Очарование и новаторство: чем удивляют акварели Карла Брюллова

Рисунки и акварели Карла Брюллова донесли до нас жизненные, убедительные и полные очарования образы простых людей XIX века. В этих небольших по формату, нередко трогательных или ироничных произведениях автор грандиозного полотна «Последний день Помпеи» предстает совсем с другой стороны. Для многих посетителей выставки «Великий Карл. К 225-летию со дня рождения К.П. Брюллова» зал, посвященный акварелям Брюллова, станет настоящим открытием. Какие работы мастера можно увидеть на экспозиции, которая проходит в Михайловском дворце Русского музея в Санкт-Петербурге — в материале «Газеты.Ru».

«На исповеди»

close Коллекция Государственного Русского музея

Академическая система художественного образования в начале XIX века требовала идеализации в образах героев живописных произведений, назидательности в изображаемых сюжетах, и в целом — подражания известным образцам искусства Древней Греции и Рима. Всем этим Карл Брюллов овладел в совершенстве, как видно, например, по его дипломной работе «Явление Божие Аврааму у дуба Мамврийского в виде трех ангелов».

«Явление Божие Аврааму у дуба мамврийского в виде трех ангелов»

close «Явление Божие Аврааму у дуба мамврийского в виде трех ангелов», 1821, ГРМ Коллекция Государственного Русского музея

Но молодому художнику хотелось и иного искусства. Став лучшим выпускником Академии, Брюллов отправился в пенсионерскую поездку в Италию. В Риме он обзавелся привычкой подолгу «пропадать» на улицах города, наблюдая за жизнью простых людей. Художника интересовали не только национальные наряды и обычаи, он хотел запечатлеть эмоции горожан, их настроения и разнообразные жизненные ситуации. Карл Брюллов пожелал показать красоту «простой натуры… которая нам нередко более нравится, нежели строгая красота статуи» — так говорил сам художник. Для первой трети XIX века это было смелое решение.

«Девушка, собирающая виноград в окрестностях Неаполя»

close «Девушка, собирающая виноград в окрестностях Неаполя», 1827 Коллекция Государственного Русского музея

Такие шедевры, как «Девушка, собирающая виноград в окрестностях Неаполя» сторонники официального искусства мягко критиковали, говоря, что в них «больше приятности, нежели соразмерности». Но необычайная одаренность великого Карла никем не подвергалась сомнению. За картину «Итальянское утро» сам император Николай I подарил недавнему выпускнику Академии художеств бриллиантовый перстень и пожелал иметь еще одну подобную (парную) работу. Так появилось знаменитое произведение «Итальянский полдень».

«Итальянский полдень»

close «Итальянский полдень», 1827, ГРМ Коллекция Государственного Русского музея

Помимо всемирно известных живописных полотен, Карл Брюллов во время своих путешествий по разным странам написал множество акварельных работ с изображением сцен из жизни простых людей. Ничего подобного в русском искусстве начала XIX века не существовало: «итальянские жанры» художника стали абсолютным новаторством.

Некоторые акварели изображают совершенно будничные, как бы «подсмотренные» в жизни ситуации.Например, «Итальянская семья (в ожидании ребенка)». Их очень увлекательно изучать: несмотря на малый формат, они наполнены множеством деталей, замечая которые, зритель получает более полное представление о героях и обстоятельствах их жизни.

«Итальянская семья (в ожидании ребенка)»

close «Итальянская семья (в ожидании ребенка)», 1831, ГРМ Коллекция Государственного Русского музея

«Итальянские жанры» Брюллова пользовались невероятной популярностью. Их заказывали целыми «партиями»! «По желанию ее сият[ельства] графини [М. Д.] Нессельроде я обещал ей написать пять картин, представляющих разные национальные и характеристические сцены Рима», — писал сам художник и перечислял далее других заказчиков, которым также обещал по две или сразу по пять акварелей (тогда акварели было принято называть картинами).

В некоторых работах отразилась не только наблюдательность, но и фантазия, а иногда и чувство юмора Карла Брюллова. Драматическая история связана с акварелью «Приход на бал в Смирне» из коллекции Воронежского областного художественного музея им. И. Н. Крамского: эта работа очень понравилась Александру Пушкину.

«Приход на бал в Смирне»

close «Приход на бал в Смирне» (возможно – копия с оригинала К. П. Брюллова). Из коллекции ВОХМ. Представлена на выставке «Великий Карл. К 225-летию со дня рождения»

Сюжет произведения наверняка был отчасти придуман художником. Изображенная сцена вызвала восторг и смех у первых зрителей. В их числе был Александр Пушкин. По воспоминаниям Аполлона Мокрицкого, одного из учеников Брюллова, поэт «хохотал до слез и просил Брюллова подарить ему это сокровище». Художник отказался, потому что уже обещал акварель княгине Салтыковой. Тогда Пушкин встал на колени и начал умолять Карла: «Отдай, голубчик! Ведь другого ты не нарисуешь для меня; отдай мне это…». Брюллов до конца своих дней жалел, что не подарил рисунок Пушкину, погибшему вскоре после этого эпизода.

«Сон бабушки и внучки»

close «Сон бабушки и внучки», 1829, ГРМ Коллекция Государственного Русского музея

Есть среди акварелей Брюллова и ироничные фантазии, изобразительные новеллы, в которых художник выступает как рассказчик забавной истории. Таковы, например, его «Сны»: «Сон Бабушки и внучки» и «Сон монашенки».

«Сон монашенки»

close «Сон монашенки», 1831, ГРМ Коллекция Государственного Русского музея

Всего известно около полутора тысяч графических листов Карла Брюллова, большая часть которых сегодня находится в собрании Русского музея. В это число входят и акварельные портреты, которые требуют отдельного разговора.

Карл Брюллов не был бунтарем и не стремился противопоставить себя академической системе. Его новаторство стало естественным выражением огромного таланта, которому было тесно в рамках существующих ограничений, и художник обходил некоторые правила, как будто почти не замечая их. Акварели Брюллова сегодня менее известны, чем его большие живописные работы, отчасти из-за особых требований к их хранению. Выставка «Великий Карл. К 225-летию со дня рождения К.П. Брюллова» в Русском музее предоставляет посетителям уникальную возможность познакомиться с этой стороной творчества гениального художника.