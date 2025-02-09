Том Круз, Дженнифер Энистон и еще 6 звезд, которые работали курьерами

Курьер — важнейшая профессия, требующая выносливости, пунктуальности, а нередко неординарного мышления и умения находить выход из сложных ситуаций. В том числе эти качества помогли многим знаменитостям на разных этапах их творческого пути. Кто из голливудских и российских звезд работал в доставке — в подборке «Газеты.Ru».

Владислав Тирон

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Звезда «Триггера» Владислав Тирон подрабатывал курьером, уже будучи известным актером. В интервью «Газете.Ru» он рассказывал, как в 2020 году, в разгар пандемии коронавируса, решил «отдохнуть от актерства» — и, чтобы не остаться без денег, устроился в службу доставки «Кофемании». Заказы Тирон развозил на велосипеде, который взял в аренду в специальном сервисе для курьеров: «Примерно каждый час приходил заказ, я собирал его в короб, садился на велосипед и ехал по адресу. Была зима, скользко, пару раз я падал — и очень переживал, что заказы внутри короба пострадали. Но все было в порядке, никакого негатива от клиентов я не получал». По словам Тирона, этот опыт здорово помог ему в будущем: в 2024 году он сыграл главную роль в сериале «Курьеры», в центре сюжета которого были как раз суровые будни работников доставки.

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Актер Максим Костромыкин, сыгравший добродушного гробовщика Гришу в сериале «Ольга», проработал курьером полгода. Артист устроился доставщиком в логистическую компанию в 2018 году, уже имея за плечами несколько десятков ролей в фильмах и сериалах. Костромыкин пошел работать в доставку ради денег, ведь, несмотря на звездные роли, больших гонораров он в те времена не получал.

«Помню, ноябрь, на Первом канале выходит «Желтый глаз тигра», у меня одна из главных ролей, и на ТНТ в это же время выходит третий сезон «Ольги». Я же как раз выхожу из отдела кадров логистической компании — устроился доставщиком. И потом полгода я развозил посылки: шапку натягивал по брови, чтоб не особо узнавали», — делился Костромыкин с журналистами «СтарХита».

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Путь к славе Владимира Кристовского был долог и тернист. По данным из открытых источников, перед тем, как создать группу Uma2rmaH, музыкант успел попробовать себя в самых разных ипостасях: работал оператором на автозаправочной станции, водителем грузовика, продавцом бытовой техники, дворником в детском саду и даже ночным сторожем в морге. Курьерский опыт в резюме Кристовского также имеется. В одном из интервью музыкант признался, что столь разносторонние профессии помогли ему лучше узнать себя: «Я изучал жизнь с разных ракурсов. Хотел разобраться и понять, как в этом мире все устроено. Но до сих пор так и не понял! Зато весь этот опыт меня наполнил и сильно помог в творчестве».

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В юности Аль Пачино не отличался прилежным поведением и стремлением к учебе. В 17 лет он был отчислен из школы за неуспеваемость, из-за чего поссорился с матерью и ушел из дома. Но у будущей звезды «Крестного отца» была мечта — поступить в нью-йоркскую Школу исполнительских искусств и стать актером. Чтобы оплатить свое образование, он трудился на разных работах — был уборщиком, официантом, почтальоном и посыльным. В одном из интервью Аль Пачино поделился воспоминаниями о том периоде своей жизни: «Я устроился доставщиком газеты «Шоу-бизнес». И в дождь, и в снег я доставлял ее в газетные киоски. Я получал за это 12 долларов — десятку и две банкноты по одному доллару. Но я всегда разменивал десятку, чтобы у меня было 12 банкнот — это было похоже на пачку денег».

Гай Ричи

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Как и Аль Пачино, в юности Гай Ричи не сильно стремился к знаниям — и в 15 лет бросил школу. После этого будущий режиссер по рекомендации друга устроился курьером на киностудию, где довольно быстро погрузился во все процессы и спустя всего пару лет уже принимал участие в съемках рекламных роликов и музыкальных клипов. По признанию самого Ричи, в то время он мечтал «либо снимать фильмы, либо стать бандитом», получилось, можно сказать, два в одном — фильмы про бандитов у режиссера отменные.

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Перед тем, как сыграть свою звездную роль в «Друзьях», Дженнифер Энистон успела сменить несколько профессий — от официантки в кафе до специалиста службы телемаркетинга. Опыт курьерской работы у Энистон тоже имеется, правда, совсем недолгий: начинающей актрисе хватило одного дня, чтобы понять — доставлять посылки у нее получается не очень хорошо. Причиной неудачи стал велосипед, на котором звезде пришлось разъезжать по Нью-Йорку.

«Чтобы вы понимали, я могу ездить на велосипеде в Центральном парке, так как там есть мягкие участки для приземления. Но оказаться на нагруженном посылками велосипеде в пробках на Пятой авеню… В итоге я села в такси, чтобы просто закончить этот день», — рассказывала актриса Джимми Фэллону в 2021 году.

Энистон добавила, что все же доставила посылки по назначению, но куда делся в тот день велосипед — она, увы, не помнит.

Том Круз

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Том Круз попробовал себя в роли курьера дважды: в 1980 году он подрабатывал в службе доставки, пока учился актерскому мастерству в Нью-Йорке, а затем, спустя почти 20 лет, вновь надел курьерскую форму, когда готовился к роли злодея Винсента в «Соучастнике». На таком погружении в образ настоял режиссер картины Майкл Манн, по мнению которого персонаж Круза должен был уметь растворяться в толпе настолько, чтобы никто его не узнавал. Актер согласился, надел форму посыльного FedEx и повез заказ на один из рынков в Лос-Анджелесе.

«Это была отличная актерская тренировка. Теперь я очень хороший сталкер», — шутил Том Круз об этом опыте.

Гейтен Матараццо

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Летом 2020 года, в самый разгар пандемии коронавируса, в полку звездных курьеров прибыло: американский актер Гейтен Матараццо, сыгравший роль Дастина Хендерсона в сериале «Очень странные дела», устроился доставщиком в ресторан Long Beach Island в Нью-Джерси. Свое решение актер объяснил просто: съемки четвертого сезона шоу были приостановлены из-за локдауна, а сидеть дома ему наскучило. Но, в отличие от Тома Круза, остаться незамеченным у Матараццо не вышло: фанаты «Очень странных дел» узнавали актера, несмотря на маску на лице и объемный капюшон.