«В российском кино настало время экспериментов». Интервью с режиссером Сергеем Сенцовым

В онлайн-кинотеатрах KION и START состоялась премьера сериала «Танго на осколках» — истории о любви, потерях и поисках новых смыслов. Главные роли в проекте Валерия Тодоровского сыграли Юлия Снигирь и Денис Шведов, а режиссером выступил Сергей Сенцов, известный по сериалам «1703» и «Престиж». В интервью «Газете.Ru» Сенцов рассказал о работе над шоу, философии танго и разнице между мелодрамой и драмой, а также объяснил, почему не видит смысла в ремейках культовых советских фильмов.

— Расскажите, как к вам попал сценарий «Танго на осколках» и чем он вас «зацепил»?

— Сценарий попал ко мне совершенно обычным образом — мне его предложила компания. Сценарий классный, потому что, прежде всего, это сильная драматическая история. Плюс в нем есть танцы, с которыми я опосредованно был связан — мой младший брат занимался ими профессионально. Я пообщался с Валерием Петровичем Тодоровским (продюсером проекта — «Газета.Ru»), мы нашли общий язык и решили попробовать сделать это вместе.

— Ваш брат занимался танцами профессионально, а у вас подобный опыт был? До начала съемок вы много знали о танго?

— Не знал, но смотрел классические танцевальные фильмы — «Танцы без правил» База Лурмана и «Давайте потанцуем» Масаюки Суо. В танго есть своя эстетика, свой интересный мир.

close На съемках сериала «Танго на осколках» Kion

— Расскажите об актерском составе проекта: как проходил кастинг на роли в «Танго на осколках»? Юлия Снигирь и Денис Шведов были вашим изначальным выбором?

— С Юлией Снигирь мы работали на проекте «Престиж», и нам обоим этот опыт понравился. Когда ко мне в руки попал сценарий «Танго на осколках», я сразу представил себе в главной роли именно Юлию. Я связался с ней еще до кастинга и предложил прочитать сценарий. Она ответила: «Кайф! Давай сделаем!» Поэтому актрису на роль Норы мы утвердили сразу, а вот актера на роль ее мужа искали очень долго. Посмотрели много артистов, сделали много проб, но все никак не могли найти.

— Почему так?

— Во-первых, роль сложная. А во-вторых, хотелось собрать какой-то неординарный ансамбль. Это же история о людях, которые прожили вместе больше 20 лет, история про хрупкость отношений, про хрупкость любви. Как эту любовь сохранить, когда прошло столько времени, когда прошли изначальные восторги, когда уже притерлись и привыкли друг к другу? Мы со всем этим разбирались, поэтому важна была фигура партнера, мужа главной героини. Про Дениса Шведова я изначально даже не думал, но он настолько убедительно и тонко все сделал, что это было «в десятку».

— По сюжету персонаж Дениса Шведова продолжает «присутствовать» в жизни главной героини после смерти, что напоминает прием, использованный в фильме «P.S.: Я люблю тебя» (2007), где главный герой помогает своей жене справиться с потерей. В вашем сериале это история о примирении с прошлым или о том, как человек продолжает влиять на нас, даже когда его уже нет?

— Думаю, и про то, и про другое. Во-первых, тяжело отпустить и забыть, когда ты прожил с человеком столько лет и вы были настолько близки, что он по сути стал частью тебя. Кроме того, все осложняется травмой, которую герой нанес своей жене: после его смерти она узнает, что у него была вторая жизнь и другая женщина — и что, оказывается, они не были так счастливы, как ей казалось. Идеальная семья, двое детей, оба успешные, оба состоявшиеся… Чего ему не хватало? Почему он пошел искать чего-то еще? В этом она и пытается разобраться. А с другой стороны, «Танго на осколках» — история немного мистическая. Мистика в том, что он продолжает поддерживать свою жену после смерти: помогает ей по-новому взглянуть на свою жизнь, не зачеркивать то, что было прожито, а наоборот, оценить и найти в себе силы для того, чтобы жить дальше и быть счастливой. Он разрешает ей быть счастливой. Такая вот психотерапевтическая история (смеется).

close На съемках сериала «Танго на осколках» Kion

— Сериал поднимает очень сложные темы — потеря любимого, измена, поиск себя. Как вы считаете, удалось ли вам передать всю глубину этих эмоций?

