«Время жить»: Флоренс Пью и Эндрю Гарфилд в самом трогательном фильме этой осени

Бывают фильмы, которые обязаны удивлять, а есть те, что удивлять ни в коем случае не должны. «Время жить» — из числа вторых. Мелодрама с Флоренс Пью и Эндрю Гарфилдом, разыгрывающих историю великой и трагической любви в духе книг Николаса Спаркса и Джона Грина, оказывается буквально целиком пересказана в трейлере, да и в целом не преподносит ни единого значительного сюрприза. Но именно поэтому нажимает все клавиши и цепляет все струны (фоном тут, конечно, звучат то клавишные, то струнные за авторством участника The National Брюса Десснера), какие должны нажиматься и цепляться в этом кинематографе. На выходе получается идеальная картина для того, чтобы осенью вносить персональный вклад в повышение относительной влажности воздуха.

Происходит это под руководством ирландца Джона Кроули, собаку съевшего на такого рода душещипательных фильмах. Вершиной его карьеры стала костюмная драма «Бруклин» с Сиршей Ронан. В 2016 году картина оказалась в трех номинациях на «Оскар» (за лучший фильм, сценарий и ведущую актрису). А со «Временем жить» постановщик реабилитируется за катастрофическую экранизацию «Щегла», после которой писательница Донна Тартт зареклась продавать киношникам права на свои книги.

Со стороны кажется, что у новой картины Кроули перспективы порадужней. Во всяком случае, по части маркетинга все складывается явно в ее пользу: сперва фильм обзавелся собственным мемом (соцсетям очень уж полюбилась нелепая морда карусельной лошадки), а затем подогревающей интерес байкой про постельную сцену, которая настолько увлекла Гарфилда и Пью, что те пропустили команду «Снято!», засмущав оператора.

Хотя речь в ленте идет про шеф-повара, переизобретающую баварскую кухню, здешний рецепт особой сложностью не отличается. В нем, кстати, обнаруживается на удивление много пересечений с «Рецептом любви» Чан Ань Хунга, который французы в прошлом году попытались отправить на «Оскар» вместо хитовой «Анатомии падения» Жюстин Трие — ход заведомо проигрышный, но от этого вызывающий еще больше уважения; «Время жить» разве что не обдает зрителя хардкорным фудпорно — поэтому выходить из зала придется с такими же глазами на мокром месте, но хотя бы без бури в области желудка. Гарфилд, который в свое время дебютировал как раз у Кроули в ленте «Мальчик A» (там он играл молодого человека, освободившегося после 14 лет тюрьмы), почти всю дорогу виртуозно улыбается со слезами на глазах, иногда еще трепетно отворачиваясь в сторону. Пью, напротив, демонстрирует широту диапазона, сворачивая то в обезоруживающую нежность, то в обескураживающую черствость. Воздух между ними наэлектризован, как положено.

close Кадр из фильма «Время жить» (2024) Film Four Ltd.

От статуса совсем уж банального представителя жанра «Время жить» спасает любопытный нелинейный монтаж, как бы противящийся последовательному течению неумолимого хроноса: в фильме без конца тикают часики, как метафорические, так и настоящие, но сам нарратив больше смахивает на хаотизированный поток воспоминаний. Кого-то такое положение вещей может смутить, а кого-то, напротив, приятно взбодрит. На сеансе и тех, и других в любом случае ждет нехитрая мысль о том, что вместо того, чтобы всматриваться в конец обратного отсчета и существовать в парадигме «я так боюсь не успеть хотя бы что-то успеть», нужно жить здесь и сейчас, пока в принципе есть такая опция. Ну, это все славно, конечно, но мы-то, разумеется, помним, что время — это плоский круг.

Показы «Время жить» в рамках фестиваля «КАРО.Арт» пройдут 23 октября в Санкт-Петербурге и 24 октября в Краснодаре и Новосибирске (с полной программой и расписанием смотра можно ознакомиться здесь). В широкий прокат лента выйдет 31 октября.

close Кадр из фильма «Время жить» (2024) Film Four Ltd.

Оригинальное название: «We Live in Time»

Дата премьеры: 6 сентября 2024 года

Дата выхода в России: 31 октября 2024 года

Продолжительность: 108 минут

Режиссер: Джон Кроули

В ролях: Флоренс Пью, Эндрю Гарфилд, Дуглас Ходж, Адам Джеймс, Марама Корлетт, Ифа Хайндс, Хизер Крейни, Нив Кьюсак, Люси Брайерс, Роберт Болтер, Керри Годлиман