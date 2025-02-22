«Шоугерл», «Папа умер в субботу», «Мастер» и еще 13 фильмов марта

Кадры из фильмов «Жар-птица», «Шоугерл», «Мастер» и «Папа умер в субботу»

Какие фильмы выходят в кино и онлайн в марте 2025 года

Памела Андерсон в роли танцовщицы из Лас-Вегаса, лучший дебют фестиваля «Маяк-2024», еще один боевик с Джейсоном Стетхэмом от режиссера «Пчеловода» (и по сценарию Сильвестра Сталлоне), новый Роман Михайлов, реставрация «Бассейна» с Аленом Делоном, «Суспирия» Дарио Ардженто и многое другое. «Газета.Ru» изучила, какие фильмы выходят в кино и онлайн в марте, и рассказывает о самых интересных.

Где и когда смотреть: в кино — с 6 марта

Отреставрированная версия психотриллера Жака Дере о ревности на летнем отдыхе с Аленом Делоном, Роми Шнайдер, Морисом Роне и Джейн Биркин.

close Кадр из фильма «Бассейн» (1969) United Archives/kpa/Global look Press

«В потерянных землях» (In the Lost Lands), реж. Пол У.С. Андерсон

Где и когда смотреть: в кино — с 6 марта

Фэнтези-боевик режиссера «Обители зла» Пола У.С. Андерсона по мотивам рассказа Джорджа Р. Р. Мартина про ведьму и охотника, которые отправляются в опасное путешествие на поиски артефакта. В главных ролях — Милла Йовович и Дэйв Батиста.

close Кадр из фильма «В потерянных землях» (2025) Constantin Film

«Дорогая, я больше не перезвоню», реж. Александр Фомин

Где и когда смотреть: в кино — с 6 марта

Комедия с Никитой Ефремовым в роли столичного рекламщика Дани, который впадает в кому и обнаруживает себя в потустороннем аэропорту, откуда можно улететь либо в ад, либо в рай. Даня, однако, рассчитывает вернуться к жизни и коротает время в баре «Дорогая, я больше не перезвоню».

close Кадр из фильма «Дорогая, я больше не перезвоню» (2025) Okko

«Универсальный язык» (Une langue universelle / Avaz boughalamoune), реж. Мэттью Ранкин

Где и когда смотреть: в кино — с 6 марта

Абсурдистское драмеди, в котором переплетаются три на первый взгляд никак не связанные истории, разворачивающиеся между Тегераном и Квебеком. Приз зрительских симпатий Каннского фестиваля — 2024.

close Кадр из фильма «Универсальный язык» (2024) Metafilms

«Шелдон Планктон: Фильм» (Plankton: The Movie), реж. Дэйв Нидэм

Где и когда смотреть: на Netflix — с 7 марта

Спин-офф мультсериала «Губка Боб Квадратные Штаны» про злодея Планктона, чьи планы на мировое господство нарушает его компьютерная жена Карен, решившая взять все в свои руки.

close Кадр из фильма «Шелдон Планктон: Фильм» (2025) Nickelodeon Movies

«Суспирия» (Suspiria), реж. Дарио Ардженто

Где и когда смотреть: в кино — с 13 марта

Знаменитый готический джалло-хоррор мастера ужасов Дарио Ардженто про американскую балерину, которая переводится в европейскую танцевальную школу, где творится неладное.

close Кадр из фильма «Суспирия» (2018) Alessio Bolzoni/Amazon Studios

Где и когда смотреть: в кино — с 13 марта

Сегодня в «Меню»: молодая журналистка (Айо Эдебири) оказывается в числе гостей закрытой вечеринки-прослушивания, которую устраивает в своей резиденции легендарный поп-артист (Джон Малкович), таинственно исчезнувший 30 лет назад.

