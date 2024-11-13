«Со всеми бывает» — важнейший сериал года. Объясняем, почему это не просто громкие слова В онлайн-кинотеатре KION состоялась премьера сериала «Со всеми бывает»

В онлайн-кинотеатре KION стартовал документальный проект «Со всеми бывает» — о ментальных расстройствах, с которыми сталкиваются многие (в том числе успешные) люди. В съемках сериала приняли участие Лена Катина, Денис Кукояка, Стас Пьеха, Гоша Карцев и другие звезды, откровенно рассказавшие о своих трудностях и том, как с ними живут. «Газета.Ru» объясняет, почему «Со всеми бывает», созданный при поддержке Института развития интернета, имеет право считать себя главным проектом года в России.

Со всеми бывает — 13 ноября я проспал планерку, не услышав будильник. Хотя планировал встать за несколько часов до и начать писать этот текст (в том числе поэтому он выходит вечером, а не днем, как планировалось). Причиной тому стала случившаяся накануне паническая атака, которую пришлось купировать успокоительными*. А они вызывают сильную сонливость.

С паническими атаками я живу уже более пяти лет. Первая из них произошла в тот день, когда я, абсолютно счастливый от успешного интервью с Квентином Тарантино (прежде не доводилось лично общаться с такими великими людьми) и последующего похода на техно, вышел на балкон покурить**. Организму, как оказалось, до моего счастья дела не было: психика, расшатанная стрессом, недостатком сна и плохим образом жизни, дала сбой, и меня вдруг накрыло волной необъяснимого страха.

Так я познакомился с «паничками» — чтобы вскоре познакомиться с антидепрессантами, психотерапевтами и доходящим до абсурда страхом высоты, который не могу побороть до сих пор. Хотя сами атаки, к счастью, теперь происходят очень редко.

«Со всеми бывает», — сказал я близкой подруге, когда она позвонила мне во время написания этого текста (в том числе поэтому он выходит вечером, а не днем, как планировалось). Недавно у нее случился сильный нервный срыв — и начались панические атаки, с которыми она пока не очень понимает, как справляться. В частые критические моменты подруга, когда ее врач занят, набирает мне, и мы разговариваем, пока волна страха не отступит. Как об отстраненных вещах, так и о происходящем с ней, что недавно в полной мере испытывал и я сам.

Наши частые диалоги не следствие близкой дружбы. Но следствие страшного факта — человек, в 2024 году работающий в крупной московской компании и проживающий, казалось бы, свою лучшую жизнь со всей этой вашей осознанностью, стыдится своих психологических проблем, боится рассказывать о них с виду «здоровым» друзьям и консервативным родителям. Остается наедине с проблемой, опасаясь, что его не поймут. И может позволить себе получить поддержку только от товарища по несчастью — лишь потому, что знает про его идентичные трудности.

Причина страшного факта кроется в том, что в России (и много где еще, справедливости ради) тема психологических проблем остается стигматизированной. В итоге подавляющее число людей, совершенно не стесняющихся рассказывать близким о поносе или переломе носа в результате падения с самоката, скрывают факт панических атак, депрессии, СДВГСиндром дефицита внимания и гиперактивности, ПРЛПограничное расстройство личности, биполярного и тревожного расстройств.

В итоге подавляющее число людей, которые уже чисто рефлекторно записываются к лору при сильном насморке, боятся даже сходить на первичный прием к психотерапевту. В итоге подавляющее число людей считает сильным человеком не того, кто нашел в себе смелость признать проблему, говорить о ней и решать, но того, кто ее тщательно скрывает, забывая о последствиях — как для себя, так и для окружающих. В итоге наша жизнь становится какой-то жуткой интерпретацией человеконенавистнического фильма «Временные трудности», где место мальчика с ДЦП занимают люди с психологическими проблемами, а тирана-отца, который бросает сына одного в лесу, — все окружающее общество. Общество, у которого в основном тоже есть идентичные «временные трудности» — но которому из-за стыда проще оставить себя и близких в лесу. Одних, наедине с собой.

