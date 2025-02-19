Ракам на заметку: 7 главных изменений долгожданного патча в «Доте»

Все изменения патча 7.38 можно изучить на официальном сайте Dota 2.

Переезд Рошана и переработка нейтральных объектов

Безусловно, самое важное в долгожданном патче. Во-первых, Рошан вернулся на плюс-минус прежнее место обитания — сильно ближе к центру карты. У него по-прежнему два логова, между которыми он будет передвигаться с наступлением дня и ночи, при этом сам «камнеголовый» стал куда агрессивнее: того, кто встанет у него на пути, он отбросит на полэкрана и нанесет значительный урон. Во-вторых, Терзатель на карте теперь всего один — он занял две точки, освободившиеся после переезда Рошана. Торментор теперь тоже будет передвигаться с изменением временного цикла, причем всегда будет находиться на противоположной от Рошана части карты.

Наконец, были сильно переработаны Пруды лотосов и Святыни мудрости. Рун опыта в игре больше нет, вместо них (на примерно прежних местах) появились специальные овальные области, при нахождении в которых в течение трех секунд можно получить экспу. Однако если в радиусе захвата находится вражеский герой, Святыня активироваться не будет. По такому же принципу работают Пруды — последние, к слову, ближе к лейтгейму теперь выдают более сильные лотосы (которые раньше приходилось кропотливо собирать), так что скрафтить Головку сыра в 7.38 стало куда проще.

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Безумруды и увеличение вариативности

В 7.38 сильно переработали систему нейтральных предметов, сделав игру еще чуть более вариативной. Теперь они не выпадают случайным образом, а собираются из Безумрудов (для их получения, впрочем, по-прежнему нужно фармить лесных крипов). Но куда важнее другое: в новом патче «нейтралки» можно зачаровывать, улучшая таким образом многие характеристики героя — от скорости передвижения и восстановления здоровья до урона и вампиризма. Чары работают как бы параллельно самому предмету: при желании какой-нибудь удачливый саппорт может вплоть до конца игры прокачивать Лопату статами, продолжая параллельно выкапывать руны золота.

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Новые и старые новые лесные крипы

Сразу оговоримся — новые «нейтралы» не то чтобы лесные, а скорее водные: они располагаются на речных спотах, которых на карте теперь очень много (кроме того, была добавлена механика течения — двигаясь по нему, можно вернуться на линию быстрее, так что умирать без тп стало чуть менее грустно). Имена у них соответствующие — Головастик, Трясинник, Ученик болотного мага, Квакун, Болотный маг, Древний квакун и Древний болотный маг. Новые крипы будут постепенно эволюционировать — из Головастиков в более мощных — и, кажется, делают еще более пикабельными Чена с Энчой: Трясинник и оба Квакуна имеют активную способность, которая сильно вдохновлена в свое время удаленной из игры шард-абилкой Тайдхантера. Короче говоря, «раваги» мы будем видеть куда чаще.

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Еще больше казуальности и пэй-ту-вин

Таймер Рошана иногда забывали записывать даже в про-играх, что уж говорить про наши с вами 2к ммр. В 7.38 минимальное и максимальное время перерождения «камнеголового» можно не запоминать: теперь достаточно кликнуть на специальную иконку, и все посчитают за тебя. В числе других косметических изменений патча стоит выделить подсказки по таймингам появления рун, Терзателей, лотосов и так далее. Правда, доступна функция исключительно подписчикам Dota Plus — MOBA продолжает потихоньку двигаться в сторону пэй-ту-вин-формата.

Мидеры снова великие, мета семикерри никуда не делась

Важное изменение для мидеров — Боттл больше нельзя абузить, что немного усложняет лейнинг при неудачном матч-апе. При этом сами игроки второй позиции теперь стали чуть ли не главными действующими лицами в игре. Как предположил на своем стриме Nix, из-за возросшей ценности Терзателя (помимо Шарда, он теперь дает 1250 золота на команду) мы будем чаще видеть полномасштабные файтинги за него на ранних стадиях (он ведь с обновлением всего один) — и сильный мидер, как и способный драться на 15 минуте керри, в этом очень пригодится.

То же самое касается и Рошана — учитывая его переезд, сложно представить, что теперь Аегис можно будет забрать «на халяву», в 7.38 контролить и защищать «камнеголового» стало значительно проще. И убить его на любых стадиях игры, кажется, будет реально только в случае огромного преимущества или после сделанных минус пять. Как вариант — размен на Терзателя.

Брошка — имба, Филактерию убили

Пока что главными «шмотками» патча выглядят Брошка и Алебарда: обе стоят копейки (3300 и 2600 соответственно), имеют приятные сборки и могут принести тонну импакта как минимум в мид-гейме. Брошка теперь дает каждой атаке шанс в 30% нанести бонусный магический урон, равный 80% от атаки владельца (и это работает на иллюзиях!), тогда как Алебарда стала просто бесценной на ранних стадиях — ее можно собрать минуте к десятой из Вангварда и просто выгнать вражеского керри с линии. Среди грустных нововведений — Филактерия в 7.38 кажется абсолютно бесполезной, потому как ее перезарядку увеличили аж в два раза. И апается она теперь в Ханду, которая не дает урона, а представляет из себя некий Сильвер для саппортов — дает способность брейка.

Что касается новых нейтральных предметов, то их было добавлено аж 11 (не считая многих других «нейтралок», включая Спайдер Легс, которые были возвращены в игру). Среди дебютантов самыми имбовыми смотрятся Gale Guard (третий тир), который создает барьер на 400 урона, а также Crippling Crossbow (четвертый тир) — наносящий 75 дамага с тычки, замедляющий врага на 80% и уменьшающий восстановление его здоровья на 40% в течение аж четырех секунд.

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Рингмастер в продоте, Лина — в могиле

На старте патча наибольший прирост винрейта показали ДК (его красная форма теперь дает аое-стан, а сплэш работает при любом аспекте во время применения ультимейта) и Мипо (ему добавили аспект, увеличивающий скорость атаки и броню клонов). В числе главных неудачников 7.38 пока числятся Арк Варден (на самом деле он стал только сильнее, просто героя сильно переработали — и к нему надо привыкнуть), а также Кез (полный нерф всего, классическая история персонажа, слишком сильного после релиза) и надоевшая всем магическая Лина, которой убрали имбалансный Шард и много другого по мелочи.

А Рингмастера добавили в CM — посмотреть на него в продоте можно будет уже сегодня, в рамках продолжающегося турнира DreamLeague S25.