close Кадр из фильма «Опус» (2025) A24

«Мелочи жизни» (Small Things Like These), реж. Тим Милантс

Где и когда смотреть: в кино — с 13 марта

Историческая драма с Киллианом Мерфи в роли торговца углем, который доставляет заказ в небольшой ирландский монастырь и становится свидетелем шокирующих событий. За второплановую роль настоятельницы актриса Эмили Уотсон была удостоена «Серебряного медведя» Берлинского кинофестиваля.

close Кадр из фильма «Мелочи жизни» (2024) Artists Equity

Где и когда смотреть: в кино — с 13 марта

Драма режиссера эротического триллера «Хлоя» Атома Эгояна про театральную режиссерку (Аманда Сейфрид), которая пытается справиться с подавленной травмой параллельно с подготовкой к постановке оперы «Саломея».

close Кадр из фильма «Семь вуалей» (2023) Canadian Opera Company

Где и когда смотреть: на Max — с 13 марта

Комедийный хоррор про молодую пару, которая решает арендовать загородный дом и провести там выходные со своими родителями. На месте обнаруживается присутствие 400-летней злой сущности. В фильме снялись Ник Додани, Брэндон Флинн, Брайан Кокс, Эди Фалко, Лиза Кудроу, Дин Норрис, Паркер Поузи и Вивиан Банг.

close Постер фильма «Родительство» (2025) New Line Productions Inc.

«Шоугерл» (The Last Showgirl), реж. Джиа Коппола

Где и когда смотреть: в кино — с 20 марта

Драма Джии Копполы, внучки Фрэнсиса Форда Копполы и постановщицы фильма «Пало-Альто», — про лас-вегасскую танцовщицу, чье эротическое шоу закрывают после нескольких десятилетий на одной и той же сцене. В главной роли — Памела Андерсон, получившая за эту работу номинацию на «Золотой глобус».

close Кадр из фильма «Шоугерл» (2024) Utopia

«Папа умер в субботу», реж. Зака Абдрахманова

Где и когда смотреть: в кино — с 20 марта

Драма соавторки сценария «Пингвинов моей мамы» Заки Абдрахмановой — про 30-летнюю москвичку, которая едет в Казахстан на похороны отца-тирана и впервые встречается с его второй семьей. Лучший дебют фестиваля «Маяк-2024».

close Кадр из фильма «Папа умер в субботу» (2024) Глобус-фильм

Где и когда смотреть: в кино — с 20 марта

Седьмой за два года фильм инди-сенсации Романа Михайлова — про актрису и танцовщицу театра, которая летит в Индию на поиски бросившей ее матери. В картине снялись Александра Киселева, Илларион Маров, Мария Мацель, Марк Эйдельштейн, Чингиз Гараев, а также рэпер Хаски.

close Кадр из фильма «Жар-птица» (2024) Фрут Тайм

«Мастер» (A Working Man), реж. Дэвид Эйр

Где и когда смотреть: в кино — с 27 марта

Вторая работа дуэта режиссера «Отряда самоубийц» Дэвида Эйра и актера Джейсона Стетхэма после хитового боевика «Пчеловод». В новой картине, снятой по сценарию Сильвестра Сталлоне, речь идет про рабочего, к которому за помощью обращается директор стройки после похищения его дочери.

close Кадр из фильма «Мастер» (2025) Balboa Productions

«Тайна в ее глазах» (Magpie), реж. Сэм Йейтс

Где и когда смотреть: в кино — с 27 марта

Неонуарный триллер с актрисой «Звездных войн» Дейзи Ридли. По сюжету отец семейства влюбляется в популярную артистку, которая снимается в одном фильме с его дочерью, пока его жена сидит дома с новорожденным ребенком.

close Кадр из фильма «Тайна в ее глазах» (2024) 55 Films

«Холланд» (Holland), реж. Мими Кейв

Где и когда смотреть: на Amazon Prime Video — с 27 марта

Вторая картина режиссерки выдающегося комедийного триллера «Свежатинка» Мими Кейв — вновь остросюжетная лента, но на этот раз про учительницу и домохозяйку из небольшого городка, которая подозревает, что в ее жизни все обман. Главные роли исполнили Николь Кидман и Мэттью Макфэдьен.