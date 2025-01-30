Слово рыбака: «Подслушано в Рыбинске» — иронический детектив с Трибунцевым и Минекаевым

На стримингах Premier и Start начался показ комедийного детектива «Подслушано в Рыбинске». В нем Тимофей Трибунцев изображает провинциального журналиста, который предвидит убийства в своем городе, — но сам становится подозреваемым. Режиссером шоу выступил Петр Тодоровский — сын автора «Оттепели» и «Стиляг» Валерия Тодоровского и внук Петра Тодоровского, постановщика «Военно-полевого романа» и «Интердевочки». Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков посмотрел первые два эпизода сериала и рассказывает, чем он интересен.

Жизнь и Юра Мальцев (Тимофей Трибунцев), журналист рыбинской газеты «Волжский вестник», устали друг от друга. Алкоголизм давно зацвел, жена Юля (Светлана Колпакова) вот-вот уйдет, с дочерью-подростком Таней (Варвара Володина) не ладится, платят мало, перспектив никаких. Ко всему прочему Юру начинают мучить странные припадки, сопровождаемые видениями об убийствах, которые совершаются в Рыбинске. Точнее о тех, что еще только должны произойти. Ситуация приобретает совсем скверный характер, когда Мальцев становится подозреваемым по одному из дел.

Когда около 13 лет назад Владимир Огурцов решил завести паблик, куда люди присылали бы пересказы своих снов, он вряд ли мог подумать, что исповедальный проект обрастет многомиллионной аудиторией и мутирует в сеть региональных медиа, а название «Подслушано» станет почти нарицательным. Меж тем, вы, как говорится, находитесь здесь: на заголовок «Подслушано в...» теперь претендуют не только конкурирующие сообщества во «ВКонтакте», но и целый сериал с артистом Трибунцевым, закрепляющий присутствие бренда на телеэкранах — вслед за подростковым триллером Ильи Куликова «Подслушано».

close Premier

Не требуются провидческие способности, чтобы понять: большого откровения, характерного для анонимных публикаций в «Подслушано», тут не предполагается. Шоу (во всяком случае, в первых двух сериях) придерживается проверенных методов и не вытаскивает центральных звезд из зоны комфорта. Трибунцев по обыкновению блестяще отыгрывает мужчину с потухшим взглядом — и выдает остроты из-под покерфейса, достойного Наташи Лионн из сериала «Покерфейс»; практически аналогичную картину, к примеру, можно было наблюдать накануне в «Дяде Леше». А трибунцевский напарник Рузиль Минекаев изображает примерно такого же гоповатого паренька, что и в прославившем его «Слове пацана», — только с меньшей серьезностью, поэтому здешнее выступление невольно подбирается к разряду самопародии; вместо крови на асфальте — чипсы.

Тем не менее сериал «Подслушано в Рыбинске», конечно, не лишен определенного очарования. Главным образом в нем подкупает любящий взгляд местного: шоу придумал сценарист и продюсер Иван Баранов («Гости из прошлого», «Капельник»), который в Рыбинске провел самые трепетные годы (с 9 до 17 лет) и, надо думать, много всего подслушал и подсмотрел; этой историей он, по собственным словам, хотел «выразить уважение городу и запечатлеть те места, где провел свою юность». Поэтому всерьез придираться к его детищу не получается. Скажем, героя Минекаева Баранов списывал со своего друга детства, «который всегда попадал в какие-нибудь приключения»; в этом смысле обвинения в самопародийности несколько утрачивают состоятельность, к тому же сразу начинаешь чувствовать себя Юрой Мальцевым, сочиняющим едкую рецензию на спектакль местного театра, — а зачем?

close Кадр из сериала «Подслушано в Рыбинске» PREMIER

Рыбинск вообще город красивый, а призма жанровой незатейливости, какую предлагает сериал, ему особенно к лицу: вынесенный на постер термин «ироничный детектив» довольно точно передает здешнее настроение. Которое (к счастью) разительно отличается от интонации предыдущих проектов режиссера Петра Тодоровского, младшего представителя кинематографической династии: карго-культового психотриллера «Полет» и встревоженной экзистенциальной драмы «Здоровый человек» (возможно, дело в отсутствии в кадре артиста из другой династии — Никиты Ефремова).

Получается своего рода сериал-отпуск, иллюстрирующий прелести внутреннего туризма. Детективная составляющая в нем, кажется, носит факультативный характер, зато с иронией вроде бы все в порядке. Тем и живы.

close Кадр из сериала «Подслушано в Рыбинске» PREMIER

Дата премьеры: 10 сентября 2024 года (фестиваль «Новый сезон»)

Дата выхода: 30 января 2025 года

Продолжительность: 8 серий по 48 минут

Автор идеи: Иван Баранов

Режиссер: Петр Тодоровский

В ролях: Тимофей Трибунцев, Рузиль Минекаев, Антон Васильев, Юлия Хлынина, Михаил Кремер, Варвара Володина, Григорий Калинин, Светлана Колпакова