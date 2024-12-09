«Ты готова к вечеринке»: что известно об обвинениях Джей-Зи в изнасиловании 13-летней Рэпер Джей-Зи отверг обвинения в изнасиловании 13-летней девочки в 2000 году

Неизвестная женщина подала иск против рэпера Джей-Зи, обвинив его в изнасиловании. По словам истицы, музыкант и его коллега, рэпер Пи Дидди, надругались над ней в 2000 году — тогда ей было 13 лет. Сам Джей-Зи обвинения категорически отверг, заявив, что у него «есть строгие правила и честь». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Жуткое дело рэпера Пи Дидди (про него мы подробно писали здесь) продолжает обрастать новыми подробностями — и новыми знаменитыми участниками. 8 декабря в изнасиловании был обвинен коллега Пи Дидди, хип-хоп-звезда Джей-Зи (настоящее имя — Шон Картер). Согласно гражданскому иску неизвестной женщины, названной в СМИ по принятой в США практике для анонимов Джейн Доу, рэпер совершил нападение в 2000 году, когда истице было 13 лет. Произошло это на афтерпати премии MTV Video Music Awards.

Как заявила женщина, тогда приятель подбросил ее к концертному залу Radio City, где проходило вручение премии. За неимением билета девушка стала обращаться к водителям лимузинов, припаркованных вокруг здания, в попытке пробраться на шоу или афтерпати. Шофер одного из автомобилей заявил ей, что работает на Шона Комбса (настоящее имя Пи Дидди) и что девочка «подходит для того, что его интересует». Водитель велел ей прийти к машине на то же место после того, как он отвезет Пи Дидди и Джей-Зи.

Впоследствии водитель отвез девушку к зданию в 20 минутах езды от Radio City. Гостью вечеринки попросили подписать соглашение о неразглашении, не выдав копию документа. После этого ее пропустили в помещение, где было множество знаменитостей, употреблявших марихуану и кокаин.

На вечеринке девушке дали напиток, от которого она почувствовала слабость и головокружение, — как говорится в иске, «ощутила, что ей необходимо прилечь», — и ушла в одну из комнат.

По заявлению женщины, вскоре туда зашли Шон Комбс и Шон Картер со словами: «Ты готова к вечеринке», — после чего оба рэпера изнасиловали ее на глазах неназванной «женщины-знаменитости». Однако девушке удалось ударить Пи Дидди, схватить одежду и убежать до ближайшей бензоколонки, откуда она позвонила отцу.

Иск от имени женщины техасский адвокат Тони Базби подал еще в октябре 2024 года. Тогда обвиняемым по нему был лишь Пи Дидди. Теперь же истица попросила добавить в дело имя Шона Картера.

Согласно иску, перед походом в суд пострадавшая обращалась с письмом к самому Джей-Зи, предлагая разрешить противоречия в досудебном порядке. В ответ музыкант подал собственный иск против юристов обвинительницы. В обращении девушки также говорится, что рэпер «организовал сговор с целью подавить, затравить и запугать адвокатов истицы, их родных, сотрудников и бывших деловых партнеров, чтобы заставить истицу замолчать и не упоминать Шона Картера». Однако это, по словам адвоката, не помогло удержать женщину от подачи в суд.

Сам Шон Картер в беседе с CNN назвал предложение договориться без суда попыткой шантажа. Музыкант также сообщил, что адвокат, «насчет которого он кое-что разузнал, кажется, разработал целую схему, чтобы устраивать такие спектакли».

Обвинения в изнасиловании 13-летней девочки Джей-Зи в специально выпущенном заявлении категорически отверг.

«Эти предположения настолько мерзки по своей природе, что я умоляю вас подать иск в уголовный суд, а не в административный! Любой, кто совершает такое преступление против несовершеннолетнего, должен сидеть в тюрьме, согласитесь? Эти предполагаемые жертвы заслуживали настоящего правосудия в таком деле», — заявил музыкант, намекая на странность решения обратиться с гражданским иском по такому серьезному обвинению.

Он добавил, что относить его к числу знаменитостей, способных издеваться над людьми, было неправильно. «Вы сделали ужасную ошибку в оценках, думая, что все знаменитости одинаковы. Я не из вашего мира. Я человек, который смог выбраться из трущоб Бруклина. Мы в такие игры не играем. У нас есть строгие правила и честь. Мы защищаем детей», — заявил рэпер.

Музыкант заключил, что в связи с обвинениями переживает только за свою семью. «Нам с женой придется посидеть с детьми, одна из которых находится в таком возрасте, что ее подруги наверняка посмотрят новости и спросят, откуда взялись такие заявления, и объяснить, что люди бывают жестокими и алчными», — сказал Джей-Зи, добавив, что дети не должны сталкиваться с такими вещами.

После того как в сентябре 2024 года Пи Дидди был взят под стражу в связи с обвинениями в рэкете и принуждению женщин к проституции, Джей-Зи и его супруга Бейонсе, известные дружбой с рэпером, не комментировали обвинения в его адрес.

close Рэпер Джей-Зи (Шон Картер) и певица Бейонсе Ian West/PA Images via Getty Images

При этом в интернете распространялись конспирологические теории — например, утверждалось, что Джей-Зи, Бейонсе и Пи Дидди связаны не только с секс-вечеринками последнего, но и с гибелью Майкла Джексона, певицы Алии и рэперши Лизы Лопес, выступавшей под псевдонимом Left Eye.

Супруги (их свадьба состоялась в 2008 году — то есть значительно позже возможного случая изнасилования несовершеннолетней) не стали комментировать и эти разговоры. Однако когда в телевизионном интервью Пирсу Моргану о деле Пи Дидди певица Джагуар Райт заявила о сотнях жертв Джей-Зи и Бейонсе, от телеведущего потребовали извинений и опровержений.

«Джагуар неожиданно сделала несколько серьезных заявлений о Джей-Зи и Бейонсе во время того интервью. Как я сказал в тот момент, их не было в студии, чтобы ответить или защититься. Но теперь они могут это сделать. Их адвокаты обратились к нам с сообщением, что объявления были «совершенно лживыми» и не имеют под собой никаких оснований. В связи с этим мы пошли навстречу юридическим требованиям удалить этот фрагмент интервью», — заявил Морган.