сентябрь».

Денис: Мы составляем плейлисты, опираясь на рейтинги стриминговых площадок, стараемся играть то, что нравится людям: слава богу, наши вкусы совпадают. Добавляем новые треки и треки, которые давно не играли. Ну и планируем уже выпустить и играть новые треки. Для слушателей-«динозавров» играем что-то с первого альбома иногда.

— Не могу не спросить про ваш культовый трек «Сентябрь», который «горит» уже почти 20 лет. Как думаете, почему эта песня до сих пор находит отклик у слушателей? В чем секрет ее долголетия?

Артем: Мне кажется, у каждой группы есть такая песня, которая проносится через поколения и — как звезда — «горит» в душах поклонников. Поэтому, на мой взгляд, секрета тут нет, просто эта песня наиболее близка нашим слушателям.

Денис: Прежде всего это очень хороший трек, мы от него за 20 лет совсем не устали, играем его просто на каждом концерте. Этот трек вызывает у слушателей хорошие ассоциации, воспоминания, мысли о вечной молодости. А еще его круто орать всей толпой (улыбается).

— Вот вы пишете новый трек или альбом… Чувствуете ли заранее, какая песня зайдет слушателям? Или это всегда лотерея? Есть ли у вас своя теория успеха?

Артем: Сказать на 100%, какая песня понравится слушателям, — достаточно сложно. Особенно сейчас, в огромном многообразии музыки. Но стараемся делать именно такой материал, который в первую очередь мы сами оцениваем как потенциально годный. Ни один хит не был написал запланировано.

Денис: Лотерея-спортлото (улыбается).

— В 2010-х Stigmata выступала на разогреве Slipknot, была специальным гостем концерта Korn… Какие эмоции остались от этого опыта? Что было самым запоминающимся? Есть ли у вас мечта выступить на одной сцене с какой-то конкретной группой или артистом?

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Артем: Эмоции остались сугубо положительные. Всегда приятно выступать на одной сцене со своими кумирами. Запоминающегося было очень много, всего и не упомнишь. Мечта — скорее выступить на крупном миллионном международном рок-фестивале, это сразу компенсирует все желания побыть с мировыми звездами рока в одном месте.

Денис: Нет конкретной мечты, есть желание выступить на больших фестивалях, по всему миру, вот это было бы очень интересно. Чтобы был большой лайн-ап известных команд. Хотя в целом мы много с кем из больших и известных выступали, и это всегда яркое, крутое впечатление, есть возможность понравиться другой большой публике. Самый кайф был в том, что большие группы сами выбирали нас, когда искали саппорт для концерта. Это всегда придавало нам больше уверенности.

— На заре карьеры на кого вы равнялись? Какие группы сформировали ваш музыкальный вкус?

Артем: Многие группы того периода повлияли на наши музыкальные вкусы и становление. Выделить какие-то конкретные — крайне сложно. Настолько разнообразен этот список.

Денис: Мы слушали абсолютно все. Из больших имен — Pantera, Sepultura, Deftones, те же Korn, Slipknot. Из отечественных альтернативных групп на нас точно повлияли Scang, I.F.K., «Кирпичи», «Психея».

— А кого из западных металкор- и метал-исполнителей вы слушаете сейчас? Следите за новой сценой — или больше тяготеете к классике?

Артем: Сейчас предпочитаю — думаю, как и многие — слушать музыку «в потоке». Слежу за выходом всех «тяжелых» релизов, но уже предпочитаю слушать музыку синглами. Мне кажется, это намного интереснее полноформатника. Синглы у групп, как правило, более стилистически самобытные получаются.

Денис: За классикой не слежу, мне интересны новые имена и новые направления. Хочется отметить Bad Omens, Devil wear prada. Очень много команд, но надо их искать.

— Насколько, по-вашему, важно для музыканта быть «наслышанным»? Помогает ли это в написании музыки — или, наоборот, мешает, создавая невольные рамки?

Артем: Конкретно меня скорее вдохновляет. Постоянное прослушивание однотипной музыки очень притупляет воображение. Поэтому стараюсь даже метал слушать стилистически разный. Но самые гениальные идеи обычно рождаются в вакууме. Считаем, что вкус и слух тоже должны быть «натренированными».

Денис: Да, важно слушать свежие-новые релизы, равняться на хорошие команды, следить за обновлениями. Для человека, создающего музыку, очень важна не только классика, но еще и слушать то, что, возможно, выстрелит завтра. И не бояться экспериментировать, стараться привнести что-то новое.

— Вы начинали в нулевых, и Stigmata, можно сказать, стояла у истоков металкора в России. Изменилось ли за эти годы ваше отношение к жанру, поменялся ли личный подход к созданию музыки? Что для вас сегодня самое важное в написании песен?

