«Мой ребенок рыдает», «Я ненавижу вас всех». Как Голливуд отреагировал на победу Трампа

Представитель Республиканской партии Дональд Трамп победил на выборах 47-го президента США. Его оппоненткой была демократка Камала Харрис, которую поддерживали многие знаменитости. «Газета.Ru» — о том, как на результаты выборов отреагировал американский шоу-бизнес.

До выборов многие голливудские знаменитости ожидаемо высказались в поддержку Камалы Харрис. Среди них, например, Харрисон Форд, Дженнифер Энистон, Арнольд Шварценеггер и Роберт Де Ниро, который назвал кандидата от республиканцев «придурком» и «идиотом». А в число малочисленных известных сторонников Трампа вошли Келси Грэммер, Халк Хоган, Закари Леви и подкастер Джо Роган, который поддержал его в соцсетях за несколько часов до выборов.

Сразу после оглашения результатов по ключевым штатам известный журналист Пирс Морган назвал победу Трампа «величайшим возвращением в политической истории». В своем посте в X/Twitter он написал: «Свидетельство вашей стойкости, силы духа и менталитета — никогда не сдаваться, когда ваши враги пытались убить вас, посадить в тюрьму и заклеймить вас как нового Гитлера. Удачи вам во втором сроке».

Другой сторонник республиканца, основатель Tesla Илон Маск, после победы Трампа публично возложил на него большие надежды.

«Народ США дал Трампу кристально четкий мандат на перемены», — добавил предприниматель.

Многие сторонники Харрис возмущенно отреагировали на ее поражение и раскритиковали результаты голосования. Одной из них была порноактриса Сторми Дэниелс, пишет Independent. Она назвала Трампа «сумасшедшим» и призналась, что шокирована тем, что «произошло в ее стране». По словам актрисы, она не ожидала такого результата — и ей «стыдно за американцев». Кроме того, Дэниелс выразила мнение, что Харрис могла проиграть из-за расизма: «Вы не можете сказать мне, что не из-за расизма она не победила».

Недовольна выборами осталась и рэперша Cardi B, которая выступала на предвыборных митингах Харрис и призывала американцев на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) голосовать за нее. Сразу после того, как Трамп выбился в лидеры, артистка написала: «Я ненавижу вас всех» , а также опубликовала видео с искажающей ее лицо маской и добавила: «Вот почему в некоторых из наших штатов происходят ураганы», намекая на Флориду, Луизиану, Техас и Северную Каролину.

Комментируя победу Трампа, звезда сериала «Ривердейл» Лили Рейнхарт вспомнила о его сексуальном насилии над писательницей Джин Кэррол — год назад суд признал политика виновным в этом преступлении.

«Я не могу представить чувства женщин, пострадавших от сексуального насилия Трампа. Видеть, как миллионы людей голосуют за этого абьюзера. Мое сердце абсолютно разрывается за этих женщин. Мне очень жаль», — высказалась Рейнхарт.

Опасения за права женщин также выразила актриса сериала «Женаты и с детьми» Кристина Эпплгейт: «Мой ребенок рыдает, потому что ее права как женщины могут быть отняты. За что?» Кроме того, знаменитость попросила отписаться от нее в соцсетях тех, кто не согласен с ее мнением и «проголосовал против» прав женщин и людей с ограниченными возможностями.

Звезда «Голодных игр» и «Бэтмена» Джеффри Райт отреагировал на результаты выборов репостом своей старой записи с призывом не голосовать за Трампа. В том посте он писал: «Мы сумасшедшие, Америка. Но мы не такие сумасшедшие, как Трамп» . В день выборов он добавил: «Просто позвольте мне сказать: «Я ошибался».

На победу Трампа также отреагировал писатель Стивен Кинг, завуалированно высказав свое недовольство в X/Twitter: «Есть знак, который вы можете увидеть во многих магазинах, которые продают красивые, но хрупкие вещи: «На это можно смотреть, это можно подержать, но, если вы его сломаете, то будете обязаны купить». Вы можете сказать то же самое о демократии».

Режиссер «Игры на понижение» Адам Маккей, комментируя результаты, написал: «Кто бы мог подумать, что врать о когнитивном здоровье [Джо] Байдена в течение двух лет, отказываться проводить открытый съезд для нового кандидата, ни разу не упоминать общественное здравоохранение и поддерживать фрекинг, [Ричарда] Чейни и продолжающееся целый год убийство детей в секторе Газа не будет выигрышной стратегией?».

Актер «Прослушки» Уэнделл Пирс предупредил о «последствиях» победы Трампа: «Верховный суд изменится на целое поколение. <...> Ущерб, который он собирается нанести нашим институтам в течение следующих двух лет, будет непоправимым».