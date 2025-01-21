«Я доходил до края несколько раз». Как сложились жизнь и карьера Дмитрия Харатьяна

Народный артист России Дмитрий Харатьян отмечает 65-летний юбилей. Он начал актерскую карьеру, случайно попав на кастинг фильма Владимира Меньшова «Розыгрыш», стал секс-символом советского кино благодаря роли в «Гардемаринах», сыграл главные роли в двух последних фильмах Леонида Гайдая и прославился как поющий актер. О творческом пути Харатьяна, его личной жизни и борьбе с алкоголизмом, и как он чуть было не сыграл в одном фильме с Дональдом Трампом — в материале «Газеты.Ru».

Происхождение и ранние годы

Голубоглазый блондин Дмитрий Харатьян родился 21 января 1960 года в городе Алмалык в Узбекской ССР в семье кандидата технических наук Вадима Харатьяна и инженера-строителя Светланы Тизенко. Корни рода Харатьянов берут начало в армянском городе Мегри, где до 1917 года семья владела торговым домом. В годы Гражданской войны 1918 года им пришлось бежать — так дед Дмитрия Мкртич в детстве оказался в Узбекистане. В интервью пресс-службе армянского музея Москвы и культуры наций актер заявил, что, являясь армянином только на четверть, ощущает свою принадлежность к этому народу.

«Я действительно носитель армянской фамилии, я очень уважаю и чту ваш народ, эту нацию, исторический путь, порой нелегкий и трагический, который проходят армяне на протяжении многих веков. Я часть этого народа, несмотря на то, что родился не в Армении. Я не знаю языка, я не жил здесь, но для меня важно чувствовать себя армянином», — сказал Харатьян.

В 1963 году Харатьяны переехала в Красногорск Московской области, а когда Дмитрию было шесть лет, отец ушел из семьи. В школьные годы Дмитрий увлекался спортом и выступал в школьном ансамбле. Когда Харатьян учился в 10 классе, знакомая позвала его на пробы на «Мосфильм» — и режиссер Владимир Меньшов утвердил школьника на главную роль в фильме «Розыгрыш». Так артист получил роль девятиклассника и лидера музыкальной группы Игоря Грушко. В 2006 году в интервью «Новым известиям» Харатьян назвал свою дебютную ленту «самым дорогим и важным фильмом» в карьере.

«Несмотря на форму этого фильма, которая сейчас воспринимается, конечно, как ретро, содержание его осталось актуальным и сегодня. Потому что общечеловеческие ценности не меняются. В этом смысле, я считаю, картина абсолютно не устарела. Лично для меня это самый дорогой и важный фильм, потому что с него все началось. Это был первый опыт, первая роль», — сказал Харатьян.

Несмотря на успех «Розыгрыша», после окончания школы актер не смог пройти отбор в Щукинское училище и в 1978 году поступил в Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина, где учился на курсе Михаила Царева и Риммы Солнцевой.

close Ведущие телемоста Москва — София советский актер Дмитрий Харатьян и болгарская студентка Вилетта Георгиева, 1985 год Александр Шогин, Александр Чумичев/ТАСС

Начало карьеры и «Гардемарины»

В 1983 году вышел фильм «Зеленый фургон» с Харатьяном в роли начинающего милиционера Володи Патрикеева, который становится начальником одесского уездного отделения. В этой картине актер впервые запел, хотя изначально предполагалось, что все музыкальные композиции в картине исполнят Александр Градский или Валерий Леонтьев. Он исполнил песни композитора Максима Дунаевского «Двадцатый год» и «Ты где, июль?». Об этом режиссер фильма Александр Павловский вспоминал в интервью украинскому порталу «Факты».

«Я понимал, что голос у Димы не поставлен, как у профессионального певца, но мне казалось, будет правильнее, если он споет песни своего героя сам. Максима [Дунаевского] я убедил, худсовету исполнение Харатьяна тоже понравилось. Благодаря нашей с Дунаевским легкой руке Диму стали приглашать в музыкальные картины. В частности, Светлана Дружинина, услышав, как он поет в «Зеленом фургоне», взяла его на роль Алеши Корсака в ленте «Гардемарины, вперед!». Так Харатьян стал поющим актером», — рассказал режиссер.

В 1985 году в Москве проходил XII Всемирный фестиваль молодежи и студентов, в преддверии которого было решено провести серию передач «Салют, Фестиваль!». Одним из ведущих этих программ стал Харатьян.

Ключевой в его карьере стала роль Алеши Корсака в историко-приключенческом фильме Светланы Дружининой «Гардемарины, вперед!». В интервью «Пятому каналу» актер рассказал, что изначально его героя должен был играть Юрий Мороз, но он пропустил проект из-за режиссерской занятости. А Харатьяна на эту роль предложил муж Дружининой, оператор Анатолий Мукасей.

close Сергей Жигунов, Дмитрий Харатьян, Владимир Шевельков в картине «Гардемарины, вперед!» Мосфильм

«Я не должен был играть эту роль. Мало того, эту роль уже играл актер, а ныне режиссер Юрий Мороз. Мой товарищ и друг еще со студенческой скамьи. Я начал играть эту роль, Алеши Корсака, благодаря Мукасею, благодаря песне и благодаря тому, что я оказался в нужное время и в нужном месте. Но, на самом деле, это мои предки, которые, как выяснилось, несколько поколений были гардемаринами и служили российскому флоту», — поделился Харатьян.

Эта роль в одночасье превратила актера в кинокумира и секс-символа советского кино — а журнал «Советский экран» признавал его самым популярным артистом страны четыре года подряд (с 1988 по 1991 год).