— Об этом судить зрителям. На мой взгляд, получилась очень глубокая история — настоящая драма про мужчину и женщину. Это кино о главном — о том, что составляет нас, о том, что нас волнует. Помимо Юлии Снигирь и Дениса Шведова, у нас замечательный актерский состав — Анастасия Талызина, Риналь Мухаметов, Андрей Федорцов, Василий Бриченко. И все они работали на общую тему и помогали главной героине.

— Как думаете, какая категория зрителей будет смотреть «Танго на осколках»?

— Основной наш зритель — тот, который не ходит в кинотеатры на приключения разных людей в трико. Мне кажется, это достаточно взрослый зритель, который уже немножечко пожил и пытается осмыслить, что такое любовь, что такое предательство, что такое потеря, как с этим примириться, не погрузиться в пучину отчаяния, найти в себе силы и новые смыслы для того, чтобы жить дальше и быть счастливым. Самое главное — быть счастливым. На мой взгляд, это история о главном, что может быть между мужчиной и женщиной, — о любви.

— Большая часть истории рассказана через язык танца. Какую роль в сериале играет танго?

— Танго — главный визуальный аттракцион в нашей картине. Аргентинское танго — это прежде всего общение. Есть такие вечеринки — милонги, куда приходят мужчины и женщины, чтобы танцевать танго. И там не принято, что ты пришел с партнером и только с ним танцуешь. Ты пробуешь танцевать с разными людьми, потому что танго — это как разговор, как диалог. Люди открываются, обмениваются энергией и эмоциями — в этом смысл танго.

— И главная героиня находит новые смыслы жизни в танго?

— Нора — человек в футляре, человек, который закрылся от мира и существует в каких-то своих привычных ритуалах. При этом она несвободна в этом кусочке мира, который отгородила для себя. А танго — это свобода, открытость, доверие, чувственность, диалог друг с другом. И именно туда, в этот мир танго, ее подталкивает персонаж Дениса Шведова, который, открыв его, смог снова, спустя большое количество лет, почувствовать вкус к жизни.

close На съемках сериала «Танго на осколках» Kion

— Сложно было снимать танцевальные сцены?

— Хочу отметить важность визуальной составляющей. Над «Танго на осколках» я работал с оператором Никитой Городниченко, это уже наш третий совместный проект после «1703» и «Престижа». Мы искали, как интересно показать танец, как выразить те эмоции, которые должны рождаться в процессе танца… Поэтому мы использовали много однокадровых съемок, чтобы можно было проследить за рождением этих эмоций. Очень большое значение имели портреты как главных героев, так и остальных персонажей, чтобы передать чувства, которые люди испытывают в моменте.

— А как актеры справились с танцами?

— У нас был замечательный консультант и тренер, чемпионка мира 2018 года по аргентинскому танго Сагдиана Хамзина. Она много занималась с ребятами и очень фанатично относилась к тренировкам. Актеры — люди занятые, но, надо отдать им должное, все свое свободное время отдавали танго, учились и танцевали. У Дениса Шведова была предварительная подготовка: в юности он занимался танцами, поэтому у него все отлично получилось практически сразу. Риналь Мухаметов работает в пластическом театре, поэтому тоже быстро все это «схватил». Самые большие проблемы были у Юлии — она никогда не танцевала, а во время учебы не любила этот предмет и всячески его избегала, но в какой-то момент, видимо, вопреки всему, стала самым главным фанатом этих занятий.

— Актеры танцевали сами, без дублеров?

— Когда снимали финальный танец Дениса и Юлии, пригласили [дублеров] на всякий случай. Но на монтаже я не стал брать кадры с дублерами: Юлия настолько здорово и эмоционально все сделала, что в этом не было нужды. Те эмоции, которые она проявила в танце, были гораздо интереснее филигранно выполненных движений.

— «Танго на осколках» — это мелодрама, жанр, который в последнее время не особо популярен в российском кино. Как вы думаете, почему?

— Терминологически нашу историю можно как угодно назвать, но для меня «Танго на осколках» — это не мелодрама, а драма. Настоящая драма про самое главное. В мелодраме, насколько я ее чувствую для себя, всегда присутствуют несколько утрированные эмоции. И вообще, все инструменты направлены на то, чтобы ты переживал и, желательно, поплакал. В «Танго на осколках» есть элементы мелодрамы, элементы мистики и элементы фильмов про танцы, но для себя я этот проект все же определяю как драму.

— Насколько вам близок этот жанр как режиссеру?