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«Со всеми бывает» с учетом сказанного — кажется, важнейший российский сериал года. И точно обязательный к просмотру; клише, которое нещадно эксплуатируют в разного рода и качества боевиках, комедиях, драмах, здесь просто констатация факта. Потому что это, есть ощущение, первый в стране проект, который так говорит о психологических проблемах, без стыда, страха и откровенно. И имеет все шансы внести огромный вклад в дестигматизацию.

Док Марии Кацал («Пишет мне мальчишка») и Александра Македонского — вещь универсальная; он нужен и тем людям, которые пережили или переживают прямо сейчас психологические проблемы, и тем, кто с ними, к счастью, пока не сталкивался. Для первых это абсолютно целебная вещь, которая помогает развеять ощущение, что ты остался один на один с расстройством, рассказывает, как с ним бороться и продолжать жить, быть счастливым несмотря ни на что. Для вторых — наглядное пособие, как этого возможно избежать, как помогать (или хотя бы не делать хуже) окружающим людям, испытывающим психологические проблемы. А еще — схематическое объяснение, как работает и ощущается то или иное расстройство.

Каждый из шести эпизодов сериала посвящен отдельному заболеванию — тревожному и биполярному расстройству, депрессии, РППРасстройство пищевого поведения, СДВГ, ПРЛ. Главными героями проекта, помимо специалистов в области психиатрии, стали российские звезды, которые столкнулись с этими проблемами — и продолжают с ними бороться параллельно с построением успешной карьеры и счастливой личной жизни. Среди них — Денис Кукояка из группы «Хлеб», бывшая «татушка» Елена Катина, музыканты Стас Пьеха, Тося Чайкина, Сюзанна и другие по-настоящему смелые люди.

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«Со всеми бывает», учитывая важность поднимаемой темы, вполне мог позволить себе (не с моральной точки зрения, конечно) быть сделанным на скорую руку и без углубления в суть вопроса: такое «ну, мы осветили проблему, мы уже молодцы, что вам еще надо?» нередко встречается в нашем кино. И нередко оставляет с мыслью, что лучше уж никак, чем вот так.

Что тут другой случай, становится понятно сразу: первая серия начинается с откровенного рассказа Кукояки(«У меня как-то была паническая атака прямо в кресле барбершопа. Я не смог признаться, что у меня паническая атака. Попросил меня не стричь и ушел»; «Вот я здесь сижу, а во мне антидепрессанты»; «У меня идеальная жизнь, идеальная семья, идеальная карьера. И щепотка тревоги длиной в почти 20 лет»), а также понятного объяснения врача без заумных терминов — и, возможно, самых уместных спецэффектов когда-либо в доках (в сценах, где речь идет о том, как люди чувствуют себя при «паничках», экран охватывает волна — «волнообразную» природу атак подтвердит любой, кто их испытывал). И так на протяжении всех шести серий — гуманистически и доступно, интересно и без единой лишний сцены.

Словом, «Со всеми бывает» выполняет важнейшую функцию — дестигматизацию основных «временных трудностей» (сериал, надеемся, получит продолжение, где расскажет о других синдромах), — причем выполняет ее очень хорошо. И, хочется верить, делает невозможным дальнейшее появление чего-то из разряда «Временных трудностей». Хотя, конечно, со всеми бывает.

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Сериал «Со всеми бывает» (2024)

Дата выхода: 13 ноября 2024 года

Продолжительность: 6 серий по ~35 минут

Авторы: Мария Кацал, Александр Македонский, Дмитрий Крайнов, Алексей Лаврентьев, Ангелина Ашман, Матвей Лунев, Данила Луцик, Федор Великоборец и другие

Кто снимается: Денис Кукояка, Стас Пьеха, Лена Катина, Тося Чайкина, Гоша Карцев и другие

Где смотреть: KION

*Пожалуйста, если у вас есть какие-то ментальные сложности, обратитесь к врачу. Все лекарственные средства, которые могут помочь в решении проблемы, надо принимать строго по назначению специалиста. В противном случае есть большой риск, что вам станет только хуже.

**Никотин, алкоголь и наркотики вредят здоровью. Не стоит их употреблять.