Культурная программа: как в 2024 году прошли гастроли в новых регионах

Всероссийский гастрольно-концертный план Минкультуры России, призванный воссоздать единую гастрольную систему страны, уже третий год занимается организацией гастролей в новых регионах и гастролей коллективов из новых регионов. О том, какими событиями в этом плане запомнился 2024 год — в материале «Газеты.Ru».

Крайне важную задачу по возрождению единой гастрольной системы страны решает Всероссийский гастрольно-концертный план. Он реализуется на всей территории Российской Федерации и странах ближнего зарубежья, включая в себя две масштабные программы. Это гастроли театров «Большие гастроли» и национальных коллективов «Мы – Россия». С 2022 года в план включили творческие коллективы ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, а в новых регионах начали проходить выступления федеральных и региональных театров и национальных коллективов.

Всего за 2024 год в 14 городах новых регионов состоялись гастроли 25 коллективов из различных областей страны.

В этих городах впервые выступили Государственный ансамбль песни и танца «Волга» имени В.А. Ионова из Ульяновска, Кстовский театр кукол, Республиканский театр кукол Марий Эл, Забайкальский краевой драматический театр им. Н.А. Березина из Читы, Ставропольский академический театр драмы им. М.Ю. Лермонтова и другие.

Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» им. Л. Зыкиной уже неоднократно приезжал в Луганск и Донецк, но в 2024 году впервые посетил города Херсонской и Запорожской областей – Геническ и Бердянск.

«Сегодня мы впервые в Геническе и очень рады. Мне хочется отметить отдельно – наши приезды возможны благодаря поддержке Минкультуры России и ФГБУК РОСКОНЦЕРТ. Сегодняшняя встреча стала для нас по-настоящему сердечной, доброй и незабываемой», — отмечал художественный руководитель Государственного академического русского народного ансамбля «Россия» им. Л. Зыкиной Дмитрий Дмитриенко в день выступления.

Примечательно, что многие коллективы связывает творческая дружба. Так, например, Луганский академический музыкально-драматический театр имени Михаила Голубовича уже дважды становился участником Всероссийского фестиваля патриотических спектаклей «Zа жизнь!», который проходит на базе Саратовского областного театра оперетты, а в 2024 году саратовские артисты приехали в Луганск.

Причем коллектив Саратовского театра оперетты уже бывал на гастролях в Луганске, но еще в начале 1980-х, когда город носил название Ворошиловград. И вот спустя более чем три десятилетия артистам наконец удалось приехать и порадовать местных жителей своим творчеством.

close Пресс-служба ФГБУК РОСКОНЦЕРТ

Есть и коллективы, которые уже хорошо знакомы зрителям новых регионов, — они также приезжали на гастроли и в 2024 году. Среди них — Московский государственный академический театр танца «Гжель», Государственный академический заслуженный ансамбль танца Дагестана «Лезгинка», Национальный академический оркестр народных инструментов России имени Н.П. Осипова и другие, а Национальный драматический театр России (Александринский театр) первым в 2024 году выступил в новых регионах.

«Проведение Дней Александринского театра в Мариуполе является закономерным продолжением нашего сотрудничества с новыми регионами России. В ноябре прошлого года мы провели в Санкт-Петербурге и Выборге Национальную театральную школу для коллег из Луганской и Донецкой Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Более 30 специалистов театрально-зрелищных учреждений новых субъектов Российской Федерации освоили нашу партнерскую с Санкт-Петербургским государственным университетом и Российским государственным институтом сценических искусств программу повышения квалификации «Основы менеджмента в современном национальном театре», в их числе и руководство Мариупольского республиканского академического ордена «Знак почета» русского драматического театра, на временной сцене которого мы даем гастроли — первыми из федеральных театров», — подчеркивал директор Александринского театра Сергей Емельянов.

«Для нашего коллектива выступления в Луганске являются значимым событием. Жители Луганской Народной Республики нуждаются в особой поддержке, и я счастлив, что нам удалось самое главное – мы подарили зрителям счастье и веру в будущее. Уверен, что творчество ансамбля «Лезгинка» воодушевило и вдохновило зрителей, пришедших на наши концерты. Я не устаю повторять – вы настоящие герои!» — комментировал генеральный директор Государственного академического заслуженного ансамбля танца Дагестана «Лезгинка» Джамбулат Магомедов.

Также примечательным событием года стал сольный концерт зарубежного коллектива — Государственного ансамбля песни и танца Республики Южная Осетия «Симд» имени Бориса Галаева — 12 мая в Луганске. Визит коллектива стал настоящим культурным событием для Луганска. «Симд» — гордость южноосетинской национальной культуры и визитная карточка Республики Южная Осетия.

«Выступление творческого коллектива из Южной Осетии в Луганске стало ярким событием в день 10-ой годовщины провозглашения ЛНР, независимость которой первой признала именно Республика Южная Осетия», — отмечала министр культуры Республики Южная Осетия Рада Дзагоева.

Гастроли коллективов из новых регионов

Коллективы новых регионов тоже стали активными участниками Всероссийского гастрольно-концертного плана. В 2024 году состоялось 28 проектов в городах Южного, Северо-Западного, Северо-Кавказского, Сибирского, Центрального, Приволжского, Дальневосточного и Уральского федеральных округов.

Некоторые коллективы даже провели по два гастрольных тура. Среди них — заслуженный государственный академический ансамбль песни и танца «Донбасс», Луганский академический русский драматический театр имени П. Луспекаева, Мариупольский республиканский академический ордена «Знак Почета» русский драматический театр, Донецкий республиканский академический театр кукол, Луганский академический театр кукол, Горловский молодежный театр «Юность», Донецкий РАМТ, Донецкий академический симфонический оркестр им. С.С. Прокофьева Донецкой государственной академической филармонии, Ансамбль песни и танца «Раздолье» Луганской академической филармонии.

География гастролей охватила десятки городов от Карелии до Сахалина. Донецкий РАМТ выступил в 12 городах, среди которых — Когалым, Нижневартовск, Сургут, Нягань, Югорск, Ханты-Мансийск, Лодейное Поле, Старая Русса, Вологда, Петрозаводск, Сланцы, Псков. Донецкий академический областной театр кукол – в 13 городах, а Луганский академический театр кукол – в 14. Однако рекордсменом в этом плане стал Заслуженный государственный академический ансамбль песни и танца «Донбасс», посетивший 22 города.

close Информационная служба ФГБУК РОСКОНЦЕРТ

«Наше участие во Всероссийском гастрольно-концертном плане длится с весны 2022 года, и нынешние гастроли будут уже пятым опытом такого сотрудничества. Благодаря участию в Плане перед ансамблем «Донбасс» открываются новые горизонты, мы получаем уникальный и богатейший профессиональный опыт. Регион за регионом мы знакомимся с нашей необъятной и такой разной Россией, а Россия – с нами. Зрители везде нас очень тепло принимают, и это очень вдохновляет, помогает непрерывно совершенствоваться в творчестве. От всей души благодарим РОСКОНЦЕРТ за всестороннюю поддержку – она без преувеличения бесценна!» — подчеркнула генеральный директор-художественный руководитель Заслуженного государственного академического ансамбля песни и танца «Донбасс» Ольга Горячева.

Свое творчество некоторые коллективы также представили на сценах в столице. Так, в МТЮЗе выступили Горловский молодежный театр «Юность» и Луганский академический русский драматический театр им. П. Луспекаева. Донецкий академический симфонический оркестр им. С.С. Прокофьева – в Филармонии-2, а Струнный ансамбль «Дива-квартет» Донецкой филармонии — на Красной площади на главной сцене Книжного фестиваля.