Борисов — наше все: стоит ли смотреть фильм «Пророк. История Александра Пушкина»

В День всех влюбленных, 14 февраля, в российский прокат выходит музыкальный байопик «Пророк. История Александра Пушкина», в котором солнце русской поэзии играет номинант на премию «Оскар» Юра Борисов, а герои читают рэп. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков рассказывает, удался ли эксперимент с нашим всем (спойлер: не совсем).

Признаемся: не без некоторой робости приступаем мы к критическому рассмотрению такой картины, как «Пророк. История Александра Пушкина». На нее возлагались, кажется, определенные надежды. Дело в том, что январь — чертог киносказок, приспособленных для опустошения кошельков граждан с детьми. На подступах же к февралю город засыпает и просыпается мафия, вдыхая полной грудью: на этом отрезке календаря складывается традиция представлять публике ленты, имеющие схожий объединяющий заряд, но склонные к большей осмысленности и нацеленные скорее на зрителя, что уже вооружен собственным паспортом.

В прошлом году такая роль была отведена фильму «Мастер и Маргарита» Михаила Локшина, роскошной экранизации самой любимой россиянами книги. В нынешнем она, по всей видимости, уготована «Пророку» — биографическому мюзиклу, где солнце русской поэзии удачно изобразил Юра Борисов, который после номинаций на «Оскар» и «Золотой глобус» превратился тоже в своего рода небесное тело русской кинематографии (что «Анора» — картина американская, дело десятое).

close Кадр из фильма «Пророк. История Александра Пушкина» (2025) Централ Партнершип

Так вот, соответствующие надежды необходимо теперь разрушить. У «Пророка», конечно, есть все шансы сравняться с адаптацией Булгакова в бокс-офисе, но вряд ли он станет от этого победителем: дуэль параллельно ведется еще и на содержательном уровне, а там «История Александра Пушкина» терпит роковое фиаско. Берясь за схожие темы (одна из магистральных линий «Пророка» — отношения творца с репрессивным государством) и произнося в целом правильные слова о свободе и цензуре, картина ломается о свою громоздкость и текстоцентричность. Последняя продиктована, понятно, объектом исследования — однако реализована без свойственной ему воздушности.

Беда здешних песен состоит, во-первых, в том, что они сотканы из лоскутков пушкинских текстов вперемешку с оригинальными сочинениями. Не обязательно плохими, просто мучительно контрастирующими со строчками поэта, которые тут присутствуют и в нетронутом виде тоже. Во-вторых, рэп. Дело не столько в том, что здесь читают рэп, сколько в его абсурдной неуклюжести. Расхлябанный флоу, шатаясь, спешит по кривым битам, из-за чего в памяти то и дело всплывает речитатив из песни «Мелом» группы «Пропаганда», которую мы любим за что угодно, кроме речитатива.

close Кадр из фильма «Пророк. История Александра Пушкина» (2025) Централ Партнершип

Следом все сыпется по принципу домино: кринжовый хип-хоп и не отстающие от него арии снабжены скучноватыми аранжировками, в которых быстро опознается супермаркетный почерк композитора Райана Оттера (в свое время он сочинил музыку для киносериала «Гоголь», еще одного жанрового проекта про одного из великих русских писателей, где в области финальных титров содержится смешное камео Михаила Юрьевича Лермонтова). В конечном счете страдает сердце мюзикла — музыкально-танцевальные номера, среди которых попадаются вещи яркие (вроде охранительского гимна Александра Бенкендорфа в исполнении Сергея Гилева), но все-таки не способные исправить скверное впечатление от однообразности всего этого сегмента картины: герои топают ножками, хлопают ручками и в целом всячески обозначают ритм — и на этом, в общем, все.