Дальнейшая карьера: Гайдай, театр и телевидение

В начале 1990-х помимо прочих проектов Харатьян снялся в продолжениях «Гардемаринов», детективной ленте «Черный квадрат» и последних комедиях Леонида Гайдая — «Частный детектив, или Операция «Кооперация» и «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди». В эфире Первого канала Харатьян рассказывал, что нынешний президент США Дональд Трамп попросил Гайдая снять его в своем фильме «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди» в обмен на разрешение проводить съемки в его казино «Тадж-Махал» в Антлантик-Сити. Однако режиссер в свою очередь заявил, что не знает такого «артиста», как Трамп.

close Дмитрий Харатьян и Келли Мак-Грилл в фильме «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди» Мосфильм

«Попросил, правда, у Гайдая через своего помощника, чтоб тот его снял тоже, может быть, в каком-то эпизоде, может даже без слов. А Гайдай ему на это ответил: «Кто это такой? Вообще такого артиста не знаю. У меня народные артисты Советского Союза снимаются: Мягков, Куравлев, Джигарханян. Тут какой-то Дональд Трамп», — сообщил Харатьян.

При этом в титрах к фильму прописали благодарность Трампу «за помощь в организации съемок».

В 1995 году Харатьян вместе с актрисой Мариной Левтовой и ее супругом, режиссером Юрием Морозом, открыли клуб «Кино». Тогда же он сыграл графа де Ла Моль в многосерийной экранизации романа Александра Дюма «Королева Марго», а также выпустил два музыкальных диска — «Склонность к дождю» и «Здравствуй, если ты далеко…» Артист стал выступать на творческих вечерах, где исполнял песни знаменитых композиторов (Максим Дунаевский, Александра Пахмутова, Григорий Гладков).

С середины 1990-х Харатьян играл на сценах Театра им. Моссовета, Ленкома, Театра наций, Театра Вахтангова и других. В 2000-х артист начал вести различные фестивали и телешоу («Страна Фестивалия», «12 негритят», «Добрый вечер, Москва!», «Большая семья»). В 2023–2024 годах Харатьян вел программу «Наши» на канале «Россия-1», а с 21 октября 2024-го является ведущим передачи «Игра в кино. Чемпионат мира» на телеканале «Мир». Кроме того, артист иногда участвует в популярных телепрограммах («Две звезды», «Танцы со звездами»). Сейчас Харатьян продолжает сниматься в кино — одной из его последних ролей стал москвич Николай Фомин в сериале «Мастодонт» (2023).

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Личная жизнь

С 1980 по 1988 год артист был женат на Марине Харатьян (Буримовой), с которой учился в Щепкинском училище. В день рождения Харатьяна в 1984 году у них родилась дочь Александра — она окончила Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ) по специальности «Финансы, кредит и банковское дело», а также получила образование продюсера. В эфире передачи «Наедине со всеми» Харатьян признался, что, несмотря на рождение дочери, он не мог оставаться с супругой, к которой утратил интерес.

«Это очень лукавая позиция: надо сохранять семью ради детей. А они будто ничего не понимают: в какой находятся атмосфере, ладят родители или нет. Как бы это хуже не отразилось на детях, чем честное признание: «Мы не можем быть вместе, давай расстанемся». Мы не были разобщены с дочерью, это были полноценные отношения», — поделился актер.

Второй супругой Харатьяна стала победительница конкурса красоты «Мисс Тирасполь — 1988» Марина Майко. В 1990 году они начали жить вместе, а семь лет спустя вступили в официальный брак. В 1998-м у супругов родился сын Иван.

В 2006 году Иван Харатьян сыграл Ханса Кристиана Андерсена в детстве в фильме «Андерсен. Жизнь без любви» Эльдара Рязанова. Наследник Харатьяна играет на фортепиано, сочиняет музыку и пробует себя в качестве режиссера полнометражного кино — его первой работой стала драма «Карузо».

close Дмитрий Харатьян и Марина Майко, 1991 год Валерий Христофоров/ТАСС

Проблемы с алкоголем и депрессия

В течение карьеры у Харатьяна неоднократно случались периоды увлечения алкоголем — это началось еще на съемках «Зеленого фургона». На фоне оглушительного успеха после выхода «Гардемаринов» он также запил и дважды пропустил пробы на роль молодого Эдмона Дантеса в картине «Узник замка Иф». Этого героя в итоге сыграл Евгений Дворжецкий. О проблемах с алкоголем и пережитой в 37 лет депрессии Харатьян рассказал в эфире шоу «Он и Она» на ТВЦ.

«Я не хотел просыпаться. Я понимал, что утро. И я... опять закрывался одеялом и говорил: «Я не хочу, не хочу в эту жизнь». Ничего вообще не хотелось, кроме того, чтобы закрыться и как бы уснуть. Но это не смерть. Это полное отрешение от внешнего мира, — вспоминал Харатьян.

— Я доходил до края несколько раз. Я реально не просто депрессией доходил, а просто алкоголем доходил».

По словам Харатьяна, он откровенно говорит о своих проблемах, чтобы подать кому-то пример борьбы с болезненными зависимостями. Он также признался, что считает излечение от алкоголизма удачей: «Мне просто повезло. Серьезно. Я мало людей видел, которые доходили до такого края. Большинства из них просто уже нет. Нет Андрея Краско, который просто себе сказал: «А я буду все равно. Я буду, мне нравится. Вот какой мой срок будет, так и будет. Придет срок, значит, все». И он достаточно рано и ушел».

Сейчас Харатьян живет в Красногорске и активно участвует в жизни города. В 2013 году он открыл там кино-театральную студию «Школа гардемаринов» для детей 10-16 лет.