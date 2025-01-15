«Жить в состоянии вялости не хочется»: почему Максим Дунаевский женился восемь раз

Композитор Максим Дунаевский, супруга Марина Рождественская (справа) и дочери Марина (слева) и Полина перед началом бала дебютанток журнала Tatler в Москве, 2018 год

Композитор Максим Дунаевский до 2021 года был официально женат семь раз. Восьмой супругой музыканта стала музыковед Алла Новоселова, которая младше него на 35 лет. О романах Дунаевского, которому 15 января исполнилось 80 лет, и причинах их завершения рассказывает «Газета.Ru».

close Наталья Леонова в фильме «Старые друзья» (1976) Лентелефильм

Первой женой Максима Дунаевского стала актриса и дочь одного из секретарей ЦК КПСС Наталья Леонова. Композитор познакомился с ней, когда учился в консерватории, и вскоре предложил пожениться. Но через два года Дунаевский бросил супругу.

«Мы некрасиво расстались. Я влюбился в другую. Я бы сейчас с удовольствием пообщался с первой женой. Те раны должны забыться все равно со временем», — сказал Дунаевский через много лет.

Композитор объяснил, что их отношения стали напряженными — и другого решения проблемы он не видел. Родители девушки критиковали зятя и пытались повлиять на него, но тот был непреклонен. По словам Дунаевского, Леонова стала единственной женой, с которой он ни разу не виделся после развода.

Регина Темирбулатова

Сразу после брака с Леоновой композитор увлекся отношениями с татарской певицей Региной Темирбулатовой.

«Она тоже замечательная женщина. У нее татарская кровь. Фамилия Темирбулатова, что означает в переводе с татарского «острый меч», — рассказывал Дунаевский.

Со второй супругой он также прожил в браке два года — пока не влюбился в Елену Дунаевскую.

Елена Дунаевская

Третья жена композитора — музыкант Елена Дунаевская — понимала мужа с полуслова и стала для него настоящим другом. Их объединяли темы для долгих разговоров, совместное творчество и поездки на концерты. Но и этот брак через два года распался по неизвестным причинам. После развода супруги остались друзьями и долгие годы работали вместе в Московской областной филармонии.

close Актриса Наталья Андрейченко Юрий Машков/ТАСС

После роли в «Сибириаде» актрисой Натальей Андрейченко заинтересовались многие, и Дунаевский не стал исключением. В вестибюле гостиницы «Ленинград» к ней подошел помощник композитора и попросил зайти к нему в номер познакомиться. Когда Андрейченко пришла, они влюбились друг в друга с первого взгляда и разговаривали всю ночь.

Вскоре Дунаевский и Андрейченко поженились, и благодаря супругу Наталья получила роль Мэри Поппинс. В шоу «Судьба человека» на НТВ актриса призналась, что узнала об изменах и внебрачном ребенке Дунаевского в день рождения их сына Дмитрия. Она стала единственной женой композитора, ушедшей от него по своей воле. Актриса вышла замуж за коллегу Максимилиана Шелла и переехала в Голливуд. Сын Андрейченко и Дунаевского взял фамилию отчима.

Нина Спада

close Нина Спада Нина Спада/VK

В браке с Андрейченко композитор закрутил роман с писательницей и переводчицей Ниной Спадой. У них родилась дочь Алина, которой Дунаевский посвятил песню «Позвони мне, позвони» из фильма «Карнавал». Их отношения продлились два года. Поняв, что Дунаевский не собирается жениться, Спада вышла замуж за француза и переехала в Париж. В 2018 году она написала об отношениях с композитором книгу «Душою настежь. Максим Дунаевский в моей жизни».

Молодую манекенщицу Ольгу Данилову музыкант назвал своей первой настоящей любовью. Он начал опекать 19-летнюю девушку и помог ей поступить во ВГИК. Во время учебы Данилова заводила знакомства в киноиндустрии, посещала пробы и участвовала в съемках. Когда Дунаевского пригласили работать в США, жена отказалась с ним ехать. Их брак не выдержал испытание расстоянием, и супруги расстались.

«Боль была отчаянной, я же очень любил Олю», — говорил Дунаевский после развода.

Ольга Шеронова

Вступив в брак с Ольгой Шероновой, Дунаевский воссоединился с Даниловой, которая также была несвободна. Страстный тайный роман продлился недолго, и они решили расстаться окончательно. От Шероновой композитор также ушел.

close Максим Дунаевский с супругой Мариной Рождественской Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Если предыдущие браки Дунаевского длились в среднем три года, то с актрисой Мариной Рождественской он прожил 20 лет. Композитор удочерил ее наследницу Марину, а также у пары родилась общая дочь Полина.

«Скажу: сохранение отношений — заслуга жены. Я всегда считал, что стабильность в семье — абсолютно женская прерогатива», — так Дунаевский объяснял причину феноменальной для него продолжительности отношений.

Что стало причиной развода супругов — неизвестно, но в 2019 году композитор променял Рождественскую на молодую женщину.

«Наша совместная жизнь с Мариной закончилась. Невозможно продолжать то, что не получается взбодрить. Жить в состоянии вялости не хочется ни мне, ни ей. Мы были вместе 20 лет. Это для меня невозможная цифра. Мне правда очень жаль, что так сложилось», — сказал Дунаевский в программе «Судьба человека».

Алла Новоселова

close Максим Дунаевский с супругой Аллой Новоселовой Вячеслав Прокофьев/ТАСС

В начале 2019 года Дунаевский пришел на кинопремию «Ника» с музыковедом Аллой Новоселовой, которая младше него на 35 лет. Информацию о новом романе композитор подтвердил в комментарии «Экспресс-газете»:

«Да, все верно, это моя любимая женщина Алла, она музыковед по профессии, изучала мое творчество, так мы и познакомились. С тех пор неразлучны».

По словам Рождественской, она узнала о новой возлюбленной мужа только после того, как он представил ее публике.

«Я сама узнала, что мы не вместе, 17 января. Это удар, хотя мы созванивались, списывались несколько раз на дню, не понимаю, как он утаивал, зачем врал?» — сказала она в 2019 году.

27 ноября 2021 года Дунаевский и Новоселова поженились.