«Шоугерл», «Папа умер в субботу», «Мастер» и еще 13 фильмов марта

«Бассейн» (La piscine), реж. Жак Дере
Где и когда смотреть: в кино — с 6 марта
Отреставрированная версия психотриллера Жака Дере о ревности на летнем отдыхе с Аленом Делоном, Роми Шнайдер, Морисом Роне и Джейн Биркин.
Кадр из фильма «Бассейн» (1969)United Archives/kpa/Global look Press
«В потерянных землях» (In the Lost Lands), реж. Пол У.С. Андерсон
Где и когда смотреть: в кино — с 6 марта
Фэнтези-боевик режиссера «Обители зла» Пола У.С. Андерсона по мотивам рассказа Джорджа Р. Р. Мартина про ведьму и охотника, которые отправляются в опасное путешествие на поиски артефакта. В главных ролях — Милла Йовович и Дэйв Батиста.
Кадр из фильма «В потерянных землях» (2025)Constantin Film
«Дорогая, я больше не перезвоню», реж. Александр Фомин
Где и когда смотреть: в кино — с 6 марта
Комедия с Никитой Ефремовым в роли столичного рекламщика Дани, который впадает в кому и обнаруживает себя в потустороннем аэропорту, откуда можно улететь либо в ад, либо в рай. Даня, однако, рассчитывает вернуться к жизни и коротает время в баре «Дорогая, я больше не перезвоню».
Кадр из фильма «Дорогая, я больше не перезвоню» (2025)Okko
«Универсальный язык» (Une langue universelle / Avaz boughalamoune), реж. Мэттью Ранкин
Где и когда смотреть: в кино — с 6 марта
Абсурдистское драмеди, в котором переплетаются три на первый взгляд никак не связанные истории, разворачивающиеся между Тегераном и Квебеком. Приз зрительских симпатий Каннского фестиваля — 2024.
Кадр из фильма «Универсальный язык» (2024)Metafilms
«Шелдон Планктон: Фильм» (Plankton: The Movie), реж. Дэйв Нидэм
Где и когда смотреть: на Netflix — с 7 марта
Спин-офф мультсериала «Губка Боб Квадратные Штаны» про злодея Планктона, чьи планы на мировое господство нарушает его компьютерная жена Карен, решившая взять все в свои руки.
Кадр из фильма «Шелдон Планктон: Фильм» (2025)Nickelodeon Movies
«Суспирия» (Suspiria), реж. Дарио Ардженто
Где и когда смотреть: в кино — с 13 марта
Знаменитый готический джалло-хоррор мастера ужасов Дарио Ардженто про американскую балерину, которая переводится в европейскую танцевальную школу, где творится неладное.
Кадр из фильма «Суспирия» (2018)Alessio Bolzoni/Amazon Studios
«Опус» (Opus), реж. Марк Энтони Грин
Где и когда смотреть: в кино — с 13 марта
Сегодня в «Меню»: молодая журналистка (Айо Эдебири) оказывается в числе гостей закрытой вечеринки-прослушивания, которую устраивает в своей резиденции легендарный поп-артист (Джон Малкович), таинственно исчезнувший 30 лет назад.
Кадр из фильма «Опус» (2025)A24
«Мелочи жизни» (Small Things Like These), реж. Тим Милантс
Где и когда смотреть: в кино — с 13 марта
Историческая драма с Киллианом Мерфи в роли торговца углем, который доставляет заказ в небольшой ирландский монастырь и становится свидетелем шокирующих событий. За второплановую роль настоятельницы актриса Эмили Уотсон была удостоена «Серебряного медведя» Берлинского кинофестиваля.
Кадр из фильма «Мелочи жизни» (2024)Artists Equity
«Семь вуалей» (Seven Veils), реж. Атом Эгоян
Где и когда смотреть: в кино — с 13 марта
Драма режиссера эротического триллера «Хлоя» Атома Эгояна про театральную режиссерку (Аманда Сейфрид), которая пытается справиться с подавленной травмой параллельно с подготовкой к постановке оперы «Саломея».
Кадр из фильма «Семь вуалей» (2023)Canadian Opera Company
«Родительство» (The Parenting), реж. Крейг Джонсон
Где и когда смотреть: на Max — с 13 марта
Комедийный хоррор про молодую пару, которая решает арендовать загородный дом и провести там выходные со своими родителями. На месте обнаруживается присутствие 400-летней злой сущности. В фильме снялись Ник Додани, Брэндон Флинн, Брайан Кокс, Эди Фалко, Лиза Кудроу, Дин Норрис, Паркер Поузи и Вивиан Банг.
Постер фильма «Родительство» (2025)New Line Productions Inc.
«Шоугерл» (The Last Showgirl), реж. Джиа Коппола
Где и когда смотреть: в кино — с 20 марта
Драма Джии Копполы, внучки Фрэнсиса Форда Копполы и постановщицы фильма «Пало-Альто», — про лас-вегасскую танцовщицу, чье эротическое шоу закрывают после нескольких десятилетий на одной и той же сцене. В главной роли — Памела Андерсон, получившая за эту работу номинацию на «Золотой глобус».
Кадр из фильма «Шоугерл» (2024)Utopia
«Папа умер в субботу», реж. Зака Абдрахманова
Где и когда смотреть: в кино — с 20 марта
Драма соавторки сценария «Пингвинов моей мамы» Заки Абдрахмановой — про 30-летнюю москвичку, которая едет в Казахстан на похороны отца-тирана и впервые встречается с его второй семьей. Лучший дебют фестиваля «Маяк-2024».
Кадр из фильма «Папа умер в субботу» (2024)Глобус-фильм
«Жар-птица», реж. Роман Михайлов
Где и когда смотреть: в кино — с 20 марта
Седьмой за два года фильм инди-сенсации Романа Михайлова — про актрису и танцовщицу театра, которая летит в Индию на поиски бросившей ее матери. В картине снялись Александра Киселева, Илларион Маров, Мария Мацель, Марк Эйдельштейн, Чингиз Гараев, а также рэпер Хаски.
Кадр из фильма «Жар-птица» (2024)Фрут Тайм
«Мастер» (A Working Man), реж. Дэвид Эйр
Где и когда смотреть: в кино — с 27 марта
Вторая работа дуэта режиссера «Отряда самоубийц» Дэвида Эйра и актера Джейсона Стетхэма после хитового боевика «Пчеловод». В новой картине, снятой по сценарию Сильвестра Сталлоне, речь идет про рабочего, к которому за помощью обращается директор стройки после похищения его дочери.
Кадр из фильма «Мастер» (2025)Balboa Productions
«Тайна в ее глазах» (Magpie), реж. Сэм Йейтс
Где и когда смотреть: в кино — с 27 марта
Неонуарный триллер с актрисой «Звездных войн» Дейзи Ридли. По сюжету отец семейства влюбляется в популярную артистку, которая снимается в одном фильме с его дочерью, пока его жена сидит дома с новорожденным ребенком.
Кадр из фильма «Тайна в ее глазах» (2024)55 Films
«Холланд» (Holland), реж. Мими Кейв
Где и когда смотреть: на Amazon Prime Video — с 27 марта
Вторая картина режиссерки выдающегося комедийного триллера «Свежатинка» Мими Кейв — вновь остросюжетная лента, но на этот раз про учительницу и домохозяйку из небольшого городка, которая подозревает, что в ее жизни все обман. Главные роли исполнили Николь Кидман и Мэттью Макфэдьен.