Заметно, что причастные к «Пророку» любят Дэмьена Шазелла — точнее его «Ла-Ла Ленд» и «Вавилон». Спору нет, фильмы замечательные, но первым делом, возможно, стоило бы обратить внимание на «Одержимость»: глядишь, при просмотре не возникало бы постоянно желание крикнуть в экран: «Не в моем темпе!» Режиссером Феликсом Умаровым, однако, в любом случае была безнадежно упущена возможность сделать «Пророка» по-настоящему шазелловским фильмом, пускай даже не работающим как мюзикл: всего-то требовалось поступить с рэпом так, как Шазелл в своих картинах обходится с джазом, то есть принять максимально скорбный вид и устроить помпезные похороны жанра, который в действительности, разумеется, предельно далек от смерти. Впрочем, с погребением заживо — это к другому русскому писателю (играет его не Юра Борисов, а Александр Петров, но музыку, как мы помним, сочиняет все равно Райан Оттер).

close Кадр из фильма «Пророк. История Александра Пушкина» (2025) Централ Партнершип

Признаться, сложившаяся ситуация вызывает удивление, хотя в ней и угадывается своеобразная поэзия. Предыдущей работой Умарова был футбольный сериал «Домашнее поле», адаптация норвежского шоу «На своем поле», где столичная тренерша удерживает провинциальный клуб в премьер-лиге; режиссерское выступление на чужом, можно сказать, поле. С полнометражным же дебютом про Пушкина, который, как известно, наше все, Умаров играет, стало быть, на поле домашнем. Только в первом случае матч завершался выцарапанной победой, а во втором поединок оканчивается обидным поражением.

По нынешним меркам это, наверное, смелое кино. Сквозь продюсерские пальцы Никиты Михалкова просочился откровенно некомплиментарный портрет императора Николая I (Евгений Шварц из «Караморы»), который изображен человеком гадким и мелочным. Да и вообще про «обломки самовластья» тут говорят вполне открыто, в то время как декабристы выписаны с меньшей, так скажем, бессовестностью, чем в «Союзе спасения». Образ самого Пушкина, блестяще воплощенный Борисовым, выглядит достаточно сложносочиненным. Что тоже, пожалуй, заслуживает некоторой похвалы, поскольку выводит картину из категории отталкивающе льстивых байопиков: в чем-то поэт выписан тем самым горбатым, которого только могила исправит (точнее исправила), а компромиссы с властью преподнесены как решения вынужденные и не то чтобы достойные (про такой вот тут рок).

close Кадр из фильма «Пророк. История Александра Пушкина» (2025) Централ Партнершип

Другое дело, что нелестность оказывается как минимум частично нейтрализована «википедийным» подходом к повествованию, которое охватывает промежуток от лицейского детства до гибели в результате дуэли с Дантесом (всамделишный француз Флориан Десбьендра) и перелистывает страницы жизни Пушкина, будто это сухо написанный учебник (при этом важнейшие люди вроде Арины Родионовны остаются за бортом). Для не желающих проделывать то же самое школьников «Пророк», конечно, подарок небес, ну и в целом это далеко не такое невыносимое зрелище, как «Онегин» Сарика Андреасяна. Однако едва ли «История Александра Пушкина» вышла достойной Александра Пушкина.

В баттл-рэпе ценятся финальные панчи, пускай здесь будет такой. Понятно, что Пушкин, будь он нашим современником, вполне мог бы слыть рэпером. Просто вряд ли таким плохим. Теперь же место Борисова в пантеоне лысых людей, которых принято в шутку путать с Оксимироном (признан в РФ иностранным агентом), оказывается под большим вопросом. В общем, как тут говорит Константин Данзас (Роман Васильев из «Идентификации»), пушкинский приятель по лицею, надо было про кота.

Дата премьеры: 3 февраля 2025 года

Дата выхода: 14 февраля 2025 года

Продолжительность: 137 минут

Режиссер: Феликс Умаров

В ролях: Юра Борисов, Кай Гетц, Алена Долголенко, Сергей Гилев, Евгений Шварц, Роман Васильев, Илья Виногорский, Аня Чиповская, Флориан Десбьендра, Илья Любимов