— На самом деле — когда ты выбираешь проект, в его основе всегда должна быть драма. Комедия, триллер, мистика, фантасмагория, да все что угодно: если в основе есть настоящая человеческая драма, есть конфликт, характеры, поступки и настоящие чувства, тогда имеет смысл за это браться. Все остальное — бантики, форма. А содержание должно быть драматическим.

close На съемках сериала «Танго на осколках» Kion

— Можете назвать свои любимые фильмы в жанре драмы?

— Есть масса прекрасных драматических фильмов, но сейчас в голову почему-то пришел сериал «Во все тяжкие», который я смотрел достаточно давно. В этом проекте один из самых великих финалов. А в драме очень важен финал, потому что если ты не испытываешь катарсис, то зачем все это было. И финал проекта Винса Гиллигана, когда ты сначала восхищаешься Уолтером Уайтом, затем ненавидишь его, потом начинаешь ему сопереживать, затем еще больше ненавидишь, а в финале все ему прощаешь — вот это настоящая человеческая драма. Потому что нет хороших, нет плохих, все мы люди.

— Есть жанр, за который вы как режиссер никогда бы не взялись?

— Нет таких жанров.

— А какие жанры вам интересны как зрителю? Какие фильмы и сериалы смотрите? Что из отечественных и зарубежных киноновинок вас впечатлило?

— В последнее время мне нравится что-то легкое. Из зарубежных посмотрел сериал Стива Мартина «Убийства в одном здании» — с удовольствием проглотил все четыре сезона. Отечественные новинки я смотрю в основном на фестивалях. В 2024 году на фестивале «Новый сезон» посмотрел «Подслушано в Рыбинске» Петра Тодоровского. Очень здорово визуально сделано, очень смешно и в то же время глубоко. Опять же, возвращаюсь к теме, что в центре хорошей комедии всегда должна быть драма. И у Пети это есть.

— Как вам кажется, каких фильмов сегодня не хватает отечественному кинематографу?

— С одной стороны мне нравятся легкие духоподъемные истории, после которых поднимается настроение и хочется жить, — это такой немножко Рязанов. А с другой — хочется настоящих фильмов о главном. Потому что такое ощущение, что мы все немного заблудились, потерялись в погоне за какими-то призраками счастья и благополучия — и забыли про главное, и в этом присутствует уже такая нотка Данелии. На мой взгляд, вот эти два направления очень нужны.

— А как вам, кстати, современные ремейки советских фильмов?

— На мой вкус, это бессмысленная немного история, потому что через любой хороший фильм всегда проходит время. Когда мы смотрим комедии Рязанова или фильмы Данелии, надо помнить, что они люди своей эпохи — и их фильмы про людей их времени. Мне кажется, что сейчас надо рассказывать про людей нашего времени. В этом есть интересная задача, есть много веселого и смешного, важного и драматического.

— Как, по вашему мнению, изменился российский кинематограф за последние несколько лет? Какие тенденции радуют, а какие огорчают?

— За последнюю пятилетку он очень сильно изменился. Был большой подъем, и очевидно, что это произошло с появлением платформ, поиском новых жанров, новых форм, новых историй — более смелых, более откровенных, которые не подстраиваются под аудиторию телевизионных каналов. Сейчас идет поиск новых смыслов и новых подходов, потому что время опять изменилось. Наступило время экспериментов. И на мой взгляд, сейчас никто не знает, какое кино нужно зрителю. Все ищут.

— Сегодня наши кинотеатры не могут похвастаться большим количеством мировых премьер, зато выходит много отечественных картин. Что, на ваш взгляд, нужно российскому кинематографу, чтобы выйти на международный уровень? В чем мы сильны, а в чем пока отстаем?

— Вопрос в том, с какой целью мы хотим выйти на международный уровень? Показать себя на международных фестивалях и сказать, что мы не хуже, смотрите на нас?

— Хотя бы так…

— На мой взгляд, современное фестивальное кино — очень тенденциозная вещь, и зачастую там выбирают фильмы не по каким-то художественным достижениям, а совершенно по другим параметрам. Я считаю, что нужно развиваться там, где мы есть. Советский Союз в свое время добился очень многого в кино, прежде всего потому, что ориентировался на свой рынок, на своих людей. Сегодня надо рассказывать истории про себя и для своего зрителя. Надо на этом сосредоточиться. Тем более что у нас есть великая русская литература и очень много классных историй, которые стоит рассказать. И главное — нужно рассказывать о том, что волнует всех, о людях, которые живут здесь и сейчас.