Артем: Отношение к жанру только улучшилось, он стал многолик и эстетически красив. Появились новые тенденции в жанре, новое звучание, новые подходы в написании музыки. В написании песен лично для меня самый важный элемент — припевная вокальная мелодия, это неотъемлемая визитная карточка и лицо всего трека. Поэтому для каждой мелодии нужно свое время…

Денис: В написании песен для нас важно абсолютно все. Подход изменился, изначально мы все придумывали на реп-точке, наигрывая и собирая трек, а потом отправлялись записывать на незнакомую студию. Сейчас все намного проще, у нас студия дома, мы там все записываем, делаем, собираем и запускаем в работу.

— Переслушиваете ли вы свои ранние альбомы, какие эмоции от них испытываете? Есть ли композиции, которые сейчас вы видите совсем иначе?

Артем: Я часто переслушиваю старые композиции, чтобы всегда держать их в своей памяти. И каждый раз стараюсь вместе с прослушиванием пережить всю гамму эмоций заново, как в первый раз. Да, конечно, есть такие песни, которые в твоем восприятии до сих пор выглядят иначе… Есть желание их переделать, но это будут уже совсем другие песни, а слушатель запомнил их именно такими, как на альбоме. Поэтому заниматься экспериментами ради экспериментов мне кажется не слишком рациональным. Исключение — наверное, наше видение песен в акустической аранжировке. Эта идея нам очень полюбилась, прижилась, акустические концерты превратились в добрую традицию.

Денис: Я свое переслушиваю, только когда это требуется для концертов: что-то обновить или что-то вспомнить. Или когда слушатели требуют включить тот или иной трек.

— Бывало ли у вас желание перезаписать старые треки, дать им новое звучание? Или прошлое лучше не трогать?

Артем: Очень хороший вопрос. Скорее, есть желание переписать или сделать ремастер культового для меня и многих слушателей альбома «Stigmata». И даже не переаранжировать, а сделать именно современное звучание. Слушатели в последнее время часто просят перезаписать первые два альбома.

Денис: Я считаю, что у нас прекрасное прошлое — и звучание первых релизов крутое, проверенное временем (улыбается). Это ассоциируется у слушателя с определенным периодом, и я думаю, что звучание надо сохранить.

— В одном из интервью вы признались, что в нулевых, когда Stigmata только начинала свой путь, чтобы донести творчество до людей, приходилось очень сильно стараться, буквально «выпрыгивать из штанов». Как вы считаете, сегодня молодым музыкантам проще достучаться до слушателя? Или же, наоборот, конкуренция стала еще больше?

Артем: Конкуренция стала больше, но и механизмов взаимодействия стало в разы больше. Я бы даже сказал, они вышли на новый уровень. Поэтому, считаю, залог успеха — это правильная стратегия продвижения, сильные или стабильно выходящие релизы, ну и общая нишевая потребность рынка в том или ином жанре и продукте.

— Есть ли сегодня молодые металкор-коллективы, чье творчество вам нравится? Кого могли бы назвать достойными продолжателями движения — и что, по-вашему, отличает действительно перспективную группу?

Артем: Я думаю, не будем называть имен, все они и так на слуху. А если вы о ком-то не знаете, то, скорее всего, либо узнаете в скором времени, либо не узнаете никогда (улыбается). Мне сейчас очень сложно оценивать молодые коллективы. Очень много стилистических особенностей, с которыми я недостаточно знаком. Некоторые из них рождаются чуть ли не каждый день, за всем не успеть. А перспективную группу всегда отличает грамотная раскрутка и интересный материал.

Денис: Мне нравится молодая банда Slaughter to prevail, она очень перспективная. В остальном — очень сложный вопрос, я в основном слушаю зарубежный метал и альтернативу.

— Ваша музыка до сих пор у многих ассоциируется с тем самым 2007-м, в который никто не сможет вернуться. А как вы вспоминаете то время — было ли тогда лучше, чем сейчас? И с чем, на ваш взгляд, в целом связана эта рефлексия многих россиян по тому времени? Чем была уникальна «эпоха» 2007-го?

Артем: Любая эпоха по-своему уникальна. Это как воспоминания о том, как гостил в детстве летом у бабушки, или дискотеки в 90-х. Человеку свойственно ностальгировать, это часть его мировосприятия. Поэтому у многих то время ассоциируется с чем-то светлым и безудержным, куда хочется вернуться снова и снова. Я рад, что целая эпоха, куда хочется вернуться, многим ассоциируется в том числе и с нашей группой.

Денис: Мы тогда не думали об этом. Всеобщая любовь к 2007-му появилась, наверное, к году 2013-му или где-то так. Мы тогда на это не ориентировались, старались делать актуальную музыку в альтернативном жанре. Нам тогда было важно, чтобы наша музыка звучала относительно своего времени, звучала хорошо. И мне кажется, у нас получилось, все наши релизы эволюционировали со временем.