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Детектив Блан, подвиньтесь! Автор «Достать ножи» Райан Джонсон выпустил сериал «Покерфейс»

Рецензия на сериал «Покерфейс» от создателя «Достать ножи» Райана Джонсона

26 января на Peacock стартовал сериал «Покерфейс» от Райана Джонсона с Наташей Лионн в главной роли. Это комедийный роуд-проект, выполненный в жанре перевернутого детектива, который в свое время прославил «Коломбо»: зритель заранее знает, кто и почему совершил злодеяние, но проницательной главной героине нужно самостоятельно раскрыть преступление. Кинокритик «Газеты.Ru» Елена Зархина рассказывает о проекте, который обречен стать большим хитом.

Главная героиня Чарли Кейл (будто бы рожденная для этой роли Наташа Лионн) живет в целом скучной жизнью, при этом являясь обладательницей уникального таланта — она всегда безошибочно определяет вранье других людей. Когда-то эта способность помогла ей разбогатеть на игре в покер, после чего владельцы казино в Лас-Вегасе сделали ее персоной нон грата. Теперь она пропивает свой талант впустую, на жизнь зарабатывает как официантка при казино и водит дружбу с коллегой Натали.

Однажды во время уборки президентского люкса Натали замечает на экране открытого ноутбука доказательства преступлений постояльца — влиятельного мафиози. Натали намеревается передать сведения полиции, но внезапно погибает. Не верящая в случайную смерть подруги Чарли начинает собственное расследование, параллельно разбираясь с шефом (прекрасный Эдриан Броуди), который предлагает ей за хорошие деньги нелегальную схему для покерной игры.

Однако расследование Чарли открывает ей неприятную правду о тех, кто был рядом все эти годы, афера проваливается, а сама она из следователя-любителя становится следующей жертвой. Спасаясь от преследования со стороны мафии, девушка колесит по Америке и расследует другие преступления, случайной свидетельницей которых становится.

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Кадр из сериала «Покерфейс» (2023)

Peacock

«Покерфейс» — первый авторский телевизионный проект Райана Джонсона, человека, подарившего нам обе части очаровательного детектива «Достать ножи». До этого он лишь пару раз работал в качестве приглашенного постановщика — например, именно Джонсон снял культовый герметичный эпизод «Муха» из «Во все тяжкие».

Еще до релиза «Покерфейса» Джонсон то ли в шутку, то ли абсолютно серьезно признался, что опыт работы над сериалом ему показался настолько интересным, что он подумывает вообще взять перерыв в полном метре. Пока фанаты, ожидающие триквел «Достать ножи», ошарашенно пересматривались, режиссер поспешил всех успокоить: из большого кино он пока точно не уходит, но, возможно, задержится на стримингах. Тем более что борьба за него велась нешуточная — Netflix заполучил эстетскую франшизу о детективе Бенуа Блане в исполнении Дэниела Крейга, а Peacock отхватил себе осовремененную версию Коломбо в формате 10 часовых эпизодов, первые четыре из которых вышли в день премьеры.

Ажиотаж вокруг Джонсона легко объяснить — режиссер и сценарист умудрился пересобрать привычный жанр детектива, совместив героев Агаты Кристи с хитро закрученными головоломками уровня Артура Конан Дойла и украсив все это тонким и удачным юмором. И вроде бы мы подобное уже много раз видели, но в авторской подаче Джонсона надоевший жанр обрел новое дыхание, заиграл свежими красками и сумел завоевать сердца зрителей.

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Кадр из сериала «Покерфейс» (2023)

Peacock

Герои, населяющие миры Джонсона, — харизматичные одиночки с неожиданным сочетанием странности и очарования. Но не только действующие лица наполняют истории постановщика особой атмосферой — сам режиссер умело пробует себя в качестве мастера детективов. Он ломает привычный линейный монтаж и изящно разбрасывает по сюжету подсказки и намеки, и только от внимательности зрителя зависит, сумеет ли он разгадать тайну раньше следователя.

При этом в «Покерфейсе» привычная детективная структура рушится: каждую серию происходит новое преступление, которое зритель свидетельствует вместе с преступником. А вот героине Лионн (тот самый андердог, на которого никто не ставил, но который оказывается проницательней и находчивей всех остальных) только предстоит распутать запутанный клубок из тайн и человеческих страстей: кто, почему и каким именно образом? И то, как хитро Джонсон проводит нас теми же логическими коридорами, которыми блуждает Чарли, превращает «Покерфейс» в яркий и самобытный проект.

Все развешенные в начале каждого эпизода ружья обязательно выстрелят (любопытно, что в пилотной серии в кабинете героя Броуди висят сразу три заряженных ружья — абсолютная неслучайность в мире Джонсона), а вот кто сумеет в этой перестрелке выжить, узнаем только ближе к финалу.

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Кадр из сериала «Покерфейс» (2023)

Peacock

По первым четырем эпизодам кажется, что Джонсон еще только набирает обороты и прицеливается к дальнейшему развитию франшизы. Кто знает, возможно, он вообще решит скрестить вселенные «Достать ножи» и «Покерфейса» — и Чарли подберет где-то в пустынной глуши одетого с иголочки Бенуа Блана.

Но пока героиня Лионн с узнаваемой прокуренной хрипотцой мчится в даль, олицетворяя собой живой парадокс: ей нужно скрыться от преследующих ее бандитов, но сама она становится тем орудием правосудия, свидания с которым невозможно избежать. А значит — встреча с киллерами неизбежна, но пока есть временная фора, можно помочь усадить за решетку пару-тройку плохих парней. Тем более что расследование здесь из скучного процедурала превращается в настоящее произведение искусства.

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